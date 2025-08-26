Αυτές είναι οι 10 πιο επικίνδυνες χώρες για selfie

Επισκέπτες βγάζουν selfie στις όχθες του ποταμού Γάγγη ενώ η περιοχή καλύπτεται από σύννεφα των μουσώνων που βρίσκονται επί θύραις - Φωτογραφία αρχείου από 1η Αυγούστου 2024

Στην εποχή των social media, η αναζήτηση της τέλειας selfie μπορεί να αποβεί μοιραία. Μία νέα μελέτη του The Barber Law Firm κατέγραψε τα πιο επικίνδυνα μέρη στον κόσμο για να βγάλει κανείς selfie, εξετάζοντας περιστατικά από τον Μάρτιο του 2014 έως τον Μάιο του 2025, βάσει δημοσιευμάτων στο Google News. Η έρευνα συμπεριέλαβε μόνο περιπτώσεις όπου ο τραυματισμός ή ο θάνατος προκλήθηκαν άμεσα από την προσπάθεια λήψης φωτογραφίας.

Η Ινδία βρέθηκε στην κορυφή της λίστας, συγκεντρώνοντας το 42,1% των καταγεγραμμένων περιστατικών παγκοσμίως. Από τα 271 θύματα, 214 έχασαν τη ζωή τους και 57 τραυματίστηκαν. Οι ειδικοί αποδίδουν τα υψηλά ποσοστά στον συνδυασμό πυκνού πληθυσμού, πρόσβασης σε επικίνδυνα μέρη όπως γκρεμοί και σιδηροδρομικές γραμμές, αλλά και στη μεγάλη απήχηση των κοινωνικών δικτύων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέλαβαν τη δεύτερη θέση με 45 θύματα (37 νεκρούς και 8 τραυματίες), ενώ η Ρωσία ακολούθησε με 19 περιστατικά. Στην τέταρτη θέση βρέθηκε το Πακιστάν (16 θάνατοι), ενώ την πεντάδα συμπλήρωσε η Αυστραλία με 15 θύματα (13 θανάτους και 2 τραυματισμούς).

Η πιο συχνή αιτία θανάτου από σέλφι παγκοσμίως είναι οι πτώσεις, που αντιπροσωπεύουν το 46% των περιστατικών, είτε πρόκειται για στέγες, βράχια ή ψηλές κατασκευές. Όπως τόνισε ο ιδρυτής του The Barber Law Firm, Κρις Μπάρμπερ, «η επιδίωξη του τέλειου πλάνου κοστίζει ζωές· καμία φωτογραφία δεν αξίζει τέτοιο ρίσκο».

Top 10 πιο επικίνδυνες χώρες για σέλφι:

Ινδία: 271 θύματα

ΗΠΑ: 45

Ρωσία: 19

Πακιστάν: 16

Αυστραλία: 15

Ινδονησία: 14

Κένυα: 13

Ηνωμένο Βασίλειο: 13

Ισπανία: 13

Βραζιλία: 13

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η πίεση για εντυπωσιακό περιεχόμενο στα social media οδηγεί συχνά σε απερίσκεπτες και θανατηφόρες συμπεριφορές, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν πάντοτε ασφαλέστεροι τρόποι για να απαθανατίσει κανείς μια στιγμή χωρίς να διακινδυνεύσει τη ζωή του.