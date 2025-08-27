Ινδία: Τέθηκαν σε ισχύ οι δασμοί «σοκ» 50% του Τραμπ - «Να γίνουμε αυτοδύναμοι», καλεί ο Μόντι

Πινακίδες «Made in India» στις εισόδους καταστημάτων - Ισοδύναμοι με «κυρώσεις στο εμπόριο» οι δασμοί ύψους 50%

Newsbomb

Ινδία: Τέθηκαν σε ισχύ οι δασμοί «σοκ» 50% του Τραμπ - «Να γίνουμε αυτοδύναμοι», καλεί ο Μόντι

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι απευθύνεται στο έθνος από τα τείχη του μνημείου του Κόκκινου Φρουρίου, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της χώρας στο Νέο Δελχί της Ινδίας, την Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Manish Swarup)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι υψηλοί δασμοί ύψους 50% του Ντόναλντ Τραμπ στην Ινδία τέθηκαν σε ισχύ, λίγες εβδομάδες μετά την έκδοση εκτελεστικού διατάγματος από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, το οποίο επιβάλλει στην ασιατική χώρα πρόσθετη ποινή 25% επειδή αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και όπλα.

Αυτό καθιστά την Ινδία - έναν από τους ισχυρότερους εταίρους των ΗΠΑ στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού - μία από τις χώρες που πληρώνουν τους υψηλότερους δασμούς στον κόσμο. Αυτό θα μπορούσε να πλήξει τις εξαγωγές και την ανάπτυξη της πέμπτης μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ ήταν, μέχρι πρόσφατα, ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ινδίας.

Η επιβολή των δασμών έβαλε την ινδική κυβέρνηση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι υποσχέθηκε να μειώσει τους φόρους για να μετριάσει τις οικονομικές επιπτώσεις. Επίσης, κάλεσε τη χώρα να γίνει πιο αυτόνομη.

Είπε ότι ένα δώρο για το Ντιβάλι, με τη μορφή «τεράστιας φορολογικής ευνοϊκής μεταχείρισης», ήταν καθ' οδόν για τον απλό πολίτη και τα εκατομμύρια μικρών επιχειρήσεων που τροφοδοτούν την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας.

Απευθυνόμενος σε πλήθος θεατών από τα τείχη του Κόκκινου Φρουρίου του Δελχί κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Ημέρας της Ανεξαρτησίας, ο Μόντι προέτρεψε επίσης τους ιδιοκτήτες μικρών καταστημάτων και επιχειρήσεων να τοποθετήσουν πινακίδες με την ένδειξη «Swadeshi» ή «Made in India» έξω από τα καταστήματά τους.

«Πρέπει να γίνουμε αυτοδύναμοι - όχι από απελπισία, αλλά από υπερηφάνεια», είπε. «Ο οικονομικός εγωισμός αυξάνεται παγκοσμίως και δεν πρέπει να καθόμαστε και να κλαίμε για τις δυσκολίες μας, πρέπει να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να μην επιτρέψουμε σε άλλους να μας κρατούν υπό τον έλεγχό τους».

Από τότε, έχει επαναλάβει αυτά τα σχόλια σε τουλάχιστον δύο άλλες δημόσιες ομιλίες αυτή την εβδομάδα.

Βαρύ πλήγμα για όλη τη χώρα οι δασμοί 50%

Για πολλούς που παρακολουθούν, αυτό έχει σαφώς ως στόχο να αντισταθμίσει το «βίαιο» δασμολογικό συντελεστή 50% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ινδία, ο οποίος θα διαταράξει τις οικονομικές συνθήκες εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρη τη χώρα, σε βιομηχανίες που βασίζονται στις εξαγωγές και προμηθεύουν τα πάντα, από ρούχα έως διαμάντια και γαρίδες, στους Αμερικανούς καταναλωτές.

Εν μέσω αυτού του πλήγματος, το μήνυμα του Μόντι προς τους συμπατριώτες του ήταν σαφές και ξεκάθαρο: να παράγουν στην Ινδία και να ξοδεύουν στην Ινδία.

Το πρώτο έχει αποδειχθεί όλο και πιο δύσκολο, με το μερίδιο της μεταποίησης στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Ινδίας να παραμένει στάσιμο στο 15%, παρά τις επιδοτήσεις και τα κίνητρα παραγωγής που έχει εφαρμόσει η κυβέρνησή του όλα αυτά τα χρόνια.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, η προώθηση των από καιρό αναμενόμενων φορολογικών μεταρρυθμίσεων, που θα φέρουν άμεσα περισσότερα χρήματα στα χέρια των πολιτών, θα μπορούσε να βοηθήσει την κυβέρνηση να μετριάσει μέρος του πλήγματος.

