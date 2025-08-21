«Τελικός στόχος», η πόλη της Γάζας - Το Ισραήλ ξεκίνησε βομβαρδισμούς

Χθες, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε έως και 60.000 εφέδρους σε μια ένδειξη ότι η κυβέρνηση προωθεί το σχέδιό της, παρά την διεθνή καταδίκη

«Τελικός στόχος», η πόλη της Γάζας - Το Ισραήλ ξεκίνησε βομβαρδισμούς
A Israeli soldier works on a tank parked in a staging area near the Israeli-Gaza border, as seen from southern Israel, Thursday, Aug. 21, 2025. (AP Photo/Maya Levin)
Ο ισραηλινός στρατός διατηρεί την πίεσή του στην πόλη της Γάζας με σφοδρούς βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ενόψει μιας συνεδρίασης απόψε μεταξύ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και των υπουργών του με επίκεντρο τα σχέδια για την κατάληψη της μεγαλύτερης πόλης του θύλακα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε νωρίτερα ότι «έδωσε οδηγίες» προκειμένου «να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις με στόχο την απελευθέρωση όλων» των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, απαντώντας στη νέα πρόταση εκεχειρίας που υπέβαλαν οι μεσολαβήτριες χώρες.

«Έδωσα οδηγίες για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και για να τερματιστεί ο πόλεμος υπό όρους αποδεκτούς από το Ισραήλ» ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του. Ο Νετανιάχου είπε εξάλλου ότι ετοιμάζεται «να εγκρίνει» τα σχέδια του στρατού για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας.

Βομβαρδισμοί στη Γάζα, το βράδυ της Πέμπτης (AP Photo/Maya Levin)

Χθες, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε έως και 60.000 εφέδρους σε μια ένδειξη ότι η κυβέρνηση προωθεί το σχέδιό της, παρά την διεθνή καταδίκη. Εντούτοις, ένας αξιωματικός του στρατού είπε ότι οι περισσότεροι έφεδροι δεν θα πολεμήσουν και ότι η στρατηγική για την κατάληψη της πόλης της Γάζας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Η επιστράτευση δεκάδων χιλιάδων εφέδρων είναι επίσης πιθανό να πάρει εβδομάδες, δίνοντας χρόνο στους μεσολαβητές να επιχειρήσουν να γεφυρώσουν τις διαφορές σε μια νέα πρόταση προσωρινής εκεχειρίας που η Χαμάς αποδέχθηκε, ωστόσο η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει ακόμη απαντήσει επισήμως.

Η πρόταση κάνει λόγο για μια παύση των εχθροπραξιών διάρκειας 60 ημερών και την απελευθέρωση 10 εν ζωή ομήρων που κρατούνται στη Γάζα από μέλη της Χαμάς και την παράδοση 18 σορών. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει περίπου 200 Παλαιστίνιους κρατουμένους που εκτίουν μακροχρόνιες ποινές στις φυλακές του.

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει δηλώσει πως όλοι οι εναπομείναντες 50 όμηροι που κρατούνται από μαχητές στη Γάζα πρέπει να απελευθερωθούν ταυτόχρονα. Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν πως περίπου 20 εξ αυτών είναι ακόμη ζωντανοί.

Σε μια ένδειξη της ολοένα και μεγαλύτερης απόγνωσης για τις συνθήκες που επικρατούν στη Γάζα, κάτοικοι προχώρησαν σήμερα σε μια σπάνια διαμαρτυρία κατά του πολέμου.

Κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Σώστε τη Γάζα, αρκετά» και «η Γάζα πεθαίνει από τις σφαγές, την πείνα και την καταδυνάστευση», εκατοντάδες άνθρωποι κατέκλυσαν την πόλη της Γάζας σε μια πορεία που οργάνωσαν ενώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

«Με αυτό στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα: τα λόγια τελείωσαν και έφθασε η ώρα για δράση προκειμένου να μπει ένα τέλος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, να σταματήσουμε την γενοκτονία εναντίον του λαού μας και να σταματήσουμε τις σφαγές που διαπράττονται καθημερινά», δήλωσε ο Παλαιστίνιος δημοσιογράφος Ταουφίκ Αμπού Τζάραντ κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε πως τουλάχιστον 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιδρομές εναντίον του θύλακα τις τελευταίες 24 ώρες, μεταξύ αυτών 8 άνθρωποι σε ένα σπίτι στη συνοικία Σάμπρα στην πόλη της Γάζας.

