Σαουδική Αραβία: Εκτέλεση νεαρού θανατοποινίτη παρά τις αντιδράσεις

Ο Λαμπάντ «είχε διαπράξει τρομοκρατικά εγκλήματα», πιο συγκεκριμένα είχε «γίνει μέλος ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης»

Newsbomb

Σαουδική Αραβία: Εκτέλεση νεαρού θανατοποινίτη παρά τις αντιδράσεις
Screenshot
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι σαουδαραβικές αρχές ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη την εκτέλεση υπηκόου του βασιλείου ο οποίος είχε καταδικαστεί για «τρομοκρατία», παρά τις εκκλήσεις μη κυβερνητικών οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να μην προχωρήσουν διότι όπως θύμιζαν είχε καταδικαστεί για παραβιάσεις του νόμου όταν ήταν ακόμη ανήλικος.

«Η ποινή του θανάτου εκτελέστηκε σε βάρος του Τζαλάλ μπιν Χασάν μπιν Αμπντούλ Καρίμ Λαμπάντ, σαουδάραβα υπηκόου, στην Ανατολική Επαρχία», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SPA.

Ο Λαμπάντ «είχε διαπράξει τρομοκρατικά εγκλήματα», πιο συγκεκριμένα είχε «γίνει μέλος ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης», ανέφερε η ίδια πηγή, προσθέτοντας πως καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών επειδή δολοφόνησε δικαστή στην επαρχία Κατίφ και εκσφενδόνισε εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον μελών των δυνάμεων ασφαλείας με πρόθεση να τα σκοτώσει.

Ήταν ανάμεσα σε ανθρώπους στους οποίους επιβλήθηκε η ποινή του θανάτου για εγκλήματα που διέπραξε όταν ήταν κάτω των 18 ετών.

Τον Οκτώβριο του 2023, η Διεθνής Αμνηστία κατήγγειλε απόφαση του σαουδαραβικού ανώτατου δικαστηρίου κεκλεισμένων των θυρών που επικύρωσε τη θανατική ποινή σε βάρος του Λαμπάντ, μέλους της σιιτικής μειονότητας.

Ο Λαμπάντ είχε καταδικαστεί για «τρομοκρατία» μαζί με άλλους οκτώ ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του Αμπντουλά αλ Ντεράζι, επίσης ανήλικου την εποχή, για τη συμμετοχή τους σε σπάνιες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις το 2011, σύμφωνα με την Αμνηστία.

Τον Μάιο, ειδικοί του ΟΗΕ καλούσαν να αφεθούν ελεύθεροι ο Λαμπάντ και άλλοι τέσσερις νέοι που είχαν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα η τέλεση των οποίων είχε καταγραφτεί όταν ήταν ανήλικοι.

Η Σαουδική Αραβία, χώρα ανάμεσα σε αυτές που επιβάλλουν και εφαρμόζουν την εσχάτη των ποινών περισσότερο σε διεθνή κλίμακα, έχει προχωρήσει σε πάνω από 250 εκτελέσεις από την αρχή της χρονιάς.

Το συντηρητικό σουνιτικό βασίλειο οδεύει να ξεπεράσει τις 338 εκτελέσεις που καταγράφτηκαν την περασμένη χρονιά, τον υψηλότερο αριθμό στα χρονικά αφότου άρχισαν να καταχωρίζονται στα δημόσια αρχεία τα χρόνια του 1990.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:59ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέα δικαστικά εμπόδια για Τραμπ - Έκριναν παράνομο διορισμό εισαγγελέα

03:30ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Εκτέλεση νεαρού θανατοποινίτη παρά τις αντιδράσεις

02:39ΚΟΣΜΟΣ

Νίγηρας: Ο στρατός ανακοινώνει την εκτέλεση ηγετικού στελέχους της Μπόκο Χαράμ

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Νέο μακελειό - Βόμβα σε αεροπορική βάση σκοτώνει πέντε και τραυματίζει 36

01:52ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τέλος στην βίζα για αλλοδαπούς οδηγούς φορτηγών - «Είναι κίνδυνος»

