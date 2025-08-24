Χαμός σε γάμο: Pole dancers χόρευαν δίπλα από την δεξίωση - Η αντίδραση της νύφης

Παραλίγο η δεξίωση να «τιναχτεί» στον... αέρα!

Μια απίθανη – και σίγουρα ασυνήθιστη – σκηνή εκτυλίχθηκε σε γαμήλια τελετή στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, όταν επαγγελματίες pole dancers έστησαν τον εξοπλισμό τους λίγα μόλις μέτρα μακριά από το σημείο όπου θα έλεγε το «ναι» ένα νεαρό ζευγάρι.

Η 25χρονη νοσοκόμα Κέιλι Μπουτς Λάουτζ και ο 26χρονος αγαπημένος της από τα σχολικά χρόνια, Γκάρεθ, ετοιμάζονταν να παντρευτούν στις 9 Αυγούστου στις εγκαταστάσεις του θερέτρου The Dana On Mission Bay. Την ώρα που οι καλεσμένοι άρχισαν να καταφθάνουν – περίπου 150 άτομα – οι διοργανωτές του γάμου αντιλήφθηκαν ότι λίγα μέτρα πιο πέρα, πάνω στο δημόσιο πεζόδρομο που περνά ακριβώς πίσω από τον χώρο της τελετής, είχε ξεκινήσει πρόβα pole dancing.

Οι υπεύθυνοι δεν έχασαν χρόνο. «Ευγενικά» ζήτησαν από τις χορεύτριες να μετακινηθούν, εξηγώντας ότι επρόκειτο να ξεκινήσει ένας γάμος, και εκείνες συμμορφώθηκαν χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα. Έτσι, η τελετή μπόρεσε να εξελιχθεί ομαλά και χωρίς… απρόοπτες εικόνες στο φόντο.

1756026069974-806023567-clipboard08-24-202501.jpg

Η ίδια η νύφη έμαθε τι είχε συμβεί μόνο μετά το τέλος της τελετής. «Δεν είχα ιδέα ότι εκείνη την ώρα έκαναν μάθημα ή βιντεοσκοπούσαν κάτι. Όταν μου το είπαν, το βρήκα ξεκαρδιστικό και ήμουν ευγνώμων που τελικά μετακινήθηκαν», δήλωσε η Κέιλι. «Στην αρχή όλοι γελούσαν και έβγαζαν βίντεο, αλλά οι διοργανωτές ανησύχησαν μήπως καταστραφεί η στιγμή. Αν μου το είχαν πει πριν, σίγουρα θα είχα αγχωθεί».

Ο γαμπρός και οι κουμπάροι του, που ετοιμάζονταν σε δωμάτιο με θέα στον χώρο της τελετής, είδαν από πρώτο χέρι την παράξενη σκηνή και διασκέδασαν. Μάλιστα, είχαν καταστρώσει σχέδιο: αν οι διοργανωτές δεν κατάφερναν να πείσουν τις χορεύτριες να φύγουν, ένας από τους γαμπρούς θα πήγαινε ο ίδιος να τους το ζητήσει.

Το ζευγάρι, που είναι μαζί περισσότερα από δέκα χρόνια και γνωρίστηκε στο λύκειο, δεν κρύβει πως σήμερα θυμάται το περιστατικό με χιούμορ. «Μακάρι να μπορούσαμε να τις καλέσουμε στη δεξίωση», σχολίασε η Κέιλι, αν και παραδέχτηκε ότι είναι καλύτερο που δεν έμαθε τίποτα εκείνη τη στιγμή.

1756026107572-471131914-clipboard08-24-202501.jpg

Η περίπτωση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από περιστατικά που δείχνουν πώς το pole dancing – αν και δημοφιλής μορφή άσκησης με έντονα σωματικά οφέλη – συχνά προκαλεί αντιδράσεις και παρεξηγήσεις στον δημόσιο χώρο. Ενδεικτικά, τον περασμένο Δεκέμβριο, η 59χρονη Κίμπερλι Τζατζ, city manager σε αμερικανική πόλη, έχασε τη θέση της όταν διέρρευσε βίντεο που την έδειχνε να χορεύει σε στύλο στη διάρκεια επαγγελματικού ταξιδιού. Σε άλλη περίπτωση, μια γυναίκα που δήλωνε ανίκανη να εργαστεί και λάμβανε επιδόματα αναγκάστηκε να επιστρέψει χρήματα όταν αποκαλύφθηκε ότι ανέβαζε στο διαδίκτυο βίντεο με μαθήματα pole dancing, παρουσιάζοντάς τα μάλιστα ως «γιόγκα».

Παρά τα περιστατικά αυτά, το pole dancing συνεχίζει να κερδίζει έδαφος ως μορφή προπόνησης, με έντονη έμφαση στη δύναμη του κορμού και στην ισορροπία, αν και η δημόσια εικόνα του εξακολουθεί να δημιουργεί αντιφατικές εντυπώσεις.

