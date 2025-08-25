Καναδάς – Ηνωμένες Πολιτείες: Συνάντηση αξιωματούχων μετά την άρση δασμών από την Οτάβα

Ο Καναδός υπουργός Ντόμινικ ΛεΜπλάνκ, επικεφαλής των εμπορικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναμένεται να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον για συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ, μερικές ημέρες αφότου ο Καναδάς ανακοίνωσε την άρση της πλειονότητας των αντιποίνων δασμών σε αμερικανικά προϊόντα.

«Ναι, ελπίζουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία που θα μας φέρει σε καλύτερη θέση από αυτή που βρισκόμαστε τώρα», ανέφερε ο ΛεΜπλάνκ σε αποψινή (25/08) ραδιοφωνική συνέντευξη.

Ακόμη, τόνισε ότι οι δύο πλευρές έχουν συζητήσει «πολύ ενδιαφέρουσες συνθήκες για την αμερικανική κυβέρνηση», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, αλλά σημείωσε ότι ο Καναδάς θα χρειαστεί αντίστοιχες βελτιώσεις στη δική του εμπορική θέση.

Το γραφείο του υπουργού ανέφερε ότι η συνάντηση με τον Λούτνικ θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών.

Την Παρασκευή, ο Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε ότι ο Καναδάς θα άρει μεγάλο μέρος των αντιποίνων δασμών σε αμερικανικά προϊόντα που συμμορφώνονται με τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου της Βόρειας Αμερικής. Οι δασμοί αυτοί είχαν επιβληθεί τον Μάρτιο από τον τότε πρωθυπουργό, Τζάστιν Τριντό, ως απάντηση στην εμπορική πολιτική της Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, η Οτάβα δεν ήρε το σύνολο των μέτρων. Παραμένουν δασμοί ύψους 25% στις εισαγωγές αμερικανικού χάλυβα και αλουμινίου, καθώς και ορισμένοι δασμοί σε αυτοκίνητα και φορτηγά. Οι συγκεκριμένοι κλάδοι είχαν ήδη επιβαρυνθεί από τους δασμούς 50% που επέβαλε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ΛεΜπλάνκ υποστήριξε ότι η άρση μέρους των αντιποίνων θα «ανοίξει» τον δρόμο για ευρύτερη εμπορική συμφωνία με την αμερικανική κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας αναθεώρησης της USMCA (United States – Mexico – Canada Agreement), η οποία πρόκειται να επανεξεταστεί από κοινού το επόμενο έτος.

Προς το παρόν, ωστόσο, η Οτάβα δεν έχει λάβει καμία ένδειξη ότι ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να μειώσει τους αμερικανικούς δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο, όπως διευκρίνισε ο Καναδός υπουργός.

