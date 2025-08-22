Νίγηρας: Ο στρατός υποστηρίζει ότι σκότωσε τον ηγέτη της Μπόκο Χαράμ - Υπαρχηγός του το διαψεύδει

Ο στρατός του Νίγηρα ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης 21/8 ότι σκότωσε τον Ιμπραχίμ Μαχαμαντού ή «Μπακούρα», τον ηγέτη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Μπόκο Χαράμ, μια πληροφορία ωστόσο που διαψεύστηκε σήμερα από έναν στενό συνεργάτη του.

Newsbomb

Νίγηρας: Ο στρατός υποστηρίζει ότι σκότωσε τον ηγέτη της Μπόκο Χαράμ - Υπαρχηγός του το διαψεύδει
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μπόκο Χαράμ, μια από τις κυριότερες τζιχαντιστικές οργανώσεις της περιοχής, ξεκίνησε πόλεμο το 2009 στη Νιγηρία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 40.000 άνθρωποι και να εκτοπιστούν άλλα 2 εκατομμύρια. Η δράση της επεκτάθηκε στη συνέχεια στη λεκάνη της λίμνης Τσαντ, στις μεθοριακές περιοχές του Νιγηρα, της Νιγηρίας, του Τσαντ και του Καμερούν.

Το βράδυ της Πέμπτης 21/8 ο στρατός του Νίγηρα διαβεβαίωσε ότι «εξουδετέρωσε τον δυστυχώς διαβόητο Μπακούρα, σε μια χειρουργική (αεροπορική) επιχείρηση υποδειγματικής ακρίβειας» στις 15 Αυγούστου, στο νησί Σιλάουα, στη λίμνη Τσαντ. Ο στρατός δεν παρουσίασε κάποια απόδειξη και το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία από ανεξάρτητες πηγές.

Σε ηχογραφημένο μήνυμα του πάντως, ένας υπαρχηγός του Μπακούρα διέψευσε την είδηση του θανάτου του.

«Αυτή τη στιγμή είμαι μαζί του, είμαστε μαζί», είπε, χαρακτηρίζοντας «προπαγάνδα» την πληροφορία.

Ειδικοί που ρωτήθηκαν από το AFP σήμερα εξέφρασαν επίσης επιφυλάξεις.

«Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ επιφυλακτικοί, έχει ήδη ανακοινωθεί πολλές φορές ο θάνατος ορισμένων τζιχαντιστών ηγετών και τις περισσότερες φορές διαψεύστηκε» είπε ο Βενσάν Φουσέρ, Γάλλος ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας (CNRS), ειδικός σε θέματα που αφορούν την Μπόκο Χαράμ.

Ο Φουσέρ και ένας άλλος Ευρωπαίος ειδικός στις τζιχαντιστικές οργανώσεις που δρουν στη δυτική Αφρική, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπαν επίσης ότι σύμφωνα με τις δικές τους πηγές, ο Μπακούρα είναι ζωντανός.

Στα μέσα της δεκαετίας του 2010 ανακοινώθηκε πολλές φορές ο θάνατος του τότε ηγέτη της Μπόκο Χαράμ, του Αμπουμπακάρ Σεκάου, ο οποίος όμως στη συνέχεια εμφανιζόταν ολοζώντανος, σε διάφορα βίντεο. Ο Σεκάου πέθανε τελικά το 2021 και την ηγεσία της οργάνωσης ανέλαβε ο Μπακούρα, που είναι περίπου 40 ετών και κατάγεται από τη Νιγηρία.

Η οργάνωση εξαπέλυσε τις πρώτες επιθέσεις της στον Νίγηρα το 2015 στο Μπόσο, μια πόλη στις όχθες της λίμνης Τσαντ.

Ο στρατός του Νίγηρα ανέφερε ότι η επιχείρηση της 15ης Αυγούστου έγινε «πολύ νωρίς το πρωί», όταν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος εξαπέλυσε τρία διαδοχικά πλήγματα σε θέσεις όπου είναι γνωστό ότι κρύβεται ο Μπακούρα, στο Σιλάουα.

Το πραξικόπημα στον Νίγηρα και οι συνέπειες του

Το όνομα του Μπακούρα έχει συνδεθεί με την απαγωγή τουλάχιστον 300 μαθητών από το Κουρίγκα, τον Μάρτιο του 2024 στη Νιγηρία, με βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας σε λαϊκές αγορές, τεμένη, συναθροίσεις πολιτών και επιθέσεις εναντίον στρατιωτών στη Νιγηρία, τον Νίγηρα, το Τσαντ και το Καμερούν.

