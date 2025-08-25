Σοκαρίστηκε που δεν μπορεί να πάει στο Άγιο Όρος επειδή είναι γυναίκα: «Είναι τρελό» (vid)

Νεαρή γυναίκα ανάρτησε στο TikTok ένα σύντομο βίντεο με φόντο το εντυπωσιακό τοπίο του Αγίου Όρους, σχολιάζοντας: «Είναι τρελό ότι δεν μπορώ να πάω εκεί επειδή είμαι γυναίκα». Η φράση αυτή, αυτονόητη για τους Έλληνες, προκάλεσε αίσθηση στους χρήστες του εξωτερικού.

Μέσα σε λίγες μέρες, το βίντεο ξεπέρασε 1,5 εκατομμύριο προβολές και προκάλεσε αμηχανία, απορίες αλλά και έντονες αντιδράσεις. Πολλοί ξένοι χρήστες δεν γνώριζαν ότι το Άγιον Όρος είναι μια μοναστική πολιτεία όπου οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να εισέλθουν.

