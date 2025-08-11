19χρονος, μέλος συμμορίας, συνελήφθη για ληστείες στη Βορειοανατολική Αττική

Συνελήφθη από αστυνομικούς ένας 19χρονος, μέλος συμμορίας, για ληστείες σε περίπτερα και μίνι μάρκετ σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής.

Σε βάρος του 19χρονου συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε συμμορία που διέπραττε ληστείες κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, ληστρική κλοπή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων ενώ αναζητούνται και άλλα μέλη.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων υποθέσεων ληστειών σε περίπτερα και μίνι μάρκετ και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, εντοπίστηκε στις 7 Αυγούστου στην περιοχή του Ηρακλείου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ένας 19χρονος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 19χρονος, λίγες ώρες νωρίτερα, μαζί με ένα συνεργό του, ακινητοποίησαν έναν υπάλληλο περιπτέρου με την απειλή μαχαιριού, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα της ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα (συμμορία), τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, με σκοπό την τέλεση ληστειών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της ομάδας, κυρίως βραδινές ώρες, όπου η κίνηση ήταν μειωμένη, προσέγγιζαν υπαλλήλους περιπτέρων και μίνι μάρκετ και αφού τους απειλούσαν με τη χρήση μαχαιριού, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, ενώ δε δίσταζαν να ασκήσουν σωματική βία σε περίπτωση που τα θύματά τους αντιστέκονταν.

Από έρευνα στην οικία του συλληφθέντα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

• ρουχισμός που χρησιμοποίησε για την τέλεση των ληστειών,

• 2 τρίφτες,

• 7 συσκευές κινητών τηλεφώνων και

• μαχαίρι.

Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα της ΕΛΑΣ έχουν εξιχνιαστεί 5 περιπτώσεις ληστειών σε περίπτερα και μίνι μάρκετ στις περιοχές του Ηρακλείου, της Πεύκης και της Νέας Ιωνίας.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

