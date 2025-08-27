Άνδρας κάνει πρόταση γάμου και εξερράγη το ηφαίστειο μόλις ακούστηκε το «Ναι» - Απίστευτο βίντεο

Μια συγκλονιστική και συνάμα εντυπωσιακή σύμπτωση καταγράφηκε σε βίντεο που πλέον έχει γίνει viral και κάνει τον γύρο του διαδικτύου στη Γουατεμάλα.

Μια πρόταση γάμου πάντοτε μένει αξέχαστη ιδίως όταν έχει και την επιθυμητή κατάληξη, ωστόσο όταν συνδυάζεται και με έκρηξη ηφαιστείου αναμφίβολα αφήνει το στίγμα της.

Όλα έγιναν όταν ένα ζευγάρι αποφάσισε να πραγματοποιήσει μια εντυπωσιακή βόλτα στη Γουατεμάλα και να φτάσουν απέναντι από ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Κεντρικής Αμερικής, το Fuego, το οποίο βρίσκεται 35 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Γουατεμάλα Σίτι.

O άντρας τότε προς έκπληξη της συντρόφου του χρησιμοποίησε το ιδιαίτερο σκηνικό για να γονατίσει και να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, ωστόσο αυτό που προκάλεσε αίσθηση ήταν η τρομερή σύμπτωση που συνέβη, καθώς μόλις η γυναίκα είπε «ναι» το ηφαίστειο εξερράγη.

https://www.instagram.com/reel/DNeha5Bp199/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η ξαφνική έκρηξή του ηφαιστείου με τις φλόγες και τους καπνούς να φωτίζουν τον ουρανό μετέτρεψε την ιδιαίτερη στιγμή σε ένα σκηνικό σχεδόν κινηματογραφικό που δύσκολα μπορεί να επαναληφθεί.

Παράλληλα, αυτό που σχολίασαν με αρκετή δόση χιούμορ αρκετοί χρήστες εκτός από την «εκρηκτική πρόταση γάμου» ήταν και η σύμπτωση που συνέβη. Δηλαδή την ώρα που η γυναίκα απάντησε καταφατικά στην πρόταση γάμου, τότε ακριβώς ήταν που το ηφαίστειο εξερράγη, με πολλούς να αναρωτιούνται αν είναι κάποιο σημάδι της φύσης για την έκβαση αυτής της σχέσης...

