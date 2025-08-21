Βραζιλία: Πέθανε η influencer Nicole Brenda σε ηλικία 28 ετών - Το φρικτό τροχαίο δυστύχημα

Η γυμνάστρια και influencer Nicole Brenda Santos Marins, μητέρα και δημιουργός περιεχομένου, έχασε τη ζωή της σε ένα φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Βραζιλία σε ηλικία 28 ετών.

Η Marins οδηγούσε μοτοσικλέτα Honda Biz όταν συγκρούστηκε με ένα ακινητοποιημένο Fiat Doblo στον αυτοκινητόδρομο της Palhoca. Μετά τη σύγκρουση, παρασύρθηκε θανάσιμα από φορτηγό, του οποίου ο οδηγός δεν σταμάτησε.

Η είδηση του θανάτου της επιβεβαιώθηκε από τον σύζυγό της, Alisson Cravo, ο οποίος σε συγκινητικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη χαρακτήρισε «καταπληκτική γυναίκα, πολεμίστρια, εργατική και υπέροχη μητέρα», δηλώνοντας ότι θα τη θυμάται και θα τη αγαπά για πάντα.

Η Nicole είχε αποκτήσει περισσότερους από 3.000 ακόλουθους στο Instagram, μοιραζόμενη περιεχόμενο για τη γυμναστική, τον υγιεινό τρόπο ζωής και τα ταξίδια της. Παράλληλα, εργαζόταν ως personal trainer σε τοπικό γυμναστήριο.

Πίσω της αφήνει τον σύζυγό της και το μικρό παιδί τους. Η αστυνομική έρευνα για το δυστύχημα βρίσκεται σε εξέλιξη.