ΗΠΑ – Δασμοί: «Μείωση στο έλλειμα κατά 4 τρισ. δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία» εκτιμά νέα έκθεση

Οι αυξανόμενοι δασμοί που επέβαλε ο Αμερικανός προέδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στα εισαγόμενα προϊόντα από άλλες χώρες θα μπορούσαν να μειώσουν το έλλειμμα κατά 4 τρισ. δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με μια σημερινή εκτίμηση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO).

Αν συνεχιστούν οι αυξήσεις στους δασμούς, τα αυξημένα έσοδα θα συρρικνώσουν τα πρωτογενή ελλείμματα κατά 3,3 τρισ. δολάρια και θα μειώσουν τους τόκους που καταβάλλει η χώρα για το ομοσπονδιακό χρέος της κατά 700 δισ. δολάρια την επόμενη δεκαετία, ανέφερε το CBO, μία υπερκομματική υπηρεσία του Κογκρέσου.

Οι σημερινοί υψηλοί δασμοί, ωστόσο, μπορεί να μην ισχύουν μελλοντικά, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ εκκρεμούν κι αρκετές νομικές προσφυγές.

Όμως, τα πρόσθετα έσοδα θα μπορούσαν να καλύψουν τα ελλείμματα που θα προκληθούν από τον φορολογικό νόμο που ενέκριναν εφέτος οι Ρεπουμπλικάνοι. Το CBO υπολόγιζε ότι με την εφαρμογή αυτού του νόμου, που προβλέπει περικοπές φόρων και δαπανών, το έλλειμα θα αυξηθεί κατά 3,4 τρισ. μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια.

Το χρέος της χώρας ανέρχεται στα 37,18 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών. Συνέχισε να αυξάνεται τόσο υπό τις ρεπουμπλικανικές όσο και τις δημοκρατικές κυβερνήσεις και το Κογκρέσο εξακολουθεί να εγκρίνει τις αυξήσεις δαπανών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, το Κογκρέσο θα πρέπει να εγκρίνει και πάλι νομοσχέδια που αυξάνουν τις δαπάνες, ώστε να αποφευχθεί το κλείσιμο κυβερνητικών υπηρεσιών.

Οι δασμοί σε χώρες και προϊόντα ανέρχονταν τον Αύγουστο στο 16,7%, κατά μέσο όρο, σημαντικά αυξημένοι συγκριτικά με το 15,1% που ίσχυε τον Ιούνιο.