Κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ: Στο 15% οι δασμοί σε ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, φάρμακα και ημιαγωγούς

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα περιορίσουν τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, φάρμακα και ημιαγωγούς στο 15%, σύμφωνα με κοινή δήλωση που εξέδωσαν την Πέμπτη η Ουάσινγκτον και οι Βρυξέλλες, η οποία επιβεβαιώνει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε τον περασμένο μήνα και αποτρέπει έναν πλήρη διατλαντικό εμπορικό πόλεμο.

Χαιρετίζοντας τη συμφωνία, ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, δήλωσε ότι ήταν το αποτέλεσμα «έντονης και ουσιαστικής εργασίας». Ωστόσο, σε συνέντευξη Τύπου, πρόσθεσε: «Αυτό δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή. Αυτό το πλαίσιο είναι ένα πρώτο βήμα».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρει σε ανάρτησή της στο Χ ότι «η κοινή δήλωση εξασφαλίζει τους καλύτερους δυνατούς όρους για τις εταιρείες και τους καταναλωτές της ΕΕ».

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ δεν περιλαμβάνει ακόμη τον τομέα των κρασιών και των αλκοολούχων ποτών, δήλωσε την Πέμπτη ο Επίτροπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μάρος Σέφτσοβιτς, προσθέτοντας ότι η πόρτα δεν είναι κλειστή για περαιτέρω μείωση των δασμών για αυτόν τον τομέα και άλλους που δεν περιλαμβάνονται στην τρέχουσα συμφωνία.

«Αυτό δεν το καταφέραμε. Αλλά μπορώ να σας πω ότι υπάρχει σαφής δέσμευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το θέσει στο τραπέζι», δήλωσε ο Σέφτσοβιτς.

Τον Ιούλιο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συναντήθηκαν σύντομα στο γήπεδο γκολφ Turnberry του Τραμπ στη Σκωτία και ανακοίνωσαν μια ευρεία εμπορική συμφωνία που επιβάλλει δασμούς 15% στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα, αποτρέποντας την απειλή του Τραμπ για επιβολή δασμού 30% εάν δεν είχε επιτευχθεί συμφωνία έως την 1η Αυγούστου.

Πριν επιστρέψει ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ στην εξουσία για τη δεύτερη θητεία του, οι ΗΠΑ και η ΕΕ διατηρούσαν γενικά χαμηλά επίπεδα δασμών στη μεγαλύτερη διμερή εμπορική σχέση στον κόσμο, με ετήσιο εμπόριο περίπου 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή περίπου 1,7 τρισεκατομμυρίων ευρώ.

Πηγή: Politico