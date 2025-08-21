Νετανιάχου: «Άμεση έναρξη συνομιλιών για την απελευθέρωση των ομήρων και το τέλος του πολέμου»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπογράμμισε ότι έφτασε στη Διεύθυνση Γάζας προκειμένου να εγκρίνει τα στρατιωτικά σχέδια για την «κατάληψη της πόλης της Γάζας και την ήττα της Χαμάς», σε αποψινή (21/08) βιντεοσκοπημένη ανακοίνωση.

«Ταυτόχρονα, έδωσα εντολή να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και τον τερματισμό του πολέμου, με όρους αποδεκτούς για το Ισραήλ», επεσήμανε ακόμη.

«Αυτά τα δύο πράγματα, η ήττα της Χαμάς και η απελευθέρωση όλων των ομήρων μας πάνε χέρι – χέρι», προσέθεσε.

Η τοποθέτηση έγινε σε συνάντηση στην οποία παρέστησαν οι επικεφαλής του αμυντικού μηχανισμού και μέλη του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, με σκοπό την έγκριση των επιχειρησιακών σχεδίων.

Ο Νετανιάχου τόνισε επιπλέον ότι «εκτιμά την παρουσία των εφέδρων στρατιωτών και του τακτικού στρατού για αυτόν τον ζωτικό στόχο».

Όπως ανέφερε και τις τελευταίες ημέρες, ο Νετανιάχου συνεχίζει να διατηρεί ασαφή στάση όσον αφορά την απάντηση του Ισραήλ στο σχέδιο που παρουσίασαν οι μεσολαβητές προς μία περιορισμένη συμφωνία για τους ομήρους, την οποία η Χαμάς είχε αποδεχθεί πριν από τρεις μέρες.

