Δυτική Όχθη: Στόχος επίθεσης Ισραηλινών εποίκων έγιναν πολίτες της Ιταλίας και του Καναδά

Η Ρώμη και η Οττάβα εξέφρασαν την ανησυχία τους για το περιστατικό

Δυτική Όχθη: Στόχος επίθεσης Ισραηλινών εποίκων έγιναν πολίτες της Ιταλίας και του Καναδά

Ισραηλινοί στρατιώτες σε επιδρομή στην πόλη Tubas της Δυτικής Όχθης, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025. 

AP/Majdi Mohammed
Την ανησυχία τους εξέφρασαν η Ιταλία και ο Καναδάς για τη μεταχείριση των πολιτών τους που έγιναν στόχος ξυλοδαρμού και ληστείας από Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Τρεις Ιταλοί και μία Καναδή δέχθηκαν επίθεση νωρίς το πρωί της Κυριακής (30/11) στο χωριό Ein al-Duyuk, κοντά στη Ιεριχώ, όπου είχαν προσφερθεί εθελοντικά να βοηθήσουν στην προστασία του παλαιστινιακού πληθυσμού από τη βία των εποίκων.

Και οι τέσσερις νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο και ένας από αυτούς, ένας Ιταλός, εξακολουθούσε να νοσηλεύεται στη Ραμάλα τη Δευτέρα για πιο σοβαρά τραύματα.

«Μας χτυπούσαν για 15 λεπτά»

Σε γραπτή κατάθεσή του, η Καναδή πολίτης δήλωσε: «Στις 4.30 π.μ. στις 30 Νοεμβρίου, 10 μασκοφόροι έποικοι, δύο από τους οποίους έφεραν στρατιωτικά τουφέκια, εισέβαλαν στο σπίτι όπου κοιμόμασταν μετά τη νυχτερινή σκοπιά. Μας χτυπούσαν για περίπου 15 λεπτά. Με κλοτσούσαν επανειλημμένα στο κεφάλι, στα πλευρά, στους γοφούς και στους μηρούς. Μας φώναζαν προσβλητικά σχόλια στα αραβικά και μας έλεγαν ότι δεν είχαμε δικαίωμα να βρισκόμαστε εκεί. Κατέστρεψαν το εσωτερικό του σπιτιού και τις ηλιακές μπαταρίες πριν φύγουν».

Η γυναίκα, η οποία δεν θέλησε να δημοσιοποιηθεί το όνομά της για λόγους ασφαλείας, πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται για εμάς. Μας χτυπούσαν για 15 λεπτά. Οι Παλαιστίνιοι εδώ υπομένουν αυτή τη βία κάθε μέρα, κάθε ώρα, χίλιες φορές».

«Καθημερινό φαινόμενο» τα βίαια περιστατικά

Ο ρυθμός και η ένταση των επιθέσεων στο Ein al-Duyuk έχουν αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους δύο μήνες, από την ίδρυση ενός φυλακίου εποίκων στην περιοχή και την άφιξη νεότερων και πιο επιθετικών εποίκων.

Ακτιβιστές αναφέρουν ότι τα βίαια επεισόδια έχουν γίνει σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Οι επιθέσεις περιλαμβάνουν εισβολές ομάδων εποίκων σε σπίτια και ξυλοδαρμούς χωρικών, κλοπή 200 προβάτων και δύο αυτοκινήτων, καθώς και καταστροφή φωτοβολταϊκών.

Ενώ όλοι οι οικισμοί εποίκων στα κατεχόμενα εδάφη είναι παράνομοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα φυλάκια είναι παράνομα σύμφωνα και με το ισραηλινό δίκαιο.

Το Ein al-Duyuk βρίσκεται στην Περιοχή Α της Δυτικής Όχθης, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να διοικείται από την Παλαιστινιακή Αρχή και ότι η είσοδος των Ισραηλινών σε αυτήν είναι παράνομη.

Μήνυμα καταδίκης από Οττάβα και Ρώμη

Το υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά δήλωσε ότι «καταδικάζει έντονα τις βίαιες πράξεις των εξτρεμιστών εποίκων και αντιτίθεται σε οποιαδήποτε ενέργεια ή συζήτηση σχετικά με την προσάρτηση των παλαιστινιακών εδαφών».

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Αρκετά με αυτή την επιθετικότητα. Αυτός δεν είναι ο τρόπος [για τους εποίκους] να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους».

Οι χωρικοί και οι ακτιβιστές υποστήριξαν ότι δεν υπήρξε καμία ουσιαστική παρέμβαση της Αστυνομίας για να σταματήσουν οι επιθέσεις ή να διαλυθεί το φυλάκιο των εποίκων. Κορυφαία μέλη της κυβερνητικής συμμαχίας του Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστηρίζουν ενεργά τους εποίκους της Δυτικής Όχθης.

Περισσότεροι από 1.000 νεκροί Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, οι Ισραηλινοί έποικοι και οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν σκοτώσει περισσότερους από 1.000 Παλαιστινίους, μεταξύ των οποίων 233 παιδιά, στη Δυτική Όχθη τα τελευταία δύο χρόνια, σε μια ενέργεια που πολλοί ισραηλινοί και παλαιστινιακοί παρατηρητές θεωρούν συντονισμένη εκστρατεία βίας με στόχο την κατάληψη εδαφών.

Η Μανάλ Ταμίμι, παλαιστινιακή ακτιβίστρια της οργάνωσης Faz3a, η οποία προσλαμβάνει ξένους εθελοντές για να βοηθήσουν στην προστασία των παλαιστινιακών χωριών στη Δυτική Όχθη, δήλωσε: «Στους δύο μήνες που έχουν περάσει από τότε που έχτισαν ένα νέο φυλάκιο κοντά στο χωριό, έχουν φέρει εποίκους, οι οποίοι είναι πολύ βίαιοι και φαίνεται να ανήκουν σε μια οργανωμένη ομάδα, επειδή επιτέθηκαν στους εθελοντές με έναν πολύ οργανωμένο τρόπο».

«Οι άνθρωποι εκεί είναι πολύ ανθεκτικοί και αρνούνται να εγκαταλείψουν την περιοχή. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να τους στείλουμε διεθνείς εθελοντές», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από Guardian

