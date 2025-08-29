Αθλητής ράγκμπι που έμεινε τετραπληγικός «κατέκτησε» κορυφή αχαρτογράφητου βουνού

Η συγκινητική ιστορία του τετραπληγικού πρώην αθλητή ράγκμπι που παρά τις προειδοποιήσεις πως δεν θα «περπατήσει ξανά», δεν τα παράτησε και κατόρθωσε κάτι που φάνταζε αδιανόητο 

Ο Έντ Τζάκσον, πρώην επαγγελματίας αθλητής ράγκμπι και τετραπληγικός έπειτα από σοβαρό ατύχημα, πέτυχε μια απίστευτη νίκη απέναντι στη ζωή: κατέκτησε την κορυφή ενός αχαρτογράφητου βουνού στην Κεντρική Ασία.

Στις 23 Αυγούστου, ο 35χρονος Βρετανός έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ανέβηκε σε αχαρτογράφητη κορυφή ύψους 4.720 μέτρων στα βουνά Τιέν Σαν του Κιργιστάν. Ο Τζάκσον είχε μείνει παράλυτος από τον λαιμό και κάτω πριν από οκτώ χρόνια, όταν τραυματίστηκε σοβαρά στη σπονδυλική στήλη βουτώντας σε ρηχή πισίνα. Οι γιατροί τότε τον είχαν προειδοποιήσει πως ίσως να μην περπατήσει ξανά.

Μετά από χρόνια αποκατάστασης με τη βοήθεια ειδικών, έβαλε στόχο όχι απλώς να σταθεί ξανά στα πόδια του, αλλά να κατακτήσει μια κορυφή που κανείς δεν είχε επιχειρήσει μέχρι σήμερα. Με τη στήριξη τοπικών βοσκών, η ομάδα του έστησε απομονωμένη βάση πριν ξεκινήσει την ιδιαίτερα απαιτητική ανάβαση μέσα από παγετώνες, απόκρημνους βράχους και παγωμένες πλαγιές.

Στην κορυφή, ο Τζάκσον δεν έκρυψε τη συγκίνησή του:
«Δούλευα γι’ αυτό το όνειρο εδώ και χρόνια. Το συναίσθημα είναι απίστευτο. Η ανάβαση ήταν πολύ πιο δύσκολη απ’ ό,τι μπορούσα να φανταστώ και χρειάστηκε κάθε ικμάδα δύναμης για να τα καταφέρω», δήλωσε.

Η αποστολή οργανώθηκε υπό την καθοδήγηση του έμπειρου ορειβάτη Αντριάν Νέλχαμς, τον οποίο ο Τζάκσον ευχαρίστησε δημόσια, λέγοντας ότι «χωρίς εκείνον η ανάβαση δεν θα ήταν δυνατή». Η επιτυχία του θεωρείται ορόσημο για την προσαρμοστική περιπέτεια, καθώς εκτιμάται ότι είναι η πρώτη κατάκτηση κορυφής τέτοιου υψομέτρου από άτομο με αναπηρία.

Παράλληλα, ο Βρετανός αθλητής αφιέρωσε την ανάβαση στο φιλανθρωπικό του ίδρυμα Millimetres to Mountains (M2M), που στηρίζει άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μέσα από προκλήσεις στη φύση, αλλά και στην τοπική παιδική οργάνωση CDI Children at Risk στο Κιργιστάν. Μάλιστα, τα παιδιά της οργάνωσης θα έχουν το προνόμιο να δώσουν το όνομα στο βουνό.

Η αποστολή συγκέντρωσε παράλληλα χρήματα για τα έργα του M2M στη Βρετανία και τις δράσεις της CDI για παιδιά με αναπηρίες στο Κιργιστάν.

