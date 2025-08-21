Ξεναγός κατέρρευσε από τη ζέστη και πέθανε μέσα στο Κολοσσαίο της Ρώμης

Η 56χρονη Giovanna Maria Giammarino κατέρρευσε στο εμβληματικό μνημείο στις 6 το απόγευμα της Τρίτης

Newsbomb

Ξεναγός κατέρρευσε από τη ζέστη και πέθανε μέσα στο Κολοσσαίο της Ρώμης
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι ξεναγοί της Ρώμης επανέλαβαν το αίτημά τους για επανεξέταση των θερινών ωρών λειτουργίας ορισμένων από τα μεγαλύτερα αξιοθέατα της πόλης, μετά τον θάνατο μιας συναδέλφου τους από πιθανή καρδιακή προσβολή, ενώ ξεναγούσε μια ομάδα στο Κολοσσαίο υπό καύσωνα.

Η 56χρονη Giovanna Maria Giammarino κατέρρευσε στο εμβληματικό μνημείο στις 6 το απόγευμα της Τρίτης. Παρά τις προσπάθειες των τουριστών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, δεν μπόρεσε να ανανήψει και πέθανε επί τόπου.

Ο θάνατός της συνέβη λίγες εβδομάδες μετά την προειδοποίηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Ξεναγών Τουρισμού ότι «η ακραία ζέστη δεν αποτελεί πλέον εξαίρεση, αλλά μια νέα πραγματικότητα που απαιτεί προσοχή, προσαρμογή και αλληλεγγύη στο πλαίσιο του επαγγέλματός μας».

Η Ιταλική Ένωση Πιστοποιημένων Ξεναγών (AGTA) δήλωσε ότι ο θάνατος της Giammarino ήταν απόδειξη της σωματικής καταπόνησης που επιβάλλει η ξενάγηση στο σώμα και προέτρεψε τις αρχές να επεκτείνουν τις ώρες λειτουργίας του Κολοσσαίου, ώστε οι ξεναγήσεις να μπορούν να πραγματοποιούνται το πρωί, όταν είναι δροσερά, ή αργά το βράδυ.

Το Κολοσσαίο είναι ανοιχτό από τις 8.30 π.μ. έως τις 7.15 μ.μ. από τα τέλη Μαρτίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

«Πρώτα απ' όλα, οι ώρες λειτουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου του Κολοσσαίου [που περιλαμβάνει το Κολοσσαίο, το Φόρουμ και τον Παλατίνο Λόφο] πρέπει να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού», ανέφερε η AGTA σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είναι άσκοπο να μιλάμε κάθε χρόνο για «έκτακτη κατάσταση λόγω καύσωνα» σαν να είναι κάτι καινούργιο: η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός και εδώ και μερικά χρόνια, η εργασία στο Ρωμαϊκό Φόρουμ από τις 10:00 έως τις 16:30 είναι αφόρητη».

Η ένωση δήλωσε ότι από τις αρχές Ιουνίου έως «τουλάχιστον τα τέλη Αυγούστου», οι ώρες λειτουργίας της περιοχής του Κολοσσαίου θα πρέπει να είναι από τις 7:00 έως τις 20:15.

«Εδώ και τρία χρόνια, ζητάμε να μεταφερθεί η ώρα έναρξης λειτουργίας ολόκληρου του πάρκου στις 7:00 και να μετατεθεί η ώρα κλεισίματος κατά μία ώρα», δήλωσε η AGTA. «Αυτές οι αλλαγές θα ωφελήσουν τη δημόσια υγεία όλων: επισκεπτών, ξεναγών και άλλων εργαζομένων».

Η ένωση δήλωσε ότι οι πενιχρές συντάξεις και η οικονομική αβεβαιότητα έχουν αναγκάσει πολλά από τα μέλη της να πιέζουν τον εαυτό τους και να εργάζονται με αβάσταχτο ρυθμό για να μπορούν να συντηρήσουν τις οικογένειές τους.

«[Την Τρίτη] ένας ξεναγός έφυγε για πάντα, αλλά τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί έχουν εγκαταλείψει αυτή τη δραστηριότητα για άλλες «ασφαλέστερες» και λιγότερο απαιτητικές δουλειές», πρόσθεσε η δήλωση. «Χρειαζόμαστε περισσότερη προστασία».

Οι αρχές του Κολοσσαίου εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια της Giammarino και δήλωσαν πόσο πολύ εκτιμούσαν την «επαγγελματική της αφοσίωση». Ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας, Alessandro Giuli, δήλωσε ότι ο θάνατός της «υπογραμμίζει με δύναμη την ανθρώπινη και επαγγελματική αξία εκείνων που, κάθε μέρα, συμβάλλουν στην προστασία και τη διατήρηση της ιστορικής και καλλιτεχνικής μας κληρονομιάς». Σε ένδειξη σεβασμού και πένθους, τα φώτα του Κολοσσαίου σβήστηκαν στις 9 μ.μ. την Τετάρτη.

Τον περασμένο μήνα, η εθνική ομοσπονδία ξεναγών της Ιταλίας, Federagit, ζήτησε επίσης να προωθηθεί κατά μία ώρα η έναρξη λειτουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου του Κολοσσαίου.

