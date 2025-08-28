Μυστική επιστολή Σι σε Μόντι αναθερμαίνει τις σχέσεις Κίνας - Ινδίας

Τον Μάρτιο, όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενέτεινε τον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα, το Πεκίνο ξεκίνησε μια σταθερή και ήσυχη προσέγγιση προς την Ινδία.

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έγραψε μια επιστολή στον Ινδό ομόλογό του Ντραουπάντι Μούρμου — ο οποίος είναι κυρίως μια τυπική φιγούρα — για να...κόψει αντιδράσεις σχετικά με τη βελτίωση των σχέσεων, σύμφωνα με έναν Ινδό αξιωματούχο που είναι εξοικειωμένος με το θέμα.

Η επιστολή εξέφραζε ανησυχία για τυχόν συμφωνίες των ΗΠΑ που θα έβλαπταν τα συμφέροντα της Κίνας και ανέφερε το όνομα ενός επαρχιακού αξιωματούχου που θα καθοδηγούσε τις προσπάθειες του Πεκίνου, είπε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι το μήνυμα στάλθηκε στον Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι.

Μόνο τον Ιούνιο η κυβέρνηση Μόντι άρχισε να καταβάλλει σοβαρές προσπάθειες για τη βελτίωση των σχέσεων με την Κίνα, ανέφερε η πηγή, ζητώντας να μην κατονομαστεί προκειμένου να συζητήσει εσωτερικά θέματα. Εκείνη την εποχή, οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ είχαν αρχίσει να γίνονται αμφιλεγόμενες και οι αξιωματούχοι στο Νέο Δελχί ήταν εξοργισμένοι με τις δηλώσεις του Τραμπ ότι μεσολάβησε για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν μετά από τέσσερις ημέρες συγκρούσεων τον Μάιο.

Ο Μόντι στην Κίνα

Πλέον η προσέγγιση μεταξύ Ινδίας και Κίνας φαίνεται να επιταχύνεται. Προκαλούμενες από τους δασμούς του Τραμπ, και οι δύο χώρες έκαναν ένα σημαντικό βήμα την περασμένη εβδομάδα για να ξεπεράσουν τη θανατηφόρα σύγκρουση στα σύνορα το 2020, συμφωνώντας να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίλυση των συνοριακών διαφορών τους, οι οποίες χρονολογούνται από την αποικιακή εποχή. Και αυτό το Σαββατοκύριακο, ο Μόντι θα πραγματοποιήσει το πρώτο του ταξίδι στην Κίνα μετά από επτά χρόνια.



Η αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ινδίας και Κίνας έχει βαθιές επιπτώσεις για τις ΗΠΑ, οι οποίες είχαν προσεγγίσει προσεκτικά το Νέο Δελχί τις τελευταίες δεκαετίες, κατά τη διάρκεια διαδοχικών κυβερνήσεων, προκειμένου να αντισταθμίσουν την ολοένα και πιο ισχυρή Κίνα. Ο Τραμπ ανέτρεψε αυτή τη δυναμική επιβάλλοντας δασμούς 50% στις ινδικές εξαγωγές λόγω των αγορών ρωσικού πετρελαίου, μια απότομη αλλαγή που συγκλόνισε την κυβέρνηση Μόντι.

«Ο Τραμπ είναι πράγματι ο μεγάλος ειρηνοποιός — του αξίζει όλη η αναγνώριση για την τόνωση της αρχόμενης προσέγγισης μεταξύ Δελχί και Πεκίνου», δήλωσε ειρωνικά ο Άσλεϊ Τέλις, ανώτερος ερευνητής στο Carnegie Endowment for International Peace και πρώην διπλωμάτης των ΗΠΑ στο Νέο Δελχί. «Το πέτυχε αυτό μόνος του, αντιμετωπίζοντας την Ινδία ως εχθρό».

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας, το γραφείο του Μόντι και το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δεν απάντησαν στα αιτήματα για πληροφορίες.





Με πληροφορίες από Bloomberg

