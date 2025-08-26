«Ένα από τα πιο τρελά πράγματα»: Skysurfer ισορροπεί στα καλώδια της πανύψηλης Bay Bridge

Το πρωί της Κυριακής, ένας αλεξιπτωτιστής με ειδικά κατασκευασμένο skate στα πόδια του έκανε άλμα από ελικόπτερο που βρισκόταν σε ύψος 1.676 μέτρων πάνω από τη δυτική πλευρά της γέφυρας Μπέι στο Σαν Φρανσίσκο.

Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του αλεξιπτωτού, προσγειώθηκε πάνω σε ένα καλώδιο ανάρτησης και «οδήγησε» πάνω του για μερικά δευτερόλεπτα — με τρόπο που θύμιζε έναν σκέιτμπορντερ που γλιστράει σε μια μπάρα — πριν κατέβει τελικά σε μια πλωτή εξέδρα που τον περίμενε στο νερό.

«Μόλις χτύπησε τη γέφυρα, άκουσες αυτόν τον ήχο τριξίματος, μετά ένα κλικ-κλικ-κλικ καθώς έπεφτε πάνω στους κοχλιωτούς συνδέσμους», είπε ο Φρανκ Κιράρτε, υπεύθυνος ασφάλειας της ομάδας Mavericks Rescue, που είχε την ευθύνη για την ασφάλεια στο νερό και βρισκόταν σε βάρκα κάτω από τη γέφυρα.

Η ομάδα του Κιράρτε βοηθά συνήθως σέρφερ σε μεγάλες κυματικές συνθήκες στο Mavericks. «Έχω δει τεράστια κύματα, αλλά αυτό που είδα με το skysurfing ήταν από τα πιο τρελά πράγματα που έχω βιώσει στη ζωή μου», πρόσθεσε.

Το απίστευτο κατόρθωμα συντονίστηκε και χρηματοδοτήθηκε από την εταιρεία ενεργειακών ποτών Red Bull και εγκρίθηκε από τις αρμόδιες αρχές του Σαν Φρανσίσκο, καθώς και από την Caltrans, την Καλιφορνέζικη Αστυνομία Αυτοκινητοδρόμων και τη Στρατιωτική Ακτοφυλακή των ΗΠΑ. Η κυκλοφορία στη δυτική λωρίδα της γέφυρας διακόπηκε προσωρινά για την εκτέλεση του stunt, που έγινε περίπου στις 8 π.μ. Κυριακής.

Η Red Bull χαρακτηρίζει το εγχείρημα ως «παγκόσμια πρωτοτυπία στο skysurfing».

«Ήταν πιθανώς το πιο έντονο και τρελό project που έχω κάνει ποτέ», δήλωσε ο σκιέρ του αέρα Σον ΜακΚόρμακ. «Δεν έχω ξαναδεί ποτέ αυτή τη θέα και είμαι σχεδόν βέβαιος ότι κανείς άλλος δεν έχει».

Ο 50χρονος Αμερικανός ΜακΚόρμακ έχει πολλά παγκόσμια ρεκόρ στο skysurfing και έχει κατακτήσει μετάλλια στα X Games, σύμφωνα με την Red Bull.

Η εταιρεία ανέφερε ότι απαιτήθηκαν «μήνες προγραμματισμού, ανάλυσης ασφάλειας και συντονισμού με τις τοπικές αρχές», καθώς και δοκιμαστικές πτήσεις του ΜακΚόρμακ στη Σαν Ντιέγκο πάνω σε γερανό ύψους 55 μέτρων, προσομοιώνοντας τα καλώδια της Γέφυρας Μπέι.

Μετά το άλμα από το ελικόπτερο, ο ΜακΚόρμακ άνοιξε το αλεξίπτωτό του και πετούσε για περίπου τρία λεπτά μέχρι τα καλώδια της γέφυρας, «προσαρμόζοντας με ακρίβεια την πορεία του ανάλογα με τους ανέμους», όπως ανέφερε η Red Bull. «Όταν το σανίδι ευθυγραμμίστηκε με τα καλώδια, οδήγησε πάνω τους, έκανε μια αιχμηρή δεξιά στροφή και στη συνέχεια κατέβηκε τα τελευταία 60 μέτρα μέχρι τη πλωτή εξέδρα».