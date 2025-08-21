Ξεναγός κατέρρευσε από τη ζέστη και πέθανε μέσα στο Κολοσσαίο της Ρώμης

Οι ξεναγοί της Ρώμης επανέλαβαν το αίτημά τους για επανεξέταση των θερινών ωρών λειτουργίας ορισμένων από τα μεγαλύτερα αξιοθέατα της πόλης, μετά τον θάνατο μιας συναδέλφου τους από πιθανή καρδιακή προσβολή, ενώ ξεναγούσε μια ομάδα στο Κολοσσαίο υπό καύσωνα.

Η 56χρονη Giovanna Maria Giammarino κατέρρευσε στο εμβληματικό μνημείο στις 6 το απόγευμα της Τρίτης. Παρά τις προσπάθειες των τουριστών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, δεν μπόρεσε να ανανήψει και πέθανε επί τόπου.

Ο θάνατός της συνέβη λίγες εβδομάδες μετά την προειδοποίηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Ξεναγών Τουρισμού ότι «η ακραία ζέστη δεν αποτελεί πλέον εξαίρεση, αλλά μια νέα πραγματικότητα που απαιτεί προσοχή, προσαρμογή και αλληλεγγύη στο πλαίσιο του επαγγέλματός μας».

Η Ιταλική Ένωση Πιστοποιημένων Ξεναγών (AGTA) δήλωσε ότι ο θάνατος της Giammarino ήταν απόδειξη της σωματικής καταπόνησης που επιβάλλει η ξενάγηση στο σώμα και προέτρεψε τις αρχές να επεκτείνουν τις ώρες λειτουργίας του Κολοσσαίου, ώστε οι ξεναγήσεις να μπορούν να πραγματοποιούνται το πρωί, όταν είναι δροσερά, ή αργά το βράδυ.

Το Κολοσσαίο είναι ανοιχτό από τις 8.30 π.μ. έως τις 7.15 μ.μ. από τα τέλη Μαρτίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

«Πρώτα απ' όλα, οι ώρες λειτουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου του Κολοσσαίου [που περιλαμβάνει το Κολοσσαίο, το Φόρουμ και τον Παλατίνο Λόφο] πρέπει να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού», ανέφερε η AGTA σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είναι άσκοπο να μιλάμε κάθε χρόνο για «έκτακτη κατάσταση λόγω καύσωνα» σαν να είναι κάτι καινούργιο: η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός και εδώ και μερικά χρόνια, η εργασία στο Ρωμαϊκό Φόρουμ από τις 10:00 έως τις 16:30 είναι αφόρητη».

Η ένωση δήλωσε ότι από τις αρχές Ιουνίου έως «τουλάχιστον τα τέλη Αυγούστου», οι ώρες λειτουργίας της περιοχής του Κολοσσαίου θα πρέπει να είναι από τις 7:00 έως τις 20:15.

«Εδώ και τρία χρόνια, ζητάμε να μεταφερθεί η ώρα έναρξης λειτουργίας ολόκληρου του πάρκου στις 7:00 και να μετατεθεί η ώρα κλεισίματος κατά μία ώρα», δήλωσε η AGTA. «Αυτές οι αλλαγές θα ωφελήσουν τη δημόσια υγεία όλων: επισκεπτών, ξεναγών και άλλων εργαζομένων».

Η ένωση δήλωσε ότι οι πενιχρές συντάξεις και η οικονομική αβεβαιότητα έχουν αναγκάσει πολλά από τα μέλη της να πιέζουν τον εαυτό τους και να εργάζονται με αβάσταχτο ρυθμό για να μπορούν να συντηρήσουν τις οικογένειές τους.

«[Την Τρίτη] ένας ξεναγός έφυγε για πάντα, αλλά τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί έχουν εγκαταλείψει αυτή τη δραστηριότητα για άλλες «ασφαλέστερες» και λιγότερο απαιτητικές δουλειές», πρόσθεσε η δήλωση. «Χρειαζόμαστε περισσότερη προστασία».

Οι αρχές του Κολοσσαίου εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια της Giammarino και δήλωσαν πόσο πολύ εκτιμούσαν την «επαγγελματική της αφοσίωση». Ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας, Alessandro Giuli, δήλωσε ότι ο θάνατός της «υπογραμμίζει με δύναμη την ανθρώπινη και επαγγελματική αξία εκείνων που, κάθε μέρα, συμβάλλουν στην προστασία και τη διατήρηση της ιστορικής και καλλιτεχνικής μας κληρονομιάς». Σε ένδειξη σεβασμού και πένθους, τα φώτα του Κολοσσαίου σβήστηκαν στις 9 μ.μ. την Τετάρτη.

Τον περασμένο μήνα, η εθνική ομοσπονδία ξεναγών της Ιταλίας, Federagit, ζήτησε επίσης να προωθηθεί κατά μία ώρα η έναρξη λειτουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου του Κολοσσαίου.

Η Francesca Duimich, που εκπροσωπεί 300 ρωμαίους ξεναγούς, δήλωσε ότι οι αφυδατωμένοι τουρίστες συχνά λιποθυμούν λόγω της καλοκαιρινής ζέστης της Ρώμης.

«Το φόρουμ είναι μια κοιλότητα, δεν υπάρχει σκιά, δεν υπάρχει αέρας», δήλωσε η Duimich στο Associated Press. «Αν βρεθείτε εκεί στις 1 ή 2 το μεσημέρι με την καλοκαιρινή ζέστη, θα αισθανθείτε αδιαθεσία».