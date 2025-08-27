Ινδία: Τέθηκαν σε ισχύ οι δασμοί «σοκ» 50% του Τραμπ - «Να γίνουμε αυτοδύναμοι», καλεί ο Μόντι

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι απευθύνεται στο έθνος από τα τείχη του μνημείου του Κόκκινου Φρουρίου, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της χώρας στο Νέο Δελχί της Ινδίας, την Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Manish Swarup)

Οι υψηλοί δασμοί ύψους 50% του Ντόναλντ Τραμπ στην Ινδία τέθηκαν σε ισχύ, λίγες εβδομάδες μετά την έκδοση εκτελεστικού διατάγματος από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, το οποίο επιβάλλει στην ασιατική χώρα πρόσθετη ποινή 25% επειδή αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και όπλα.

Αυτό καθιστά την Ινδία - έναν από τους ισχυρότερους εταίρους των ΗΠΑ στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού - μία από τις χώρες που πληρώνουν τους υψηλότερους δασμούς στον κόσμο. Αυτό θα μπορούσε να πλήξει τις εξαγωγές και την ανάπτυξη της πέμπτης μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ ήταν, μέχρι πρόσφατα, ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ινδίας.

Η επιβολή των δασμών έβαλε την ινδική κυβέρνηση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι υποσχέθηκε να μειώσει τους φόρους για να μετριάσει τις οικονομικές επιπτώσεις. Επίσης, κάλεσε τη χώρα να γίνει πιο αυτόνομη.

Είπε ότι ένα δώρο για το Ντιβάλι, με τη μορφή «τεράστιας φορολογικής ευνοϊκής μεταχείρισης», ήταν καθ' οδόν για τον απλό πολίτη και τα εκατομμύρια μικρών επιχειρήσεων που τροφοδοτούν την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας.

Απευθυνόμενος σε πλήθος θεατών από τα τείχη του Κόκκινου Φρουρίου του Δελχί κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Ημέρας της Ανεξαρτησίας, ο Μόντι προέτρεψε επίσης τους ιδιοκτήτες μικρών καταστημάτων και επιχειρήσεων να τοποθετήσουν πινακίδες με την ένδειξη «Swadeshi» ή «Made in India» έξω από τα καταστήματά τους.

«Πρέπει να γίνουμε αυτοδύναμοι - όχι από απελπισία, αλλά από υπερηφάνεια», είπε. «Ο οικονομικός εγωισμός αυξάνεται παγκοσμίως και δεν πρέπει να καθόμαστε και να κλαίμε για τις δυσκολίες μας, πρέπει να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να μην επιτρέψουμε σε άλλους να μας κρατούν υπό τον έλεγχό τους».

Από τότε, έχει επαναλάβει αυτά τα σχόλια σε τουλάχιστον δύο άλλες δημόσιες ομιλίες αυτή την εβδομάδα.

Βαρύ πλήγμα για όλη τη χώρα οι δασμοί 50%

Για πολλούς που παρακολουθούν, αυτό έχει σαφώς ως στόχο να αντισταθμίσει το «βίαιο» δασμολογικό συντελεστή 50% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ινδία, ο οποίος θα διαταράξει τις οικονομικές συνθήκες εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρη τη χώρα, σε βιομηχανίες που βασίζονται στις εξαγωγές και προμηθεύουν τα πάντα, από ρούχα έως διαμάντια και γαρίδες, στους Αμερικανούς καταναλωτές.

Εν μέσω αυτού του πλήγματος, το μήνυμα του Μόντι προς τους συμπατριώτες του ήταν σαφές και ξεκάθαρο: να παράγουν στην Ινδία και να ξοδεύουν στην Ινδία.

