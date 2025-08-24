Βρετανία: Αρχηγός διαβόητης συμμορίας θάφτηκε σε φέρετρο από καθαρό χρυσό

Ένας 69χρονος άνδρας, ο οποίος ήταν ο αρχηγός μιας διαβόητης εγκληματικής συμμορίας που διεύθυνε μια από τις μεγαλύτερες παράνομες οικοδομικές επιχειρήσεις που έχουν υπάρξει ποτέ στη Βρετανία, θάφτηκε σε ένα φέρετρο φτιαγμένο από καθαρό χρυσό, όπως αποκαλύπτει σε δημοσίευμα της η Daily Mail.

Ο 69χρονος Φρανκ Τόμσον πέθανε τον Ιούλιο και είχε μια πολυτελή κηδεία, κατά τη διάρκεια της οποίας το φέρετρό του έκανε μια εξαήμερη «περιοδεία» σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο με μια Rolls Royce, πριν ταφεί στο νότιο Λονδίνο. Οι συγγενείς του, τον χαρακτήρισαν «επιχειρηματία με μεγάλη σοφία», ενώ ένας από αυτούς είπε ότι «ήταν το κεφάλι και ο βασιλιάς μιας πολύ μεγάλης οικογένειας - όλοι τον θαύμαζαν».

Αλλά αυτό που η οικογένεια δεν αποκάλυψε ήταν ότι το 2011 ο Τόμσον και τρεις συνεργοί του καταδικάστηκαν σε συνολική ποινή φυλάκισης 20 ετών, αφού έκλεψαν 1.3 εκατ. λίρες (1.5 εκατ. ευρώ) εξαπατώντας ηλικιωμένους μεταξύ 65 και 92 ετών, οι οποίοι κατέβαλαν εξωφρενικά ποσά για κακοτεχνίες.

Οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν την απάτη «συστηματική».

Μια ηλικιωμένη κυρία πλήρωσε πάνω από 31.000 λίρες (35.700 ευρώ) για κακής ποιότητας εργασίες πλακόστρωσης στο δρομάκι της παραθαλάσσιας κατοικίας της στο Μπλάκπουλ του Λάνκασιρ, ενώ άλλοι πλήρωσαν πολλές χιλιάδες λίρες για εργασίες αξίας μόλις μερικών εκατοντάδων λιρών.

Η συμμορία, που τότε ζούσε σε ένα κάμπινγκ στο Κλίβλεϊς του Λάνκασιρ, είχε επίσης στο στόχαστρό της κατοικίες και στο Μάντσεστερ και το Χερτφορτσάιρ.

Ο Τόμσον και οι συνεργοί του συνελήφθησαν αφού ένας από αυτούς δημοσιοποίησε ένα βίντεο στο YouTube, στο οποίο ο Τόμσον καυχιόταν για το πώς χρησιμοποίησε ένα χάρτινο κουτί γάλακτος ως στεγανωτικό υλικό, προκειμένου να εξαπατήσει έναν πρώην στρατιωτικό και να του αποσπάσει 800 λίρες.

Μόλις 11 θύματα συμφώνησαν να καταθέσουν στο δικαστήριο εναντίον τους ενώ πάνω από 40 πελάτες υπέβαλαν καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών, βρέθηκαν τρία χρηματοκιβώτια με 480.775 λίρες (554.670 ευρώ).

Ο Thompson καταδικάστηκε και φυλακίστηκε για πεντέμισι χρόνια με τις κατηγορίες της συνωμοσίας με σκοπό την απάτη μέσω ψευδών δηλώσεων και φοροδιαφυγή, καθώς και για διακίνηση κλεμμένων διαβατηρίων. Τρία άλλα μέλη της συμμορίας επίσης φυλακίστηκαν, ενώ η συμμορία διατάχθηκε αργότερα να αποζημιώσει και τα 42 θύματά της.

Μετά τον θάνατό του Τόμσον, το μόνο στοιχείο για την αλήθεια σχετικά με το πραγματικό παρελθόν του ήταν μια φωτογραφία του που είχε δημοσιευθεί σε μια εφημερίδα. Η ενοχοποιητική φωτογραφία είχε τραβηχτεί από δημοσιογράφους έξω από το δικαστήριο, ενώ ο Thompson δικάζονταν.

Η οικογένειά του ανέφερε ότι το χρυσό φέρετρο, στο οποίο ετάφη ο Τόμσον, είχε παραγγελθεί από τον γιο του από το εξωτερικό και χρειάστηκαν εβδομάδες για να φτάσει. Οι συγγενείς του ισχυρίστηκαν ότι η πολυτελής κηδεία είχε σχεδιαστεί με στόχο να δείξει στον κόσμο ότι «υπάρχουν και πολύ καλοί τσιγγάνοι» και πρόσθεσαν: «Πιστέψτε το ή όχι, δεν του άρεσε να δείχνεται. Θα ήταν περήφανος για ό,τι έκαναν οι γιοι του για αυτόν, μετά θάνατον».

