Κάτω Αχαΐα: Συνελήφθη άνδρας για διακίνηση ναρκωτικών - Βρήκαν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης

Στην Κάτω Αχαΐα, το βράδυ της Τρίτης, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας συνέλαβαν έναν ημεδαπό άνδρα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφορίες, εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται με αυτοκίνητο και του έκαναν σήμα να σταματήσει. Ο ίδιος, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους, πέταξε από το όχημά του ένα πλαστικό κουτί φαρμάκου, το οποίο περιείχε έξι αυτοσχέδιες συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 3,3 γραμμαρίων. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 180 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν υάλινο βάζο με υπολείμματα κοκαΐνης, καθώς και ποσότητα άγνωστης λευκής σκόνης, μεικτού βάρους 570 γραμμαρίων.