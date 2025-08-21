ΗΠΑ: Γουχαΐσματα κατά του αντιπροέδρου Βανς ενώ μοίραζε χάμπουργκερ σε στρατιώτες της Εθνοφρουράς

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς μοίραζε χάμπουργκερ σε στρατιώτες της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ στον σταθμό Union Station στην Ουάσινγκτον.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έγινε αποδέκτης έντονων γουχαϊσμάτων, αποδοκιμασιών και συνθημάτων, κατά τη διάρκεια φωτογράφησής του με στρατιώτες της Εθνοφρουράς στον σιδηροδρομικό σταθμό Union Station της Ουάσινγκτον το απόγευμα της Τετάρτης (20/08).

Καθώς μοίραζε χάμπουργκερ στους στρατιώτες που είχαν αποσταλεί την προηγούμενη εβδομάδα από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σε εστιατόριο του σταθμού, μαζί με τον υπουργό Άμυνας, Pete Hegseth, και τον αναπληρωτή επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Stephen Miller, ο Βανς είπε στους στρατιώτες «εκτιμούμε όλα όσα κάνετε» και δήλωσε: «Επαναφέραμε τον νόμο και την τάξη». Την ίδια στιγμή, ένα πλήθος διαδηλωτών διαμαρτυρόταν έξω.

Το πλήθος φώναζε συνθήματα όπως «Ελευθερώστε την Ουάσιγκτον!» και «Από την Ουάσιγκτον μέχρι την Παλαιστίνη, η κατοχή είναι έγκλημα». Κάποιοι φώναζαν επίσης ύβρεις καθώς οι τρεις άνδρες έμπαιναν στο σταθμό Union Station και συγκεντρώνονταν στο εστιατόριο, και συνέχισαν καθώς προσπαθούσαν να μιλήσουν στους δημοσιογράφους.

JD Vance booed during meeting with National Guard in Washington



U.S. Vice President, together with Defense Secretary Pete Hegseth and White House Deputy Chief of Staff Stephen Miller, visited the troops at Union Station — the capital’s largest rail hub.



Protesters shouted at… pic.twitter.com/dvMgG2c5gl — NEXTA (@nexta_tv) August 21, 2025

Όταν ρωτήθηκε γιατί οι στρατιώτες βρισκόταν στο σταθμό και όχι σε περιοχές της πόλης όπου τα ποσοστά εγκληματικότητας ήταν στατιστικά υψηλότερα, ο Βανς ισχυρίστηκε ότι η περιοχή είχε κατακλυστεί από «αλήτες, τοξικομανείς, χρόνια άστεγους και ψυχικά ασθενείς» και ότι οι επισκέπτες δεν ένιωθαν ασφαλείς.

Αναφερόμενος στις διαμαρτυρίες, ο Βανς είπε: «Είναι κάπως παράξενο που έχουμε μια ομάδα ηλικιωμένων, κυρίως λευκών ανθρώπων, που διαμαρτύρονται για πολιτικές που προστατεύουν την ασφάλεια των ανθρώπων, ενώ οι ίδιοι δεν έχουν αισθανθεί ποτέ κίνδυνο σε όλη τους τη ζωή».

Massive boos for JD Vance and Hegseth as they leave Union Station



Perfect pic.twitter.com/zkpDvXKuUP — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) August 20, 2025

Αναπαράγωντας τα συνθήματα των διαδηλωτών, πρόσθεσε: «Ας ελευθερώσουμε την Ουάσιγκτον, ώστε οι νέες οικογένειες να μπορούν να περπατούν και να αισθάνονται ασφαλείς. Αυτό είναι που προσπαθούμε να απελευθερώσουμε την Ουάσιγκτον».

Την άποψη του αντιπροέδρου συμμερίστηκε ο Miller, ο οποίος χαρακτήρισε όσους είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν ως «τρελούς κομμουνιστές».

«Θα αγνοήσουμε αυτούς τους ηλίθιους λευκούς χίπηδες που πρέπει να πάνε σπίτι τους να κοιμηθούν, γιατί είναι όλοι πάνω από 90 ετών, και θα επιστρέψουμε στο έργο μας να προστατεύουμε τον αμερικανικό λαό και τους πολίτες της Ουάσιγκτον», είπε.

NOW: JD Vance, Pete Hegseth and Stephen Miller mercilessly booed by protesters as they visit the National Guard



JD Vance is complaining they are booing the Vice President pic.twitter.com/pftHCqJe7y — Ron Smith (@Ronxyz00) August 20, 2025

