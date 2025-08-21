Χαμός στην Τουρκία με τουρίστρια που έκανε pole dancing σε στύλο με την σημαία - Βίντεο

Σάλος έχει προκληθεί στην Τουρκία μετά τις εικόνες, που κυκλοφόρησαν ευρέως στο διαδίκτυο και παρουσιάζουν μια τουρίστρια να κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, η ξένη τουρίστρια έκανε ακατάλληλες χειρονομίες χορεύοντας στο κοντάρι της τουρκικής σημαίας στην κορυφή του κάστρου Uçhisar, ενός από τους σημαντικούς προορισμούς της περιοχής της Καππαδοκίας, που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO .

Μετά την κοινοποίηση των εικόνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο βουλευτής του κόμματος AK στη Νεβσεχίρ, Εμρέ Τσαλισκάν, καταδίκασε έντονα τη συγκεκριμένη συμπεριφορά σε μια δήλωση στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Τσαλισκάν δήλωσε: «Η σημαία είναι τιμή μας, κόρη οφθαλμού μας. Όποιος δεν έχει αυτή την επίγνωση πρέπει να προειδοποιηθεί και να υπάρξει παρέμβαση αμέσως. Οι τουρίστες που φιλοξενούμε στην Καππαδοκία τυγχάνουν πάντα της φιλοξενίας του Νεβσεχίρ. Ωστόσο, αυτή η ασέβεια προς τις εθνικές και πνευματικές μας αξίες είναι εντελώς απαράδεκτη» .

DİREK DANSINA SORUŞTURMA



? Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’nın Uçhisar beldesindeki tarihi kaledeki Türk bayrağı direğinde dans gösterisi yapan yabancı uyruklu kadın turist hakkında soruşturma başlatıldı. pic.twitter.com/s14fmbCP5S — A Haber (@ahaber) August 21, 2025

Το Κυβερνείο του Νεβσεχίρ ανακοίνωσε επίσης ότι ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό μετά από εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και δικαστική έρευνα εναντίον της τουρίστριας από την Εισαγγελία του Νεβσεχίρ στο πλαίσιο των άρθρων 300 και 301 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα, που αφορούν στην προσβολή εθνικών συμβόλων.

? İlimizde meydana gelen, yabancı uyruklu bir şahsın Türk Bayrağı direğinde sergilediği uygunsuz davranışlar hakkında basın açıklaması. pic.twitter.com/ylq6EvZKSG — T.C. Nevşehir Valiliği (@nevsehirvalilik) August 20, 2025

Διαβάστε επίσης