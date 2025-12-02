Πανικός σε εμπορικό κέντρο στην Ιταλία: Έβαλαν στα μεγάφωνα ήχους πυροβολισμών και αραβικές κραυγές

Ένα απόγευμα που υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να είχε αναλωθεί στο «ξεσκόνισμα προσφορών» εξελίχθηκε σε μικρή περιπέτεια στο εμπορικό κέντρο της Casamassima, κοντά στο Μπάρι της Ιταλίας, όταν τρεις ανήλικοι αποφάσισαν ότι ο καλύτερος τρόπος να χρησιμοποιήσουν ένα Bluetooth ηχείο είναι το να… μεταδώσουν ήχους από τρομοκρατική επίθεση. Πυροβολισμοί, φωνές στα αραβικά - όπως Αλλάχου Άκμπαρ - προκάλεσαν απόλυτο πανικό στους πελάτες που έτρεχαν προς την έξοδο.

Η «εμπνευσμένη» ιδέα των 12χρονων και 13χρονων

Σύμφωνα με τη La Gazzetta del Mezzogiorno, οι τρεις «πρωταγωνιστές» της ημέρας - δύο 13χρονοι και ένας 12χρονος - εντόπισαν ένα ηχείο στη βιτρίνα του MediaWorld και το συνέδεσαν με το κινητό τους. Κι' έπειτα, πάτησαν play σε ήχους που θύμιζαν τρομοκρατική επίθεση. Και ενώ εκείνοι έκαναν τον «χαβαλέ» τους, οι πελάτες δεν είχαν καμία διάθεση για χιούμορ και άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι προς την έξοδο.

Το προσωπικό του καταστήματος κάλεσε αμέσως τους καραμπινιέρους, που εντόπισαν γρήγορα τους δράστες οι οποίοι είχαν παραμείνει στην περιοχή. Οι μικροί κατηγορήθηκαν για διατάραξη κοινής ειρήνης και στη συνέχεια παραδόθηκαν στους γονείς τους.

Οι Αρχές εξετάζουν τώρα αν υπάρχει ευθύνη των κηδεμόνων, αλλά και αν τα μέτρα ασφαλείας του καταστήματος ήταν επαρκή. Ταυτόχρονα πάντως, οι υπηρεσίες ανηλίκων έχουν ήδη ξεκινήσει τη δική τους έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν εάν πίσω από τη φάρσα των νεαρών βρίσκεται... κάτι άλλο.

