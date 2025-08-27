Παράξενο φαινόμενο: Πράσινα ερωτικά παιχνίδια εκσφενδονίζονται σε γήπεδα στις ΗΠΑ - Δείτε βίντεο

Αυτό που αρχικά φαινόταν ως ένα παράξενο επεισόδιο, με έναν θεατή να πετάει ένα πράσινο σεξουαλικό παιχνίδι στο γήπεδο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα του NBA γυναικών (WNBA), έχει εξελιχθεί σε πραγματικό «φαινόμενο», με ανάλογα αντικείμενα να πετιούνται κατά τη διάρκεια του τουρνουά γκολφ PGA και ενός αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίριου πριν την επίσημη έναρξη της σεζόν της NFL.

Happy Wanderer: Seems the Green Dildo likes PGA Golf too! A bright green rubber object landed on the green during the 2025 PGA FedEx Cup and gets swiftly kicked into the sand trap off the 18th green. pic.twitter.com/gowx1052XI — John Cremeans (@JohnCremeansX) August 25, 2025

Μια ομάδα που προωθούσε κρυπτονομίσματα ανέλαβε την ευθύνη για αυτή την παράξενη τάση, λέγοντας ότι σκοπός της ήταν η διαφήμιση ενός meme coin που ονομάζεται Green Dildo Coin.

https://www.instagram.com/reel/DN1cV8GQtOx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Οι παίκτριες και οι προπονητές του γυναικείου NBA (WNBA) χαρακτήρισαν αυτές τις ενέργειες ως ασεβείς και επικίνδυνες, και σε ορισμένες περιπτώσεις τα περιστατικά οδήγησαν σε συλλήψεις.