01:28ΚΟΣΜΟΣ

Frank Caprio: Η τελευταία του ανάρτηση πριν φύγει από την ζωή

01:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη ο Ζαφείρης – Ολοκληρώνει τη μεταγραφή του

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: 40% αύξηση των ανθρωποκτονιών - Βουλιάζει στην εγκληματικότητα η χώρα - 5268 νεκροι

00:52ΚΟΣΜΟΣ

Η Συρία σε τεντωμένο σχοινί: Ανησυχία ΟΗΕ και δέσμευση Ελλάδας για στήριξη και σταθερότητα

00:25ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Έξι αστυνομικοί νεκροί από επιθέσεις καρτέλ - Έριξαν ελικόπτερο με drone

00:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τα highlights από τα ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Βίντεο με τις καλύτερες φάσεις κι όλα τα γκολ

00:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πότε είναι οι ρεβάνς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Παραλίες: «Βροχή» οι καταγγελίες στο «MyCoast» για αυθαιρεσίες

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Τέσσερις νεκροί από διαρροή αζώτου σε φαρμακοβιομηχανία

23:47LIFESTYLE

Γέννησε η δημοσιογράφος Μάνια Αλιβιζάτου - Έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι

23:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Κεφαλογιάννη με τον πρέσβη της Νότιας Κορέας – Σχέδια για Μνημόνιο Τουριστικής Συνεργασίας

23:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ριέκα – ΠΑΟΚ 1-0: Κακός στην Κροατία, μπορεί να περάσει στην Τούμπα

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Νταλίκα φορτωμένη με άχυρα έπιασε φωτιά στον Ε65 - Δείτε εικόνες

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Καταγγελίες για «εισιτήριο» 10 ευρώ σε δημόσια παραλία

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: Τρεις συλλήψεις για εμπρησμούς σε Κρήτη, Σαμοθράκη και Πέλλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία στην Ευρώπη σε λίγες ημέρες - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Το σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου Νίκαιας απαντά στον Άδωνι για τον Tom Greenwood: Στην εφημερία έγιναν κι άλλες διακομιδές ασθενών, που δεν είναι δισεκατομμυριούχοι

15:09WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν τα πλοία

22:08LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Δημοσίευσε για πρώτη φορά επίσημες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

19:35LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το αγαπημένο αντικείμενο που πήρε μαζί του στο Δρομοκαΐτειο

23:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ 2-1: Δύο γκολ, δύο δοκάρια και πάει για πρόκριση στον Πόντο!

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Η άγνωστη προφητεία του 16ου αιώνα - Πώς θα πάρουν οι Έλληνες την Πόλη ξανά

20:51ΚΟΣΜΟΣ

«Τελικός στόχος», η πόλη της Γάζας - Το Ισραήλ ξεκίνησε βομβαρδισμούς πριν την εισβολή, διαπραγματεύσεις για τους ομήρους θέλει ο Νετανιάχου

23:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το ελληνικό FBI σαρώνει τα νησιά: Συνελήφθησαν γνωστοί αθλητές της άρσης βαρών για ναρκωτικά

03:30ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Εκτέλεση νεαρού θανατοποινίτη παρά τις αντιδράσεις

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος Τom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο «γροθιά» στο στομάχι: Πώς βλέπει ένας σχιζοφρενής τον κόσμο

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι απαιτήσεις του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου - Ποια εδάφη «παραχωρεί» για συμφωνία

22:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Ρέιντζερς 1-1: Αποκλείστηκε και συνεχίζει στα προκριματικά του Europa League

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Βίντεο μέσα από το Δρομοκαΐτειο - Εδώ νοσηλευόταν ο τραγουδιστής

19:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απόφαση «βόμβα» του Πρωτοδικείου - Ποιοι εργαζόμενοι άνω των 60 ετών δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη

23:47LIFESTYLE

Γέννησε η δημοσιογράφος Μάνια Αλιβιζάτου - Έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι

21:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τουρκική μαφία: Ποιος είναι ο «Ρειζ» και οι υπόλοιποι Τούρκοι που ζούσαν χλιδάτα στην Ελλάδα

23:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άντερλεχτ - ΑΕΚ 1-1: Όρθια στις Βρυξέλλες κι η πρόκριση θα κριθεί στην «OPAP Arena»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