Έτσι, μετά την ανακοίνωση της μείωσης του φόρου εισοδήματος κατά 12 δισ. δολάρια στον προϋπολογισμό νωρίτερα φέτος, ο Μόντι στοχεύει τώρα σε μια αναθεώρηση της δομής των έμμεσων φόρων της Ινδίας.

Σύμφωνα με την επενδυτική τράπεζα Morgan Stanley, τα «δημοσιονομικά κίνητρα» ή οι φορολογικές μειώσεις του Μόντι θα συμβάλουν στην ανάκαμψη της κατανάλωσης. Αυτό θα ωθήσει το ΑΕΠ προς τα πάνω και θα μειώσει τον πληθωρισμό.

«Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εν μέσω των δύσκολων συνθηκών που δημιουργούν οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και οι δυσμενείς εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με τους δασμούς, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εξωτερική ζήτηση των ινδικών προϊόντων», δήλωσε η Morgan Stanley.

Μεταξύ των τομέων που θα επωφεληθούν περισσότερο από τις φορολογικές ελαφρύνσεις είναι εκείνοι που απευθύνονται στους καταναλωτές, όπως τα σκούτερ, τα μικρά αυτοκίνητα, τα ενδύματα και ακόμη και προϊόντα όπως το τσιμέντο που χρησιμοποιείται στην κατασκευή κατοικιών, όπου η ζήτηση συνήθως αυξάνεται γύρω από την εορτή του Ντιβάλι.

Αν και οι λεπτομέρειες δεν είναι γνωστές, οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι η απώλεια εσόδων λόγω της μείωσης των έμμεσων φόρων θα αντισταθμιστεί από την είσπραξη πλεονασματικών τελών και υψηλότερα από τα προϋπολογισμένα μερίσματα από την κεντρική τράπεζα της Ινδίας.

Σύμφωνα με την ελβετική επενδυτική τράπεζα UBS, οι μειώσεις των έμμεσων φόρων θα έχουν επίσης «πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα» από τις προηγούμενες μειώσεις του φόρου σε εταιρείες και του φόρου εισοδήματος που πραγματοποίησε ο Μόντι, καθώς «επηρεάζουν άμεσα την κατανάλωση, οδηγώντας ενδεχομένως σε υψηλότερες καταναλωτικές δαπάνες».

Επιβράδυνση της ανάπτυξης παρά τα φορολογικά μέτρα

Ωστόσο, ακόμη και καθώς ο Μόντι προχωρά με γοργούς ρυθμούς τις μεταρρυθμίσεις, οι προοπτικές ανάπτυξης της Ινδίας έχουν επιβραδυνθεί σημαντικά από τα επίπεδα του 8% που παρατηρούνταν πριν από μερικά χρόνια, ενώ η εξωτερική κρίση δεν δείχνει σημάδια ύφεσης.

Η λεκτική διαμάχη μεταξύ Δελχί και Ουάσιγκτον, ειδικά σχετικά με τις αγορές πετρελαίου της Ινδίας από τη Ρωσία, έχει ενταθεί και οι εμπορικές διαπραγματεύσεις που επρόκειτο να ξεκινήσουν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα έχουν ακυρωθεί.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τους ειδικούς, οι δασμοί κατά 50% που επιβάλλονται στην Ινδία ισοδυναμούν με κυρώσεις στο εμπόριο μεταξύ των μεγαλύτερων και ταχύτερα αναπτυσσόμενων οικονομιών του κόσμου, ένα σενάριο που θα ήταν αδιανόητο ακόμη και πριν από λίγους μήνες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:57ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές εξελίξεις στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Πολιορκείται το μοναστήρι

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκάλα τραγουδίστρια ερμηνεύει το «Όλα σε θυμίζουν» σε άπταιστα ελληνικά και συγκινεί

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: «Υποκριτής» ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας για την «αποπυρηνικοποίηση» - Έχει «εμμονή» στην πολεμική αναμέτρηση

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Για πρώτη φορά ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στο Ντιπροπετρόφσκ - Παραδοχή του Κιέβου

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Όλα έγιναν λάθος στο Νοσοκομείο Σαντορίνης» - Τι καταγγέλλει η σύζυγος του 42χρονου ποδοσφαιριστή για τον θάνατό του

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Χαλκιδική: Ανήλικη καταγγέλλει τον θείο της για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόταση της Μόσχας για να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία - Απειλεί με κυρώσεις τη Ρωσία ο Τραμπ

