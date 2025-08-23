Έκκληση της Εμινέ Ερντογάν στη Μελάνια Τραμπ για τα παιδιά της Παλαιστίνης

Η Εμινέ Ερντογάν, σύζυγος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απέστειλε επιστολή στη Μελάνια Τραμπ, καλώντας την να δείξει την ίδια ευαισθησία που επιδεικνύει για τον πόλεμο στην Ουκρανία και απέναντι στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

Στην επιστολή της, την οποία μετέδωσε η ΕΡΤ, η κ. Ερντογάν θυμήθηκε τη συνάντηση που είχαν πριν από έξι χρόνια στον Λευκό Οίκο, αναφερόμενη στη «θερμή φιλοξενία» και την «ειλικρινή συνομιλία» που μοιράστηκαν. Όπως σημείωσε, η στάση της Μελάνια Τραμπ και η πρόσφατη επιστολή της προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τα παιδιά της Ουκρανίας δείχνουν έμπρακτη ευαισθησία σε ζητήματα ανθρωπιστικού χαρακτήρα.

Η ίδια τόνισε ότι τα λόγια της πρώην Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ αντικατοπτρίζουν «τα κοινά συναισθήματα της ανθρωπότητας», εκφράζοντας την εκτίμησή της για την πρωτοβουλία αυτή. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι δεν είναι μόνο τα παιδιά της Ουκρανίας που έχουν στερηθεί το χαμόγελο, αλλά και τα παιδιά της Παλαιστίνης, τα οποία «δικαιούνται την ίδια χαρά, την ίδια ελευθερία και το ίδιο αξιοπρεπές μέλλον».

Κλείνοντας, κάλεσε τη Μελάνια Τραμπ να απευθυνθεί με επιστολή στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας να τερματιστεί η κρίση στη Γάζα, σημειώνοντας ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης έχει πλέον εξελιχθεί σε παγκόσμια απαίτηση.