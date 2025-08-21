ΗΠΑ: Χαοτική σύλληψη δύο αδελφών από το Μεξικό στο Κονέκτικτατ - Δείτε βίντεο

Ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων έπεσε στο έδαφος έπειτα από χτύπημα ηλεκτροσόκ.

Χαοτικές στιγμές καταγράφηκαν σε σύλληψη δύο ανδρών από το Μεξικό στο Νόργουοκ του Κονέκτικατ.

Το βίντεο δείχνει δύο αστυνομικούς να τραβούν βίαια το χέρι του Λεονέλ Τσάβεζ ενώ αυτός κάθεται μέσα σε ένα αυτοκίνητο, πριν του ανακοινώσουν ότι συλλαμβάνεται.

Ένα δεύτερο βίντεο που τραβήχτηκε από έναν περαστικό δείχνει τον αδελφό του Τσάβεζ, Ρικάρντο, να τρέχει μακριά από έναν πράκτορα πριν τον χτυπήσουν με ηλεκτροσόκ, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει ξαφνικά.

Δείτε το βίντεο της επεισοδιακής σύλληψης:

https://www.instagram.com/reel/DNnHwMxCE4K/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) δήλωσε στο CNN ότι πράκτορες της ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων) δραστηριοποιούνταν στο Νόργουοκ την περασμένη εβδομάδα, αλλά δεν διευκρίνισε αν ήταν πράκτορες της ICE που συνέλαβαν τους αδελφούς Τσάβες.

