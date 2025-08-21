Η Τουρκία βάζει «μπλόκο» σε όλα τα πλοία που κινούνται προς το Ισραήλ

Η Τουρκία σχεδιάζει να απαγορεύσει τη ναυτιλιακή δραστηριότητα προς το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των φορτίων που προορίζονται για την Παλαιστινιακή Αρχή, σύμφωνα με τη Globes.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το μέτρο έρχεται πάνω από έναν χρόνο μετά το εμπορικό εμπάργκο ύψους 7 δισ. δολαρίων που επέβαλε η Άγκυρα στο Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα. Η νέα απαγόρευση θα μπλοκάρει κάθε άμεση θαλάσσια σύνδεση από την Τουρκία προς το Ισραήλ και θα απαγορεύει στα πλοία με τουρκική σημαία να δένουν σε ισραηλινά λιμάνια.

Η Globes σημειώνει ότι τα εμπορικά πλοία θα πρέπει να αποδεικνύουν με έγγραφα αν πραγματοποιούν τακτικά ταξίδια προς το Ισραήλ. Αν και σε ορισμένες περιπτώσεις πλοία με «ισραηλινές συνδέσεις» θα μπορούν να γίνονται δεκτά, τα φορτία τους δεν θα διακινούνται μέσω Τουρκίας. Αυτό σημαίνει πως οποιαδήποτε εμπορευματική δραστηριότητα που σχετίζεται με το Ισραήλ, ακόμα και η διακίνηση κοντέινερ, παγώνει ουσιαστικά.

Ως αποτέλεσμα, η Παλαιστινιακή Αρχή –που εξαρτάται από τα ισραηλινά λιμάνια– μένει χωρίς πρόσβαση σε αυτά τα εμπορεύματα, ενώ εγείρονται ερωτήματα και για το πώς θα μπορέσει η Τουρκία να συνεχίσει την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, που εισέρχεται κυρίως μέσω του Ασντόντ.

Σε νεότερο ρεπορτάζ, το Reuters παρουσιάζει μια ηπιότερη εικόνα των μέτρων. Δύο πηγές της ναυτιλίας ανέφεραν ότι οι τουρκικές λιμενικές αρχές ζητούν ανεπίσημα από τους ναυτιλιακούς πράκτορες εγγυητικές επιστολές, με τις οποίες δηλώνεται πως τα πλοία δεν έχουν σχέση με το Ισραήλ και δεν μεταφέρουν στρατιωτικό ή επικίνδυνο φορτίο με προορισμό τη χώρα.

Οι οδηγίες αυτές, που φαίνεται να δόθηκαν προφορικά από το γραφείο του λιμενάρχη και ισχύουν σε ολόκληρη την Τουρκία, δεν έχουν λάβει επίσημη μορφή. Μια πηγή πρόσθεσε ότι οι επιστολές οφείλουν να διαβεβαιώνουν πως οι ιδιοκτήτες, οι διαχειριστές και οι χειριστές των πλοίων δεν έχουν δεσμούς με το Ισραήλ και ότι δεν μεταφέρονται απαγορευμένα υλικά όπως εκρηκτικά, ραδιενεργές ουσίες ή στρατιωτικός εξοπλισμός.

Το τουρκικό υπουργείο Μεταφορών δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.