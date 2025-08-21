Γουινέα: Τουλάχιστον 15 νεκροί από κατολίσθηση

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση το βράδυ της Τετάρτης προς την Πέμπτη στα προάστια του Κόνακρι, την πρωτεύουσα της Γουινέας, όπως έγινε γνωστό σήμερα από μια νοσοκομειακή πηγή.

Στρατιώτες και μέλη της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας αναζητούν ακόμη επιζώντες στα συντρίμμια.

Έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις, το έδαφος υποχώρησε το βράδυ της Τετάρτης στην κοινότητα Μανεά, στην περιφέρεια της πρωτεύουσας.

Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της γειτονικής πόλης Κόγια, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Επειγόντων και Ανθρωπιστικών Καταστροφών (ANGUCH).

Ο υπουργός Χωροταξίας Μόρι Κοντέ είπε ότι κάτοικοι της περιοχής συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, καθοδηγώντας τις ομάδες των διασωστών στα πιο επικίνδυνα σημεία.

Οι κατολισθήσεις είναι συχνό φαινόμενο στη Γουινέα κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων, από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, κυρίως λόγω της άναρχης δόμησης στις πλαγιές των βουνών και σε ζώνες που είναι επιρρεπείς σε πλημμύρες. Από την αρχή της εποχής των βροχών περίπου 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.