Λευκορωσία: Εξετάζει πώς θα εξοπλίσει τα πυραυλικά της συστήματα με πυρηνικές κεφαλές

Η Λευκορωσία θεωρεί ότι μπορεί να αναπτύξει αποτελεσματικά την παραγωγή των δικών της πυραύλων και εξετάζει την προοπτική να εξοπλίσει τα συστήματα εκτοξευτήρων Polonez με πυρηνικές κεφαλές, όπως δήλωσε την Πέμπτη ένας υψηλόβαθμος Λευκορώσος αξιωματούχος ασφαλείας.

Στενός σύμμαχος της Ρωσίας, η Λευκορωσία ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα ενισχύσει τις σχέσεις της με το Ιράν και συνεργάζεται με την Κίνα στον τομέα της ανάπτυξης όπλων. Παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτει δικά της πυρηνικά όπλα, στο έδαφός της υπάρχουν ρωσικά στρατιωτικά όπλα υπό τον έλεγχο της Μόσχας.

Ο πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο, που βρίσκεται στην εξουσία από το 1994, δήλωσε σε αξιωματούχους κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε εργοστάσιο όπλων ότι η χώρα πρέπει να εκσυγχρονίσει και να επεκτείνει την εγχώρια παραγωγή πυραύλων.

«Οι αυξανόμενες στρατιωτικές απειλές και η σημαντική αύξηση των στρατιωτικών δαπανών από τους δυτικούς γείτονές μας απαιτούν συνεχή ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Λευκορωσίας, της Ρωσίας και της Ένωσής μας», τόνισε ο Λουκασένκο, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η Λευκορωσία συνορεύει με Πολωνία, Λιθουανία και Λετονία στα δυτικά και βόρεια (όλες μέλη του ΝΑΤΟ), ενώ στα νότια συνορεύει με την Ουκρανία.

Ο Αλεξάντερ Βόλφοβιτς, επικεφαλής του Κρατικού Συμβουλίου Ασφαλείας, ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι η χώρα εξετάζει την πιθανότητα εξοπλισμού των πυραύλων Polonez με πυρηνικές κεφαλές.

«Το σύστημα είναι σήμερα τεχνολογικά προηγμένο και ήδη συζητείται η χρήση πυρηνικών κεφαλών», δήλωσε, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Belta.

Το Polonez, σε υπηρεσία από το 2016, αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Κίνα και έχει πλέον βεληνεκές 300 χλμ., από 200 χλμ. που ήταν προηγουμένως.

Ο Βόλφοβιτς πρόσθεσε ότι η Λευκορωσία μελετά τη δυνατότητα συνδυασμού της τεχνολογίας του ρωσικού υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik με δικούς της πυραύλους για τη δημιουργία ενός κοινού όπλου.

Ο υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι οι επικείμενες κοινές ασκήσεις Μινσκ-Μόσχας θα περιλαμβάνουν εκπαίδευση με τη χρήση του Oreshnik, που η Ρωσία έχει ήδη χρησιμοποιήσει εναντίον της Ουκρανίας.

«Η ενίσχυση της ισχύος και των αμυντικών δυνατοτήτων μας είναι καθοριστικής σημασίας», κατέληξε ο Βόλφοβιτς.