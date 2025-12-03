Σοκαριστική δολοφονία στην Ιταλία: Γυναίκα ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα από τον σύζυγό της

Σοκαριστική δολοφονία διαπράχθηκε στην Ιταλία όπου σαρανταεννιάχρονη γυναίκα ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα, κοντά στην Ανκόνα. Σύμφωνα με τους ανακριτές, όλα δείχνουν ότι για το έγκλημα ευθύνεται ο σύζυγός της, ηλικίας πενήντα ετών, ο οποίος καταζητείται.

Το θύμα είχε μεταναστεύσει στην Ιταλία από τα Σκόπια, όπως και ο φερόμενος ως δράστης.

«Απόψε θα σε σκοτώσω, ξέρω ότι με απατάς»

Τον περασμένο Απρίλιο ο 50χρονος είχε επιτεθεί στη γυναίκα του με τσεκούρι σπάζοντας την πόρτα του υπνοδωματίου. Εκείνη είχε καταφέρει να γλιτώσει σχεδόν από θαύμα βρίσκοντας καταφύγιο σε γειτονικό σπίτι. Ο δράστης της είχε καταστρέψει το κινητό, φωνάζοντας "απόψε θα σε σκοτώσω, ξέρω ότι με απατάς".

Τότε, ο 50χρονος συνελήφθη για κακοποίηση και παράνομη οπλοκατοχή, κατέληξε πρώτα σε κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιόλι και στη συνέχεια στη φυλακή, βάσει διαταγής του ανακριτή της Ανκόνα.

Στη δίκη συμφώνησε σε ποινή ενός έτους και 10 μηνών, υπό τον όρο ότι θα παρακολουθούσε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης για βίαιους άνδρες, κέρδισε τη συγχώρεση της συζύγου του, η οποία απέσυρε και την αίτηση διαζυγίου, και οι δύο επέστρεψαν να ζουν μαζί τον περασμένο Ιούλιο, παρά τα δύο χρόνια σωματικής βίας και εμμονικού ελέγχου που περιέγραψε το θύμα. Ο Nazif Muslija είναι ο κύριος ύποπτος για τη δολοφονία της συζύγου του: το κινητό του είναι κλειστό και αναζητείται και εκτός της επαρχίας Μάρκε.

Τον Ιούλιο δήλωσε μετανιωμένος ενώπιον του δικαστηρίου και, χάρη σε μειωμένη ποινή, μπόρεσε να επιστρέψει στη συζυγική στέγη.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τα τελευταία δύο χρόνια η άτυχη γυναίκα ήταν θύμα της παραληρηματικής, βίαιης συμπεριφοράς του φερόμενου ως δολοφόνου της.

*Με πληροφορίες από il Resto del Carlino