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Taylor Swift: Το παρασκήνιο του αρραβώνα της με τον Travis Kelce - Το δαχτυλίδι του 1 εκατ. δολαρίων και όλες οι πικάντικες λεπτομέρειες

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Οι χώρες με τις περισσότερες (και τις λιγότερες) ημέρες αμειβόμενης άδειας: Πού βρίσκεται η Ελλάδα

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Τέθηκαν σε ισχύ οι δασμοί «σοκ» 50% του Τραμπ - «Να γίνουμε αυτοδύναμοι», καλεί ο Ναρέντρα Μόντι

09:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Mεταναστευτικό νομοσχέδιο: Αλλάζει πλήρως το πλαίσιο - Απαγόρευση εισόδου και ποινικοποίηση παράνομης παραμονής - Πότε θα εφαρμόζεται κράτηση

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Ιδιοκτήτης πιτσαρίας προσφέρει δωρεάν φαγητό σε όσους έτρωγαν από τα σκουπίδια: «Κανείς δεν αξίζει κάτι τέτοιο»

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Σημαντική ανακάλυψη: Κελύφη καρυδιών μπορούν να παράγουν «πράσινη» ηλεκτρική ενέργεια - Συσκευή με μέγεθος... νομίσματος

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου αναγνώρισε την γενοκτονία Ελλήνων και Αρμενίων

08:32ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του μεγαλύτερου πυραύλου στην ιστορία έπειτα από τρεις συνεχόμενες αποτυχίες - Δείτε βίντεο

08:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Τα σενάρια για τους δικαιούχους - Τι μελετάται ως μέτρο στη ΔΕΘ

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυσαν το ChatGPT για την αυτοκτονία του γιου τους - Η πρώτη αγωγή

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Φωτιά τώρα κοντά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ - Επί τόπου η Πυροσβεστική

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Σε οριακό σημείο ο Μπαΐρού - Σφίγγει ο κλοιός για τον Μακρόν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου αναγνώρισε την γενοκτονία Ελλήνων και Αρμενίων

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Όλα έγιναν λάθος στο Νοσοκομείο Σαντορίνης» - Τι καταγγέλλει η σύζυγος του 42χρονου ποδοσφαιριστή για τον θάνατό του

07:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται μέτρο έκπληξη στη ΔΕΘ: Ποιοι φόροι μειώνονται - Τι αλλάζει για τα προστατευόμενα τέκνα

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυσαν το ChatGPT για την αυτοκτονία του γιου τους - Η πρώτη αγωγή

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόταση της Μόσχας για να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία - Απειλεί με κυρώσεις τη Ρωσία ο Τραμπ

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει ο αφρικανικός αντικυκλώνας τον Σεπτέμβριο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

09:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Mεταναστευτικό νομοσχέδιο: Αλλάζει πλήρως το πλαίσιο - Απαγόρευση εισόδου και ποινικοποίηση παράνομης παραμονής - Πότε θα εφαρμόζεται κράτηση

07:49LIFESTYLE

Ευγενία Σαμαρά: «Δεν έχω ξαναμπεί σε πιο κρύο νερό στη ζωή μου»

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

03:41ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει η σύζυγος του Μπρους Γουίλις: «Η άνοια τον σβήνει σιγά-σιγά»

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Χαλκιδική: Ανήλικη καταγγέλλει τον θείο της για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

14:24ΚΟΣΜΟΣ

«Μαμά, είμαι εγώ»: Η συγκλονιστική ιστορία της Τζέισι Ντάγκαρ που πέρασε 18 χρόνια αιχμάλωτη

08:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Τα σενάρια για τους δικαιούχους - Τι μελετάται ως μέτρο στη ΔΕΘ

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Φωτιά τώρα κοντά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ - Επί τόπου η Πυροσβεστική

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Υπάλληλος του δήμου άφηνε ΑμεΑ σε δομή και μετά έβαζε φωτιές

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός στρατιώτης με κομμένο λαιμό κατάφερε να σωθεί - Τον πέταξαν σε λάκκο θεωρώντας τον νεκρό

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Taylor Swift: Το παρασκήνιο του αρραβώνα της με τον Travis Kelce - Το δαχτυλίδι του 1 εκατ. δολαρίων και όλες οι πικάντικες λεπτομέρειες

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτάζει ο Άγιος Φανούριος: Οι πιστοί σπεύδουν στις εκκλησίες και... στο TikTok για τη φανουρόπιτα

06:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά: Ξεκινά η πληρωμή τους σε 370.000 συνταξιούχους - Ποιοι οι δικαιούχοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