Μια ανακοίνωση από την παλαιστινιακή οργάνωση Φάταχ αναφέρει πως ένας από αυτούς που σκοτώθηκαν στη Σάμπρα ήταν ηγετικό της στέλεχος και πρώην μαχητής, μαζί με επτά μέλη της οικογένειάς του. Προς το παρόν ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.

Κατάληψη της Πόλης της Γάζας

Το σχέδιο για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας εγκρίθηκε αυτόν τον μήνα από το συμβούλιο ασφαλείας, του οποίου προεδρεύει ο Νετανιάχου, ακόμα κι αν πολλοί από τους στενότερους συμμάχους του Ισραήλ προειδοποίησαν την κυβέρνηση να επανεξετάσει τις προθέσεις της.

Προτίθεται να ξεκινήσει την επιχείρηση όσο το δυνατόν συντομότερα, ενώ προβλέπονται και προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με την πηγή.

Ακόμα κι αν ο στρατός ξεκινά τις προετοιμασίες να εξαπολύσει την επίθεση εναντίον της Πόλης της Γάζας, Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι υπάρχει χρόνος για την επίτευξη εκεχειρίας.

Στην Πόλη της Γάζας, χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις κλιμακώνουν τους βομβαρδισμούς στις συνοικίες Σάμπρα και Τούφα. Ορισμένες οικογένειες έφυγαν αναζητώντας καταφύγιο κατά μήκος της ακτής, ενώ άλλες απομακρύνθηκαν προς το κεντρικό και νότιο τμήμα του θύλακα, σύμφωνα με κατοίκους των περιοχών αυτών.

«Είμαστε αντιμέτωποι με μια πολύ δύσκολη κατάσταση, να πεθάνουμε στο σπίτι μας ή να φύγουμε και να πεθάνουμε κάπου άλλου. Όσο αυτός ο πόλεμος συνεχίζεται, η επιβίωση είναι αβέβαιη», είπε ο 67χρονος Ράμπαχ Αμπού Ελίας, πατέρας επτά παιδιών.

«Στις ειδήσεις, μιλούν για μια πιθανή εκεχειρία… εμείς μονάχα ακούμε εκρήξεις και βλέπουμε θανάτους. Το να εγκαταλείψουμε την Πόλη της Γάζας ή όχι δεν είναι μια εύκολη απόφαση να λάβει κανείς», είπε σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Reuters.

Σήμερα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού Αβισάι Αντράε έγραψε στο Χ ότι ο στρατός άρχισε να προειδοποιεί τηλεφωνικά ιατρικές και διεθνείς οργανώσεις που επιχειρούν στο βόρειο τμήμα της Γάζας, λέγοντάς τους πως οι κάτοικοι της Πόλης της Γάζας θα πρέπει να προετοιμαστούν για να φύγουν από την πόλη, προς τον νότο.

Ένας αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας της Γάζας επιβεβαίωσε ότι έγιναν τηλεφωνικές κλήσεις. Ο αξιωματούχος ανέφερε πως υγειονομικές αρχές δεν έχουν καμία πρόθεση να εκκενώσουν τα νοσοκομεία της Πόλης της Γάζας, λέγοντας πως αυτό θα έθετε σε κίνδυνο τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων.

Σε ένα δελτίο Τύπου, το υπουργείο «απορρίπτει κάθε μέτρο που θα αποδυνάμωνε ό,τι έχει απομείνει από το σύστημα Υγείας μετά τη συστηματική καταστροφή του» από τον ισραηλινό στρατό, ως απάντηση «στην αξίωση των κατοχικών αρχών (του Ισραήλ) να μεταφερθούν οι πόροι του συστήματος υγείας του κυβερνείου της Γάζας προς τον νότο» του θύλακα.

Άλλοι δύο άνθρωποι πέθαναν από πείνα και υποσιτισμό στη Γάζα το τελευταίο 24ωρο, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο. Οι νέοι θάνατοι αύξησαν τον αριθμό των Παλαιστινίων που πέθαναν από τέτοια αίτια σε 271, μεταξύ αυτών 112 παιδιά, από την έναρξη του πολέμου.

