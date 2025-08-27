Τραγωδία σε γάμο στην Τουρκία: Νεκρός ο γαμπρός από «μπαλοθιές» της θείας του!

Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη σε γάμο στην Τουρκία, όταν ένας καλεσμένος πυροβόλησε κατά λάθος και τραυμάτισε θανάσιμα τον νεαρό γαμπρό.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια των εορτασμών και, παρά τις άμεσες προσπάθειες βοήθειας, ο 23χρονος υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα το πρωί, την επομένη του γάμου του, σε χωριό της βόρειας επαρχίας Κερασούντα, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

?Giresun’da düğün sırasında damat ve gelin uğurlanırken ateş açılması sonucu yaralanan damat Ali K., hastanede hayatını kaybetti.



?Ateş açan kişinin damadın yengesi F.K. olduğu tespit edilirken, şüpheli şahıs gözaltına alındı. pic.twitter.com/xJhcUONFZt — Nupel Haber (@nupelonline) August 27, 2025

Για τους πυροβολισμούς συνελήφθη μια θεία από την πλευρά του γαμπρού, που θεωρείται υπεύθυνη για τον μοιραίο πυροβολισμό.

Παρόμοια ατυχήματα είναι συχνά στην Τουρκία, όπου εκτιμάται ότι κυκλοφορούν περίπου 40 εκατομμύρια πυροβόλα όπλα, τα περισσότερα παράνομα. Την περασμένη εβδομάδα, σε γάμο στην επαρχία Τραπεζούντα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε κατά λάθος και δύο ακόμη τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια εορτασμού.