Το πρώτο έχει αποδειχθεί όλο και πιο δύσκολο, με το μερίδιο της μεταποίησης στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Ινδίας να παραμένει στάσιμο στο 15%, παρά τις επιδοτήσεις και τα κίνητρα παραγωγής που έχει εφαρμόσει η κυβέρνησή του όλα αυτά τα χρόνια.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, η προώθηση των από καιρό αναμενόμενων φορολογικών μεταρρυθμίσεων, που θα φέρουν άμεσα περισσότερα χρήματα στα χέρια των πολιτών, θα μπορούσε να βοηθήσει την κυβέρνηση να μετριάσει μέρος του πλήγματος.

Έτσι, μετά την ανακοίνωση της μείωσης του φόρου εισοδήματος κατά 12 δισ. δολάρια στον προϋπολογισμό νωρίτερα φέτος, ο Μόντι στοχεύει τώρα σε μια αναθεώρηση της δομής των έμμεσων φόρων της Ινδίας.

Σύμφωνα με την επενδυτική τράπεζα Morgan Stanley, τα «δημοσιονομικά κίνητρα» ή οι φορολογικές μειώσεις του Μόντι θα συμβάλουν στην ανάκαμψη της κατανάλωσης. Αυτό θα ωθήσει το ΑΕΠ προς τα πάνω και θα μειώσει τον πληθωρισμό.

«Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εν μέσω των δύσκολων συνθηκών που δημιουργούν οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και οι δυσμενείς εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με τους δασμούς, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εξωτερική ζήτηση των ινδικών προϊόντων», δήλωσε η Morgan Stanley.

Μεταξύ των τομέων που θα επωφεληθούν περισσότερο από τις φορολογικές ελαφρύνσεις είναι εκείνοι που απευθύνονται στους καταναλωτές, όπως τα σκούτερ, τα μικρά αυτοκίνητα, τα ενδύματα και ακόμη και προϊόντα όπως το τσιμέντο που χρησιμοποιείται στην κατασκευή κατοικιών, όπου η ζήτηση συνήθως αυξάνεται γύρω από την εορτή του Ντιβάλι.

Αν και οι λεπτομέρειες δεν είναι γνωστές, οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι η απώλεια εσόδων λόγω της μείωσης των έμμεσων φόρων θα αντισταθμιστεί από την είσπραξη πλεονασματικών τελών και υψηλότερα από τα προϋπολογισμένα μερίσματα από την κεντρική τράπεζα της Ινδίας.

Σύμφωνα με την ελβετική επενδυτική τράπεζα UBS, οι μειώσεις των έμμεσων φόρων θα έχουν επίσης «πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα» από τις προηγούμενες μειώσεις του φόρου σε εταιρείες και του φόρου εισοδήματος που πραγματοποίησε ο Μόντι, καθώς «επηρεάζουν άμεσα την κατανάλωση, οδηγώντας ενδεχομένως σε υψηλότερες καταναλωτικές δαπάνες».

Επιβράδυνση της ανάπτυξης παρά τα φορολογικά μέτρα

Ωστόσο, ακόμη και καθώς ο Μόντι προχωρά με γοργούς ρυθμούς τις μεταρρυθμίσεις, οι προοπτικές ανάπτυξης της Ινδίας έχουν επιβραδυνθεί σημαντικά από τα επίπεδα του 8% που παρατηρούνταν πριν από μερικά χρόνια, ενώ η εξωτερική κρίση δεν δείχνει σημάδια ύφεσης.

Η λεκτική διαμάχη μεταξύ Δελχί και Ουάσιγκτον, ειδικά σχετικά με τις αγορές πετρελαίου της Ινδίας από τη Ρωσία, έχει ενταθεί και οι εμπορικές διαπραγματεύσεις που επρόκειτο να ξεκινήσουν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα έχουν ακυρωθεί.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τους ειδικούς, οι δασμοί κατά 50% που επιβάλλονται στην Ινδία ισοδυναμούν με κυρώσεις στο εμπόριο μεταξύ των μεγαλύτερων και ταχύτερα αναπτυσσόμενων οικονομιών του κόσμου, ένα σενάριο που θα ήταν αδιανόητο ακόμη και πριν από λίγους μήνες.

Διαβάστε επίσης