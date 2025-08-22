Νίγηρας: Ο στρατός υποστηρίζει ότι σκότωσε τον ηγέτη της Μπόκο Χαράμ - Υπαρχηγός του το διαψεύδει

Η Μπόκο Χαράμ, μια από τις κυριότερες τζιχαντιστικές οργανώσεις της περιοχής, ξεκίνησε πόλεμο το 2009 στη Νιγηρία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 40.000 άνθρωποι και να εκτοπιστούν άλλα 2 εκατομμύρια. Η δράση της επεκτάθηκε στη συνέχεια στη λεκάνη της λίμνης Τσαντ, στις μεθοριακές περιοχές του Νιγηρα, της Νιγηρίας, του Τσαντ και του Καμερούν.

Το βράδυ της Πέμπτης 21/8 ο στρατός του Νίγηρα διαβεβαίωσε ότι «εξουδετέρωσε τον δυστυχώς διαβόητο Μπακούρα, σε μια χειρουργική (αεροπορική) επιχείρηση υποδειγματικής ακρίβειας» στις 15 Αυγούστου, στο νησί Σιλάουα, στη λίμνη Τσαντ. Ο στρατός δεν παρουσίασε κάποια απόδειξη και το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία από ανεξάρτητες πηγές.

Σε ηχογραφημένο μήνυμα του πάντως, ένας υπαρχηγός του Μπακούρα διέψευσε την είδηση του θανάτου του.

«Αυτή τη στιγμή είμαι μαζί του, είμαστε μαζί», είπε, χαρακτηρίζοντας «προπαγάνδα» την πληροφορία.

Ειδικοί που ρωτήθηκαν από το AFP σήμερα εξέφρασαν επίσης επιφυλάξεις.

«Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ επιφυλακτικοί, έχει ήδη ανακοινωθεί πολλές φορές ο θάνατος ορισμένων τζιχαντιστών ηγετών και τις περισσότερες φορές διαψεύστηκε» είπε ο Βενσάν Φουσέρ, Γάλλος ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας (CNRS), ειδικός σε θέματα που αφορούν την Μπόκο Χαράμ.

Ο Φουσέρ και ένας άλλος Ευρωπαίος ειδικός στις τζιχαντιστικές οργανώσεις που δρουν στη δυτική Αφρική, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπαν επίσης ότι σύμφωνα με τις δικές τους πηγές, ο Μπακούρα είναι ζωντανός.

Στα μέσα της δεκαετίας του 2010 ανακοινώθηκε πολλές φορές ο θάνατος του τότε ηγέτη της Μπόκο Χαράμ, του Αμπουμπακάρ Σεκάου, ο οποίος όμως στη συνέχεια εμφανιζόταν ολοζώντανος, σε διάφορα βίντεο. Ο Σεκάου πέθανε τελικά το 2021 και την ηγεσία της οργάνωσης ανέλαβε ο Μπακούρα, που είναι περίπου 40 ετών και κατάγεται από τη Νιγηρία.

Η οργάνωση εξαπέλυσε τις πρώτες επιθέσεις της στον Νίγηρα το 2015 στο Μπόσο, μια πόλη στις όχθες της λίμνης Τσαντ.

Ο στρατός του Νίγηρα ανέφερε ότι η επιχείρηση της 15ης Αυγούστου έγινε «πολύ νωρίς το πρωί», όταν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος εξαπέλυσε τρία διαδοχικά πλήγματα σε θέσεις όπου είναι γνωστό ότι κρύβεται ο Μπακούρα, στο Σιλάουα.

Το πραξικόπημα στον Νίγηρα και οι συνέπειες του

Το όνομα του Μπακούρα έχει συνδεθεί με την απαγωγή τουλάχιστον 300 μαθητών από το Κουρίγκα, τον Μάρτιο του 2024 στη Νιγηρία, με βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας σε λαϊκές αγορές, τεμένη, συναθροίσεις πολιτών και επιθέσεις εναντίον στρατιωτών στη Νιγηρία, τον Νίγηρα, το Τσαντ και το Καμερούν.

Εδώ και δύο χρόνια ο Νίγηρας κυβερνάται από μια στρατιωτική χούντα που ανέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα αλλά δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τους τζιχαντιστές στη χώρα. Εκτός από τις ανατολικές περιοχές, όπου δρα η Μπόκο Χαράμ, ο Νίγηρας μάχεται ένοπλες οργανώσεις που συνδέονται με την Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος στο δυτικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Μπουρκίνα Φάσο και το Μάλι.