Η Francesca Duimich, που εκπροσωπεί 300 ρωμαίους ξεναγούς, δήλωσε ότι οι αφυδατωμένοι τουρίστες συχνά λιποθυμούν λόγω της καλοκαιρινής ζέστης της Ρώμης.

«Το φόρουμ είναι μια κοιλότητα, δεν υπάρχει σκιά, δεν υπάρχει αέρας», δήλωσε η Duimich στο Associated Press. «Αν βρεθείτε εκεί στις 1 ή 2 το μεσημέρι με την καλοκαιρινή ζέστη, θα αισθανθείτε αδιαθεσία».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:28LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της από συναυλία για τη Λίνα Νικολακοπούλου

17:27ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι οπαδοί της Σάμσουνσπορ με συνθήματα και σημαίες με τον Κεμάλ Ατατούρκ στο Παναθηναϊκό Στάδιο

17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για τον Σεπτέμβριο - Δυσάρεστα νέα

17:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επτά χρόνια από την τυπική έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο «γροθιά» στο στομάχι: Πώς βλέπει ένας σχιζοφρενής τον κόσμο

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Ξεναγός κατέρρευσε από τη ζέστη και πέθανε μέσα στο Κολοσσαίο της Ρώμης

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Ινδός επιχειρηματίας καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση σε κορίτσι 15 ετών ενώ κοιμόταν κατά τη διάρκεια πτήσης

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Αράχνες-«ζόμπι»: Ο μύκητας που προκαλεί τρόμο και θυμίζει το The Last of Us

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άγρια συμπλοκή κρατουμένων στις φυλακές Νέας Αλικαρνασού - 25χρονος στο νοσοκομείο

16:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Απίστευτο: Sold out το Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός που θα γίνει Ιανουάριο 2026!

16:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το συγκινητικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Κώστα Καραμανλή για τον χαμό του Απόστολου Βεσυρόπουλου

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Δομοκός: Καίει σε φωτοβολταϊκό πάρκο η φωτιά στον Άγιο Στέφανο – Σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ο Χαφτάρ θα δώσει πράσινο φως για τουρκικές έρευνες μεταξύ Λιβύης και Κρήτης

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Φωτιά στον Άγιο Στέφανο Δομοκού κοντά σε φωτοβολταϊκά - Επιχειρούν εναέρια μέσα

16:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας για τον αδόκητο χαμό του βουλευτή

16:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Προσαγωγές οπαδών της Ένωσης στις Βρυξέλλες

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Έλαβε εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

16:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόστολος Βεσυρόπουλος – Το συλλυπητήριο μήνυμα Τασούλα: «Τιμήθηκε από τους συμπολίτες του, είχε ακόμη πολλά να προσφέρει»

16:24LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μπο - Πέθανε αγαπημένο του πρόσωπο

16:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις 11 ατόμων για κλοπές σε κοσμηματοπωλεία, καταστήματα και οικίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία στην Ευρώπη σε λίγες ημέρες - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο «γροθιά» στο στομάχι: Πώς βλέπει ένας σχιζοφρενής τον κόσμο

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος Τom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο

10:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι περιλαμβάνει το «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις και «έκπληξη» με το επίδομα των 250 ευρώ - Τι μένει εκτός

15:09WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν τα πλοία

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

15:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Οι δραματικές στιγμές στο beach bar όταν υπέστη ανακοπή

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Έλαβε εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Δομοκός: Καίει σε φωτοβολταϊκό πάρκο η φωτιά στον Άγιο Στέφανο – Σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος ήταν ο Frank Caprio: Γιατί αθώωνε ακόμη και πρόσωπα που ομολογούσαν ενοχή - Ο δικαστής που ενσάρκωσε το πρότυπο του δίκαιου - Βίντεο

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη Βρετανία: Αυτοκτόνησε πέφτοντας με αλεξίπτωτο η 32χρονη

09:05ΕΛΛΑΔΑ

«Σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν»: Ραγίζει καρδιές η μητέρα της Ασπασίας που πυροβολήθηκε από τον πατέρα της

16:24LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μπο - Πέθανε αγαπημένο του πρόσωπο

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Η αντίδραση του πρίγκιπα Φίλιππου αμέσως μετά τον γάμο του Χάρι με τη Μέγκαν και η ατάκα «thank f... it's over» προς τη βασίλισσα Ελισάβετ

15:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Απόστολος Βεσυρόπουλος - Ποια βουλευτής θα τον αντικαταστήσει

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Θανατηφόρα θαλάσσια πλάσματα «έκλεισαν» παραλίες - Τι είναι οι «μπλε δράκοι», οι πιο «όμορφοι δολοφόνοι του ωκεανού»

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Ξανά στο Δρομοκαΐτειο σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης - Η κρίσιμη γνωμάτευση των γιατρών για θεραπευτική άδεια ή εξιτήριο

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ο Χαφτάρ θα δώσει πράσινο φως για τουρκικές έρευνες μεταξύ Λιβύης και Κρήτης

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο σε κρουαζιερόπλοιο για κοτομπουκιές - Το απίστευτο βίντεο με μπουνιές και κλωτσιές

12:40LIFESTYLE

«Άκουσα τσιρίδες για βοήθεια στη θάλασσα» - Τι λέει ο αθλητής SUP για τη διάσωση θρίλερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