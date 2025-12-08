Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (8/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπή Ρεύματος
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

8/12/2025 6:30:00 πμ

8/12/2025 2:30:00 μμ

ΙΛΙΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ - ΛΟΧΑΓΟΥ ΔΕΔΟΥΣΗ - ΑΔΜΗΤΟΥ - ΕΤΕΟΚΛΗ - ΑΛΚΑΙΟΥ - ΔΑΝΑΩΝ - ΑΛΚΙΜΟΥ - ΑΙΑΚΟΥ - ΑΛΚΗΣΤΗΣ - ΑΘΟΥ - ΕΚΑΒΗΣ - ΛΙΒΑΝΙΟΥ - ΛΕΟΝΤΙΟΥ - ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ - ΤΙΒΕΡΙΟΥ - ΚΟΜΝΗΝΟΥ - ΙΓΝΑΤΙΟΥ - ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - Λ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΜΑΚΑΡΙΟΥ - ΛΑΡΝΑΚΟΣ

578

Κατασκευές

8/12/2025 7:00:00 πμ

8/12/2025 2:00:00 μμ

ΙΛΙΟΥ

Λ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ - ΡΩΜΑΝΟΥ - ΙΩΝΙΑΣ

580

Κατασκευές

8/12/2025 8:00:00 πμ

8/12/2025 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΚΑΡΟΡΗ έως κάθετο: ΑΒΡΑΜΙΩΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

1373

Λειτουργία

8/12/2025 8:00:00 πμ

8/12/2025 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 14 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

1387

Λειτουργία

8/12/2025 8:00:00 πμ

8/12/2025 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΤΜΩΛΟΥ 9 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

1388

Λειτουργία

8/12/2025 8:00:00 πμ

8/12/2025 1:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΔΕΛΦΩΝ, ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.

955

Κατασκευές

8/12/2025 8:00:00 πμ

8/12/2025 1:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗ απο κάθετο: ΠΑΛΜΥΡΑΣ έως κάθετο: ΠΑΝΙΩΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΜΥΡΑΣ απο κάθετο: ΣΟΦΙΑΣ ΒΕΜΠΟ έως κάθετο: ΛΑΜΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΘΩΜΗΣ απο κάθετο: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ έως κάθετο: ΒΑΡΑΣΟΒΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΣΗΝΗΣ απο κάθετο: ΜΩΡΕΩΣ έως κάθετο: ΛΑΜΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ απο κάθετο: ΙΘΩΜΗΣ έως κάθετο: ΠΑΛΜΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΩΡΕΩΣ απο κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΗΣ έως κάθετο: ΠΑΛΜΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΜΙΑΣ απο κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΗΣ έως κάθετο: ΠΑΛΜΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

1555

Κατασκευές

8/12/2025 8:00:00 πμ

8/12/2025 1:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΙΑΘΟΥ απο κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΗΣ έως κάθετο: ΤΑΥΓΕΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

1555

Κατασκευές

8/12/2025 8:00:00 πμ

8/12/2025 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ - ΠΑΡΟΔΟΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ - ΜΥΚΟΝΟΥ - Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΡΟΔΟΙ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ

316

Λειτουργία

8/12/2025 8:00:00 πμ

8/12/2025 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ

316

Λειτουργία

8/12/2025 8:00:00 πμ

8/12/2025 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ

316

Λειτουργία

8/12/2025 8:00:00 πμ

8/12/2025 4:00:00 μμ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΤΑΣΗ - ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ - ΚΑΛΟΓΡΑΝΗ - ΣΠΑΡΤΗΣ - ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ - ΛΑΘΕΑΣ - ΑΡΗ ΔΙΚΤΑΙΟΥ -

581

Κατασκευές

8/12/2025 8:00:00 πμ

8/12/2025 4:30:00 μμ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΚΟΜΝΗΝΟΥ - ΤΣΙΜΙΣΚΗ - ΤΙΒΕΡΙΟΥ - ΨΕΛΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ - ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ - ΝΙΚΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ - ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΩΝ - ΝΙΚΙΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ - ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΠΟΛΥΧΕΡΕΙΑΣ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ - ΞΙΦΙΑ - ΛΑΣΚΑΡΗ - ΚΩΝΣΤ/ΛΕΩΣ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ

577

Κατασκευές

8/12/2025 8:00:00 πμ

8/12/2025 5:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΙΟ - ΣΥΡΙ - ΟΠΙΣΘΕΝ ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΟ ΒΡΥΣΑΚΙ Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ, ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΠΕΥΚΩΝ - ΑΝΟΙΞΕΩΣ - ΛΟΥΚΗΣ - ΑΝΘΕΩΝ - ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ - ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΡΑΣΣΑ, ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ - ΕΛΑΤΗΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ

1504

Λειτουργία

8/12/2025 8:30:00 πμ

8/12/2025 12:30:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΝΟ 2 έως κάθετο: ΑΤΤΙΚΗΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΙΜΑΙΑΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡ. ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ απο κάθετο: ΑΠΩ ΝΑΤΟΛΗΣ ΝΟ 6 έως κάθετο: ΛΙΒΥΗΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Π. ΚΩΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ απο κάθετο: ΚΑΒΑΛΑΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΜΟΥ απο κάθετο: ΝΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥΡΗ έως κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: Π. ΚΩΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ έως κάθετο: ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΒΑΛΑΣ απο κάθετο: ΚΡΙΜΑΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΟ 67 από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ

1573

Κατασκευές

8/12/2025 8:30:00 πμ

8/12/2025 12:30:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΚΡΙΜΑΙΑΣ έως κάθετο: ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΚΡΙΜΑΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΜΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έως κάθετο: Π. ΚΩΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡ. ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΝΟ 115 έως κάθετο: ΑΤΤΙΚΗΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ

1573

Κατασκευές

8/12/2025 11:00:00 πμ

8/12/2025 4:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ, ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΓ.ΟΡΟΥΣ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ.

956

Κατασκευές

8/12/2025 12:00:00 μμ

8/12/2025 2:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ έως κάθετο: ΕΥΞ. ΠΟΝΤΟΥ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ

1553

Κατασκευές

8/12/2025 1:00:00 μμ

8/12/2025 4:00:00 μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ζυγά οδός:ΣΤΡΑΤΗ ΤΣΙΡΚΑ απο κάθετο: ΑΡΑΔΟΥ έως κάθετο: ΤΑΞΙΛΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΑΔΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡΑΤΗ ΤΣΙΡΚΑ έως : ΑΡΑΔΟΥ 12 από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

1374

Λειτουργία

8/12/2025 1:30:00 μμ

8/12/2025 3:30:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡ. ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡ. ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ

1554

Κατασκευές

