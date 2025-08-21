ΗΠΑ: Πάνω από 18.000 κιλά μπριζόλας ribeye έγιναν «στάχτη» από φωτιά σε φορτηγό - Δείτε βίντεο

Ένα φορτηγό που μετέφερε πάνω από 18 τόνους μπριζολών ribeye τυλίχθηκε στις φλόγες σε αυτοκινητόδρομο στο Μιζούρι των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις αρχές.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της αγροτικής περιοχής Doolittle στο Μιζούρι ανταποκρίθηκε σε αναφορές για ένα φορτηγό που είχε πάρει φωτιά στην εθνική οδό 174 με κατεύθυνση ανατολικά νωρίς το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με αξιωματούχους της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Ωστόσο, όταν έφτασαν, ανακάλυψαν ότι το όχημα που είχε τυλιχθεί στις φλόγες μετέφερε πάνω από 18 τόνους μπριζόλες ribeye.

Ήταν η πρώτη πυρκαγιά για τη δόκιμη πυροσβέστη Jenna Ulrich, η οποία την καταπολέμησε μαζί με τον πατέρα της, Glenn Ulrich, παρόλο που η ίδια είναι χορτοφάγος, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της επαρχίας Doolittle.

«Τίποτα δεν λέει "καλώς ήρθες στην πυροσβεστική" όπως το να στείλεις τον δόκιμο να σβήσει 18.000 κιλά φλεγόμενων μπριζολών!» δήλωσαν οι πυροσβέστες σε μια ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η δόκιμη πυροσβέστης Jenna Ulrich είναι η μόνη βίγκαν στο τμήμα μας, οπότε φυσικά η πρώτη της πυρκαγιά αφορούσε ένα φορτηγό που μετέφερε 18 τόνους μπριζόλες».

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αυτή ήταν η όγδοη πυρκαγιά σε όχημα τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, αλλά δεν ανέφεραν αμέσως ποια πιστεύουν ότι ήταν η αιτία της πυρκαγιάς στο ρυμουλκούμενο φορτηγό που μετέφερε τα φιλέτα.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

