Τουρκία: Αντιμέτωπη με φυλάκιση γυμνάστρια που «τόλμησε» να κάνει pole dancing στη σημαία

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία ένα βίντεο που ανάρτησε στα social media γυμνάστρια από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η οποία εμφανίζεται να εκτελεί ακροβατικές φιγούρες γύρω από κοντάρι με την τουρκική σημαία στο Κάστρο Ουτσισάρ, στην Καππαδοκία.

Η γυναίκα, γνωστή ως «Merjem», δημοσίευσε το στιγμιότυπο στον λογαριασμό της στο Instagram “blittem”, γράφοντας στη λεζάντα «όταν η Βοσνία συναντά την Τουρκία». Το βίντεο, τραβηγμένο με φόντο το ηλιοβασίλεμα και παρουσία επισκεπτών, έχει ξεπεράσει τις 186.000 προβολές.

Οι τοπικές αρχές της Νεβσεχίρ ανακοίνωσαν ότι έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα σε βάρος της, με βάση τα άρθρα 300 και 301 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα. «Το περιστατικό αυτό, που θεωρούμε προσβλητικό για τις εθνικές και πνευματικές μας αξίες, παρακολουθείται με τη μέγιστη προσοχή», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Γραφείο του Νομάρχη.

Σύμφωνα με το άρθρο 300, η προσβολή της τουρκικής σημαίας – όπως το σκίσιμο, το κάψιμο ή παρόμοιες ενέργειες – μπορεί να τιμωρηθεί με ποινή φυλάκισης έως και τριών ετών.

Το Κάστρο Ουτσισάρ, το ψηλότερο σημείο της Καππαδοκίας, χρονολογείται από τη βυζαντινή περίοδο και χρησιμοποιήθηκε ως στρατηγικό οχυρό μέχρι και την Οθωμανική εποχή. Σήμερα αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό με πανοραμική θέα στην περιοχή.

Η ανάρτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Σεβασμός στη σημαία μας – δείξε τρόπους», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ άλλος έγραψε: «Λυπάμαι, η τουρκική σημαία δεν είναι μέρος για χορό». «Αυτό δεν είναι στύλος στριπτίζ», πρόσθεσε τρίτος.

DİREK DANSINA SORUŞTURMA



? Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’nın Uçhisar beldesindeki tarihi kaledeki Türk bayrağı direğinde dans gösterisi yapan yabancı uyruklu kadın turist hakkında soruşturma başlatıldı. pic.twitter.com/s14fmbCP5S — A Haber (@ahaber) August 21, 2025

Η τουρίστρια απάντησε χαρακτηρίζοντας τα επικριτικά σχόλια «μυωπικά» και υποστήριξε ότι «όλοι οι Τούρκοι που βρίσκονταν εκείνη την ημέρα ήταν εντυπωσιασμένοι». Παράλληλα, άλλοι χρήστες έσπευσαν να την υπερασπιστούν: «Όσοι πιστεύουν ότι ασέβησε στη σημαία, είναι εκτός πραγματικότητας», ενώ κάποιος άλλος σχολίασε: «Αν είναι τόσο ιερή, γιατί είναι γεμάτη αυτοκόλλητα;».

Το περιστατικό θυμίζει αντίστοιχη υπόθεση του 2021 στην Άδανα, όπου γυναίκα είχε συλληφθεί βάσει του ίδιου άρθρου επειδή κατέβασε και πέταξε σημαία σε κάδο απορριμμάτων.