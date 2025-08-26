Μιντιακοί κολοσσοί εναντίον ΑΙ: Nikkei και Asahi μήνυσαν την Perplexity για λογοκλοπή

Δύο από τους μεγαλύτερους εκδότες της Ιαπωνίας προσέφυγαν δικαστικά κατά της μηχανής αναζήτησης τεχνητής νοημοσύνης Perplexity, κατηγορώντας την εταιρεία για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και αναπαραγωγή περιεχομένου χωρίς άδεια. Πρόκειται για μια ακόμα κίνηση σε μια αυξανόμενη σειρά αγωγών από εκδότες εναντίον εταιρειών AI που χρησιμοποιούν το δημοσιογραφικό τους υλικό.

Οι ιαπωνικές εταιρείες Nikkei, ιδιοκτήτρια του Financial Times, και η εφημερίδα Asahi Shimbun, ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι υπέβαλαν κοινή αγωγή στο Τόκιο. Οι δύο οργανισμοί ακολουθούν το παράδειγμα διεθνών εκδοτών που έχουν ήδη κινηθεί νομικά κατά της Perplexity, η οποία χρησιμοποιεί μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) από πλατφόρμες όπως η OpenAI και η Anthropic για να παρέχει απαντήσεις σε ερωτήσεις, με αναφορές πηγών.

Σύμφωνα με τις εταιρείες, η Perplexity έχει «αντιγράψει και αποθηκεύσει περιεχόμενο άρθρων από τους διακομιστές της Nikkei και της Asahi χωρίς άδεια», αγνοώντας τεχνικά μέτρα που είχαν τεθεί για την αποτροπή τέτοιων ενεργειών. Επιπλέον, οι εκδότες υποστηρίζουν ότι οι απαντήσεις της Perplexity έχουν δώσει λανθασμένες πληροφορίες που αποδόθηκαν στα άρθρα τους, «προκαλώντας σοβαρή βλάβη στην αξιοπιστία των εφημερίδων».

Η Nikkei και η Asahi ζητούν αποζημιώσεις ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων γεν η καθεμία (περίπου 15 εκατ. δολάρια) και την άμεση διαγραφή των αποθηκευμένων άρθρων. Σε σχετική δήλωση, η Nikkei ανέφερε: «Οι ενέργειες της Perplexity συνιστούν μαζική και συνεχιζόμενη ‘δωρεάν εκμετάλλευση’ του δημοσιογραφικού περιεχομένου, για το οποίο οι συντάκτες μας έχουν αφιερώσει τεράστιο χρόνο και προσπάθεια, ενώ η Perplexity δεν καταβάλλει καμία αποζημίωση». Οι δύο εταιρείες πρόσθεσαν ότι «αν η κατάσταση αυτή αφεθεί χωρίς έλεγχο, μπορεί να υπονομεύσει τα θεμέλια της δημοσιογραφίας, που δεσμεύεται να μεταφέρει την αλήθεια με ακρίβεια».

Η Perplexity δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου;

Οι αγωγές αυτές ακολουθούν αντίστοιχη κίνηση άλλης μεγάλης ιαπωνικής εφημερίδας, της Yomiuri, και, σύμφωνα με δικηγόρους, δείχνουν ότι οι εκδότες στη χώρα αρχίζουν να αντιδρούν στις πρακτικές των εταιρειών AI. «Πρόκειται για υποθέσεις-πιλότους», δήλωσε ο Κενσάκου Φούκουι, ειδικός σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων στο δικηγορικό γραφείο Kotto Dori στο Τόκιο. Ο Φούκουι σημείωσε ότι, αν και ο ιαπωνικός νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων επιτρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις τη χρήση υπαρχόντων έργων για εκπαίδευση AI, υπάρχουν σαφείς περιορισμοί.

Διεθνώς, εταιρείες όπως η Dow Jones και η New York Post έχουν επίσης κατηγορήσει την Perplexity ότι εκμεταλλεύεται το περιεχόμενό τους για να αποκτά πελάτες και έσοδα, χωρίς να πληρώνει ή να κατευθύνει τους αναγνώστες στις ιστοσελίδες τους. Η BBC φέτος το καλοκαίρι απαίτησε με επιστολή «cease and desist» να σταματήσει η χρήση του περιεχομένου της για εκπαίδευση του AI μοντέλου, ακολουθώντας προηγούμενα αντίστοιχα αιτήματα από τη New York Times και την Condé Nast.

Παράλληλα, η Perplexity έχει ξεκινήσει συμφωνίες μερισμού εσόδων με εκδότες όπως οι Time, Fortune και Der Spiegel, οι οποίες προβλέπουν πληρωμές όταν μια απάντηση αναφέρει το έργο τους, σηματοδοτώντας την τάση των start-ups AI να αναζητούν εμπορικές συνεργασίες και αδειοδοτήσεις με εκδότες.

Η Perplexity έχει πάνω από 30 εκατομμύρια χρήστες, κυρίως στις ΗΠΑ, ενώ τα κύρια έσοδά της προέρχονται από συνδρομές.