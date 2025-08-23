Βρετανία: Μαζικές διαδηλώσεις κατά της φιλοξενίας αιτούντων άσυλο σε ξενοδοχεία

Διαδηλωτές κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στο Όρπινγκτον, κοντά στο Λονδίνο, την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Διαμαρτυρίες σημειώθηκαν σε όλη τη Βρετανία, καθώς ομάδες διαδήλωσαν κατά της φιλοξενίας αιτούντων άσυλο σε ξενοδοχεία, ενώ βρέθηκαν αντιμέτωποι με αντιρατσιστές ακτιβιστές.

Διαδηλώσεις με το σύνθημα «Κατάργηση του συστήματος ασύλου» πραγματοποιήθηκαν στην Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία, μεταξύ άλλων στο Μπρίστολ, το Έξετερ, το Τάμγουορθ, το Κάννοκ, το Αμπερντίν, το Μολντ, το Περθ, το Νουνίτον, το Λίβερπουλ, το Γουέικφιλντ, το Νιούκαστλ, το Χόρλεϊ και το Κανάρι Γουόρφ.

Some absolutely beautiful scenes today at the Wakefield migrant hotel protest ❤️ ??



Well done to everyone involved ? pic.twitter.com/a3lEuFqydu — BRITAIN IS BROKEN ?? (@BROKENBRITAIN0) August 23, 2025

Στο Μπρίστολ, η αστυνομία χώρισε τις δύο ομάδες διαδηλωτών στο Castle Park, με αστυνομικούς να έρχονται σε συμπλοκή με διαδηλωτές.

Μια 37χρονη γυναίκα συνελήφθη με την υποψία ότι επιτέθηκε σε έναν διασώστη που βρισκόταν στο σημείο.

Η αστυνομία του Αβόν και του Σόμερσετ σε δήλωση τους, σημείωσαν ότι «κανένας αστυνομικός δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό, αλλά θα διεξαχθούν έρευνες μετά από αναφορές για επιθέσεις εναντίον τους».

Ο επιθεωρητής Keith Smith δήλωσε: «Παρόλο που υπήρξαν στιγμές αναταραχής, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι οι δύο διαδηλώσεις διεξήχθησαν χωρίς σημαντικά περιστατικά».

Διαδηλωτές κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στο Όρπινγκτον, κοντά στο Λονδίνο, την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025 AP

Διαδηλωτές κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στο Όρπινγκτον, κοντά στο Λονδίνο, την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025 AP

Η αστυνομία κράτησε περίπου 200 διαδηλωτές κατά των αιτούντων άσυλο, μακριά από περίπου 50 αντιδιαδηλωτές του «Stand Up to Racism» στο Χόρλεϊ του Σόρεϊ. Ένας άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία καθώς φώναζε: «Δεν είστε ευπρόσδεκτοι εδώ, δεν είστε ευπρόσδεκτοι εδώ, δεν είστε ευπρόσδεκτοι εδώ» στους διαδηλωτές κατά του ρατσισμού.

Στο Περθ, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο Radisson.

Οι διαδηλωτές κατά των αιτούντων άσυλο κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Το Περθ είναι γεμάτο – αδειάστε τα ξενοδοχεία» και «Διώξτε τους».

Διαδηλωτές κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στο Όρπινγκτον, κοντά στο Λονδίνο, την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025 AP

Διαδηλωτές κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στο Όρπινγκτον, κοντά στο Λονδίνο, την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025 AP

Το «Stand Up to Racism Scotland» δήλωσε ότι πέτυχε «νίκη» στο Περθ, με περισσότερους από 200 διαδηλωτές να συγκεντρώνονται για να αντιταχθούν στη διαδήλωση της «Abolish Asylum System».

Η αστυνομία του Merseyside δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκαν 11 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, όπως μέθη και διατάραξη της τάξης, μετά από διαδήλωση στο κέντρο της πόλης του Λίβερπουλ το Σάββατο. Εκδόθηκε διαταγή διάλυσης της διαδήλωσης στην πόλη, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι διαμαρτυρίες.

Διαδηλωτές κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στο Όρπινγκτον, κοντά στο Λονδίνο, την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025 AP

Διαδηλωτές κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στο Όρπινγκτον, κοντά στο Λονδίνο, την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025 AP

Τα γεγονότα του Σαββάτου έλαβαν χώρα εν μέσω συνεχιζόμενης έντασης σχετικά με τη χρήση ξενοδοχείων για τους αιτούντες άσυλο.