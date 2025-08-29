Κένυα: Τουρίστας έδωσε μπύρα σε ελέφαντα - Οργή και έρευνες από τις τοπικές αρχές - Δείτε το βίντεο

Βίντεο που προκάλεσε την οργή των χρηστών στα social media, όπου Ισπανός τουρίστας εμφανίζεται να ρίχνει μπύρα στην προβοσκίδα ενός ελέφαντα, αποτέλεσε την αιτία για την έναρξη πολλών ερευνών στην Κένυα.

Ο Ισπανός καταγράφηκε σε ένα καταφύγιο άγριας ζωής να πίνει μια δημοφιλή τοπική μπύρα, προτού δώσει την υπόλοιπη στον ελέφαντα.

Το BBC ανέλυσε το βίντεο και κατάφερε να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητά του. Το τοπίο και ένας γνωστός ελέφαντας υποδηλώνουν ότι το βίντεο γυρίστηκε στο Ol Jogi Conservancy στην κεντρική κομητεία Laikipia.

Ένα μέλος του προσωπικού του ιδιωτικού καταφυγίου άγριας ζωής σοκαρίστηκε από τη συμπεριφορά αυτή και δήλωσε ότι τα βίντεο θα διαβιβαστούν στις «αρμόδιες αρχές».

Το περιστατικό συνέβη μόλις μια εβδομάδα μετά από περιστατικό με τουρίστες που συνωστίστηκαν στις όχθες του ποταμού και ανάγκασαν ζώα να μπουν σε νερά γεμάτα με κροκόδειλους.

