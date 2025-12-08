Μέριλαντ: Συνταξιούχος αστυνομικός μετέτρεψε φορτηγό σε κινητό... πλυντήριο για τα ρούχα των αστέγων

O Wade Milyard τη στιγμή που βοηθάει άστεγους να πλύνουν τα ρούχα τους

Ο Wade Milyard, πρώην αστυνομικός της Διεύθυνσης Φρέντερικ του Μέριλαντ, άκουσε μια φωνή «από το πουθενά» που τον καλούσε να δράσει. Θεώρησε ότι ήταν ο Θεός ή μια ανώτερη δύναμη που του υπέδειξε τον δρόμο. Αυτή η στιγμή αποτέλεσε την αφετηρία για μια αποστολή που σήμερα προσφέρει αξιοπρέπεια στην άστεγη κοινότητα.

Η αποκάλυψη συνέβη πριν από μερικά χρόνια, όταν ο Milyard, που τότε υπηρετούσε στην αστυνομία, ανταποκρινόταν σε μια καταγγελία για ενδοοικογενειακή διαμάχη σε έναν καταυλισμό αστέγων.

Λίγο μετά την έρευνα της αναστάτωσης, η φωνή ακούστηκε καθαρά: «Ρώτησέ τους για τα ρούχα τους…»

Ο Milyard υπάκουσε στην εσωτερική παρότρυνση. Όταν έθεσε την ερώτηση, το άστεγο ζευγάρι που είχε ανακρίνει του απάντησε ότι συνήθως πλένουν τα ρούχα τους σε ένα κοντινό ρέμα.

Ο αστυνομικός δεν ξέχασε ποτέ εκείνη την απάντηση. Συνδυάζοντας προσωπικές οικονομίες και πολλαπλές δωρεές, ξεκίνησε τη δημιουργία ενός κινητού πλυντηρίου πλήρους εξυπηρέτησης. Έτσι γεννήθηκε το Fresh Step Laundry, με σαφή αποστολή: «Να βοηθήσει στην αποκατάσταση της αξιοπρέπειας στην άστεγη κοινότητα, παρέχοντας δωρεάν, προσβάσιμες και υγιεινές υπηρεσίες πλύσης ρούχων».

Ένα «φορτηγό» ελπίδας

Από την αφυπηρέτησή του από την αστυνομία τον Ιανουάριο, ο 45χρονος Milyard ταξιδεύει στην πόλη του Μέριλαντ (κοντά στην Ουάσιγκτον, D.C.), κάνοντας τη διαφορά – ένα φορτίο πλύσης τη φορά.

Έχει καθορίσει ένα σταθερό πρόγραμμα, ώστε οι άστεγοι να μπορούν να τον συναντούν και να επωφελούνται από την υπηρεσία. Ο ίδιος δεν χρεώνει ούτε ένα σεντ, αλλά η δουλειά του αποδίδει σημαντικά οφέλη.

«Αν είσαι καθαρός, απλά νιώθεις καλύτερα», δήλωσε ο Chris Washington, ένας άστεγος που χρησιμοποιεί την υπηρεσία, στο CBS. «Νιώθεις λίγο πιο υπερήφανος για τον εαυτό σου».

«Αυτό είναι το ζητούμενο», εξηγεί ο Milyard. «Το κάνεις για να τους δώσεις μια μικρή βοήθεια. Αν το να έχουν καθαρά ρούχα μπορεί να τους βοηθήσει έστω και λίγο, τότε η αποστολή μου εκπληρώνεται».

Μόνο τις τελευταίες εβδομάδες, το Fresh Step έχει πλύνει πάνω από 2.000 λίβρες ρούχα, και ο επόμενος στόχος του Milyard είναι να προσθέσει ένα δεύτερο όχημα, ώστε να μπορέσει να διπλασιάσει τον αριθμό των ατόμων που εξυπηρετεί.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

