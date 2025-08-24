Μερτς: «Πρέπει να αναζητήσουμε νέους εμπορικούς εταίρους»

Η Γερμανία πρέπει να κοιτάξει πέρα από τη συμφωνία εμπορίου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επιβάλλει δασμούς 15% στα ευρωπαϊκά προϊόντα, αναζητώντας νέους εμπορικούς εταίρους τα επόμενα χρόνια, όπως ανέφερε σήμερα (24/08) ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς.

«Πώς θα χειριστούμε το παγκόσμιο εμπόριο αν, για παράδειγμα, οι Αμερικανοί δεν είναι πλέον πρόθυμοι να παίξουν με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου;» ανέφερε κατά τη διάρκεια της Ημέρας Ανοιχτών Θυρών της κυβέρνησης, εκδήλωσης όπου οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν θεσμούς στο Βερολίνο και να συμμετέχουν σε συζητήσεις.

«Πρέπει να αναζητήσουμε εταίρους στον κόσμο που μοιράζονται τη δική μας αντίληψη», προσέθεσε ο Μερτς, αρχηγός του συντηρητικού CDU, του οποίου τα ποσοστά αποδοχής ανέρχονται στο 25% –στο ίδιο επίπεδο με το AfD– σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Bild.

Η προκαταρκτική εμπορική συμφωνία της 28ης Ιουλίου επετεύχθη μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Χρειαζόμαστε καλές οικονομικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ίσως να τη γλυτώσαμε σχετικά ανώδυνα», είπε ο Μερτς, σημειώνοντας ότι μπορεί να ανοίξουν νέες εμπορικές δυνατότητες στη Νότια Αμερική, την Ασία και την Αφρική, που θα πρέπει να είναι αμοιβαία επωφελείς.

«Πρέπει να συνεχίσουμε σταθερά σε αυτόν τον δρόμο», τόνισε.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάγκη να αντιμετωπιστούν βασικά ζητήματα που αφορούν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης μέχρι το τέλος του έτους, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να συγκρατήσει τις δαπάνες για επιδόματα απασχόλησης, συντάξεις και παροχές υγείας.

«Πρέπει να προσαρμόσουμε τα κοινωνικά μας συστήματα ώστε να είναι έτοιμα για το μέλλον», ολοκλήρωσε.