Ιταλία: Σάλος με άγαλμα του Παβαρότι που «θάφτηκε» σε χριστουγεννιάτικο παγοδρόμιο

Μία πόλη στην Ιταλία «βυθισε» το άγαλμα του Λουτσιάνο Παβαρότι μέχρι το γόνατο στο χριστουγεννιάτικο παγοδρόμιο, προκαλώντας την οργή της χήρας του διάσημου τενόρου

To άγαλμα του Παβαρότι καλύφθηκε με πάγο

Ένας Ιταλός δήμαρχος ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του εκλιπόντος σταρ της όπερας Λουτσιάνο Παβαρότι, καθώς η πόλη του Πέζαρο τοποθέτησε ένα άγαλμα προς τιμήν του αείμνηστου τραγουδιστή μέσα σε ένα χριστουγεννιάτικο παγοδρόμιο. Η χήρα του τραγουδιστή, Νικολέτα Μαντοβάνι, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ήταν «θυμωμένη και αναστατωμένη» με την απόφαση των Αρχών όπως είπε να «γελοιοποιήσουν» τον εκλιπόντα σύζυγό της.

Το προσωρινό παγοδρόμιο κατασκευάστηκε στο κέντρο της πλατείας της πόλης, καλύπτοντας το άγαλμα του Παβαρότι μέχρι το γόνατο με πάγο και τοποθετώντας το μέσα σε τοίχους από πλεξιγκλάς. Απαντώντας, ο δήμαρχος της πόλης, Αντρέα Μπιαντσίνι είπε ότι δεν ήθελε να προσβάλει κανέναν και παραδέχτηκε ότι το συμβούλιο του «έκανε λάθος».

Πριν από τα εγκαίνια στις 29 Νοεμβρίου, ο δήμαρχος δημοσίευσε μια επεξεργασμένη εικόνα του αγάλματος του Παβαρότι να παίζει χόκεϊ επί πάγου με το hashtag #DaiUnCinqueAPavarotti, το οποίο μεταφράζεται ως «Χαιρετήστε τον Παβαρότι». «Δεν περίμενα ότι μια πόλη θα επέτρεπε αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισης της μνήμης και της εικόνας ενός ατόμου που έκανε την Ιταλία σπουδαία σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η κα Μαντοβάνι στο τοπικό μέσο ενημέρωσης Il Resto del Carlino.

Κατηγόρησε το συμβούλιο ότι έλαβε μια «κακοεκτελεσμένη, παράλογη απόφαση». Το χάλκινο άγαλμα σε φυσικό μέγεθος αποκαλύφθηκε επίσημα στο Πέζαρο τον Απρίλιο του 2024, παρουσία της κας Μαντοβάνι και της κόρης του ζευγαριού, Άλις. Το ζευγάρι συχνά έκανε διακοπές στο Πέζαρο, όπου ο Παβαρότι είχε μια βίλα και είχε γίνει επίτιμος δημότης.

Ο Μπιαντσίνι δήλωσε στην εφημερίδα Il Resto del Carlino , η οποία έδωσε στο περιστατικό το παρατσούκλι «Παβαρότι στον πάγο», ότι όταν του παρουσιάστηκαν αρχικά τα σχέδια για το παγοδρόμιο, τον διαβεβαίωσαν ότι δεν θα άγγιζαν το άγαλμα του Παβαρότι και ότι μόνο αργότερα ανακάλυψε ότι οι σχεδιαστές είχαν αναγκαστεί να αλλάξουν την κατασκευή τους.

Είπε ότι δεν θα ήταν δυνατό να αποσυναρμολογηθεί το παγοδρόμιο ή να μετακινηθεί το άγαλμα σε αυτό το προχωρημένο στάδιο, αλλά επέμεινε ότι κάτι τέτοιο «δεν θα ξανασυμβεί». Ο Παβαρότι ήταν Ιταλός τενόρος και είναι ευρέως γνωστός ως ένας από τους πιο επιτυχημένους αστέρες της όπερας όλων των εποχών.

Οι εμφανίσεις του σε συναυλίες προβλήθηκαν σε όλο τον κόσμο, ενώ η ερμηνεία του Nessun Dorma, από την όπερα «Τουραντότ» του Πουτσίνι, την οποία ερμήνευσε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 1990 στην Ιταλία έμεινε στην ιστορία. Η τελευταία του εμφάνιση ήταν στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Τορίνο τον Φεβρουάριο του 2006. Πέθανε τον επόμενο χρόνο σε ηλικία 71 ετών, αφού είχε διαγνωστεί με καρκίνο του παγκρέατος.

Ο Παβαρότι άφησε πίσω του τέσσερις κόρες από τους δύο γάμους του. Η κα Μαντοβάνι ήταν η δεύτερη σύζυγός του. Ξαναπαντρεύτηκε με τον οικονομικό σύμβουλο Αλμπέρτο ​​Τιναρέλι το 2020.

