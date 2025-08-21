Μυστικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας εντοπίστηκε να πετά πάνω από την Περιοχή 51

Ένα από τα πιο μυστηριώδη αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, το Boeing 737-200 γνωστό και ως RAT55, εντοπίστηκε πρόσφατα να εκτελεί πτήσεις πάνω από τις εγκαταστάσεις της Groom Lake στη Νεβάδα, ενισχύοντας τις φήμες που το συνδέουν με τη μυστική βάση της Περιοχής 51.

Ο αεροφωτογράφος Michael Rokita κατέγραψε από την κορυφή του Tikaboo Peak – σε απόσταση 26 μιλίων – θολά πλάνα του αεροσκάφους την ώρα που πραγματοποιούσε ασκήσεις «touch-and-go» και προσγείωση στον διάδρομο 32. Λίγο αργότερα, το RAT55 κατευθύνθηκε στο περίφημο Hangar 18, του οποίου οι τεράστιες πόρτες άνοιξαν σαν σκηνή βγαλμένη από ταινία επιστημονικής φαντασίας, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Το RAT55, με το χαρακτηριστικό «φουσκωμένο» ρύγχος και την καμπουριαστή του σιλουέτα, λειτουργεί ως ιπτάμενο εργαστήριο για δοκιμές ραντάρ, ελέγχοντας την ανιχνευσιμότητα αεροσκαφών όπως τα B-2 και το νέο B-21 Raider. Το κάλεσμα του συγκεκριμένου αεροσκάφους, «Saber 98», θεωρείται από τους ειδικούς άμεση ένδειξη σύνδεσής του με την Περιοχή 51 και τις απόρρητες επιχειρήσεις που φιλοξενούνται εκεί.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, το RAT55 σπάνια βγαίνει εκτός Νεβάδα και συνήθως πετά σε περιορισμένο εναέριο χώρο κοντά στη Βάση Έντουαρντς, απενεργοποιώντας τον αναμεταδότη του ώστε να μην καταγράφεται από τα συστήματα παρακολούθησης. Η εμφάνισή του στο Hangar 18 αναζωπύρωσε τις φήμες γύρω από «μαύρα» προγράμματα και εξωγήινη τεχνολογία.

Η ιστορία συνδέθηκε και με ένα παλαιότερο περιστατικό: το 1996, ο ερευνητής Jerry Freeman, αναζητώντας χαμένα ημερολόγια της Χρυσής Εξόρυξης του 1849, ισχυρίστηκε ότι πέρασε κατά λάθος στη ζώνη ασφαλείας της Περιοχής 51. Όπως αφηγήθηκε στον γνωστό ερευνητή UFO, George Knapp, είδε φώτα που άνοιγαν και έκλειναν στη μέση της ξηρής λίμνης και ένιωσε το έδαφος να τρέμει κάτω από τα πόδια του.

Η Περιοχή 51 για δεκαετίες επισήμως «δεν υπήρχε», μέχρι το 2013 που η αμερικανική κυβέρνηση παραδέχθηκε την ύπαρξή της. Ωστόσο, σχεδόν τριάντα χρόνια μετά την εμπειρία του Freeman, οι θεωρίες συνωμοσίας για εξωγήινους και μυστικά προγράμματα εξακολουθούν να τροφοδοτούν τη φαντασία και να κρατούν ζωντανό το μυστήριο γύρω από τη βάση.