Εδώ και δύο χρόνια ο Νίγηρας κυβερνάται από μια στρατιωτική χούντα που ανέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα αλλά δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τους τζιχαντιστές στη χώρα. Εκτός από τις ανατολικές περιοχές, όπου δρα η Μπόκο Χαράμ, ο Νίγηρας μάχεται ένοπλες οργανώσεις που συνδέονται με την Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος στο δυτικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Μπουρκίνα Φάσο και το Μάλι.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:00ΚΟΣΜΟΣ

Spiderman: Σε δημοπρασία η στολή του Tobey Maguire – Πόσο θα κοστίσει

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Νίγηρας: Ο στρατός υποστηρίζει ότι σκότωσε τον ηγέτη της Μπόκο Χαράμ - Υπαρχηγός του το διαψεύδει

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Η Κασσάνδρα της Wall Street: Προέβλεψε την κρίση του 2008 - Τι βλέπει για το μέλλον

20:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναθερμάνθηκε η κόντρα Πολάκη - Τσακαλώτου με σκληρές εκφράσεις μέσω... comment

20:32ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: Δύο θάνατοι στην Ελλάδα και δεκάδες κρούσματα – Οδηγίες προστασίας

20:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ καθάρισαν τη θύρα τους στο ΟΑΚΑ

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου αρνείται ότι υπάρχει λιμός στη Γάζα - «Οι μόνοι που λιμοκτονούν είναι οι όμηροι»

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το τέχνασμα που χρησιμοποίησαν τέσσερις νεαρές κοπέλες για να κλέψουν κατάστημα στα Χανιά

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Προφυλακίστηκε ο Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού για το φονικό τροχαίο

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα: Απαγόρευση απόπλου σε πλοίο - Έχασε τη δεξιά του άγκυρα

19:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Τη σκότωσε θολωμένος από τη ζήλεια για ένα sms - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη που διαφεύγει με το όπλο του εγκλήματος

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας - Είχε ηχήσει μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Υγειονομική βόμβα στην Πάτμο: Λύματα καταλήγουν στη θάλασσα και τις… βρύσες σπιτιών – Καταγγελίες στο Newsbomb

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη δίχως τέλος στην Κένυα: Βρέθηκαν νέα πτώματα της σκοτεινής αίρεσης «λιμοκτονίας»

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Η πρώην νοσοκόμα παραδέχτηκε τη σεξουαλική επίθεση στον θετό γιο της – Σοκάρει η κατάθεση του 15χρονου

19:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλάνδρι: Στην φυλακή ο 28χρονος για τη στυγερή δολοφονία της 47χρονης - «Ήμουν σε αμόκ, δεν ήξερα τι έκανα»

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Κυψέλη για την εξαφάνιση 13χρονου

19:26ΕΘΝΙΚΑ

Ερώτηση Κεφαλογιάννη προς την Κομισιόν: «Η Λιβύη παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα, όχι της Ελλάδας, αλλά της ΕΕ»

19:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντιόγκο Ζότα: Απατεώνες δημιούργησαν ίδρυμα στο όνομά του και άρπαξαν 65.000 δολάρια

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφονήσι Κρήτης: Το νησί με τις μαγευτικές παραλίες και η ιστορία του από τη σφαγή των αμάχων το 1824 μέχρι το ναυάγιο του Imperatrix το 1907

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

19:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Τη σκότωσε θολωμένος από τη ζήλεια για ένα sms - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη που διαφεύγει με το όπλο του εγκλήματος

18:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» νέος καύσωνας - Πρόβλεψη Τσατραφύλια για το πότε ξεκινάει

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Η πρώην νοσοκόμα παραδέχτηκε τη σεξουαλική επίθεση στον θετό γιο της – Σοκάρει η κατάθεση του 15χρονου

20:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναθερμάνθηκε η κόντρα Πολάκη - Τσακαλώτου με σκληρές εκφράσεις μέσω... comment

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφονήσι Κρήτης: Το νησί με τις μαγευτικές παραλίες και η ιστορία του από τη σφαγή των αμάχων το 1824 μέχρι το ναυάγιο του Imperatrix το 1907

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η σπαρακτική ανάρτηση του αδελφού της, Κώστα - «Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί σήμερα τα γενέθλιά μου»

20:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ καθάρισαν τη θύρα τους στο ΟΑΚΑ

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη δίχως τέλος στην Κένυα: Βρέθηκαν νέα πτώματα της σκοτεινής αίρεσης «λιμοκτονίας»

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Υγειονομική βόμβα στην Πάτμο: Λύματα καταλήγουν στη θάλασσα και τις… βρύσες σπιτιών – Καταγγελίες στο Newsbomb

15:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Παλαιστίνιος κακοποίησε σεξουαλικά 14χρονη με νοητική στέρηση έξω από παρεκκλήσι - Προθεσμία να απολογηθεί

13:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ποια ήταν η 36χρονη που δολοφόνησε ο σύζυγός της μπροστά στα παιδιά τους

15:09WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν τα πλοία

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Προφυλακίστηκε ο Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού για το φονικό τροχαίο

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Πατέρας μήνυσε τον γιό του- «Απειλεί να μας σκοτώσει όλους»

20:32ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: Δύο θάνατοι στην Ελλάδα και δεκάδες κρούσματα – Οδηγίες προστασίας

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Η τρομακτική στιγμή που ψαράς βγάζει φωτογραφία με καρχαρία και εκείνος τον δαγκώνει - Βίντεο

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Η Κασσάνδρα της Wall Street: Προέβλεψε την κρίση του 2008 - Τι βλέπει για το μέλλον

06:20ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άφαντα χιλιάδες δηλωμένα ζώα – Οι «μεγαλοκτηνοτρόφοι» λένε ότι… τα έφαγαν οι λύκοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