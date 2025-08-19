Το Ισραήλ θέλει την απελευθέρωση όλων των ομήρων – Βρισκόμαστε στην τελική φάση εναντίον της Χαμάς»

Το Ισραήλ εξακολουθεί να απαιτεί την απελευθέρωση «όλων των ομήρων» που κρατούνται στη Γάζα, όπως ανέφερε σήμερα (19/08) κυβερνητική πηγή, σχολιάζοντας τη νέα πρόταση των μεσολαβητών για την εκεχειρία στον παλαιστινιακό θύλακα, η οποία προβλέπει την επιστροφή των ανθρώπων αυτών σε δύο φάσεις, σε συνέντευξη στο AFP.

Ύστερα από 22 μήνες πολέμου, η Χαμάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αποδέχτηκε την πρόταση για εκεχειρία 60 ημερών, που θα συνοδεύεται από την απελευθέρωση των ομήρων σε δύο φάσεις.

Το Ισραήλ «δεν άλλαξε πολιτική και συνεχίζει να απαιτεί την απελευθέρωση» όλων των ομήρων «σύμφωνα με τις αρχές που όρισε το υπουργικό συμβούλιο για τον τερματισμό του πολέμου», ανέφερε η κυβερνητική πηγή.

«Βρισκόμαστε στην τελική, αποφασιστική φάση εναντίον της Χαμάς και δεν θα αφήσουμε κανέναν όμηρο πίσω», προσέθεσε.

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη απαντήσει επισήμως στην πρόταση που υπέβαλαν οι μεσολαβήτριες χώρες, η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Χαιρετίζοντας την «πολύ θετική» απάντηση της Χαμάς, το Κατάρ υπογράμμισε νωρίτερα ότι η πρόταση επαναλαμβάνει «σχεδόν ακέραιο» το αμερικανικό σχέδιο που είχε γίνει δεκτό προηγουμένως από το Ισραήλ.

Βασίζεται σε ένα προηγούμενο σχέδιο του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου, Στιβ Γουίτκοφ, το οποίο προέβλεπε την απελευθέρωση δέκα ζωντανών ομήρων και την παράδοση 18 σορών, σε αντάλλαγμα για μία κατάπαυση του πυρός επί 60 ημέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου, όπως μετέδωσε το δημόσιο ραδιόφωνο Kan.

«Η Χαμάς και οι (άλλες) φράξιες ελπίζουν ότι ο Νετανιάχου δεν θα θέσει εμπόδια» στην εφαρμογή της συμφωνίας, τόνισε το μέλος του πολιτικού γραφείου της παλαιστινιακής οργάνωσης, ο Ιζάτ αλ Ρισκ.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ, υπογράμμισε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον συζητά την πρόταση. «Δεν νομίζω ότι είναι σύμπτωση που η Χαμάς δέχτηκε την πρόταση αυτή αφού ο πρόεδρος (σ.σ. Ντόναλντ Τραμπ) έκανε μία πολύ αυστηρή ανάρτηση για τον πόλεμο αυτόν στο Truth Social», σημείωσε.

Παρά τις προσπάθειες των μεσολαβητών, οι δύο πλευρές δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος «ξέσπασε» μετά την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, την 7η Οκτωβρίου 2023.

Από τους 251 ομήρους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, οι 49 παραμένουν ακόμη στη Γάζα αλλά οι 27 από αυτούς εκτιμάται ότι είναι νεκροί.