Πολιτικό χάος στην Ταϊλάνδη: Καθαίρεση της πρωθυπουργού αποφάσισε το Συνταγματικό Δικαστήριο

Σε πολιτικό χάος βυθίζεται η Ταϊλάνδη, έπειτα από την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου να καθαιρέσει από τη θέση της την πρωθυπουργό, καταφέρνοντας βαρύ πλήγμα στην ισχυρότερη πολιτική δυναστεία της ασιατικής χώρας.

Η Paetongtarn Shinawatra καθαιρέθηκε εξαιτίας μίας τηλεφωνικής συνομιλίας που διέρρευσε τον Ιούνιο, στην οποία ακούγεται να αποκαλεί τον πρώην ηγέτη της Καμπότζης Hun Sen «θείο» και να επικρίνει τον ταϊλανδικό στρατό, εν μέσω της επιδείνωσης των εντάσεων στα σύνορα με τη γειτονική χώρα.

Η τηλεφωνική συνομιλία, που διέρρευσε ο ίδιος ο Hun Sen, έβλαψε τη φήμη της και οι επικριτές την κατηγόρησαν ότι υπονόμευε τον στρατό της χώρας.

Η απόφαση καθιστά την Paetongtarn, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Thaksin Shinawatra, την πέμπτη πρωθυπουργό που απομακρύνεται από το αξίωμά της από το δικαστήριο από το 2008.

Την Παρασκευή (29/08), οι εννέα δικαστές του δικαστηρίου ψήφισαν έξι προς τρία κατά της Paetongtarn, κρίνοντας ότι οι ενέργειές της παραβίαζαν τα πρότυπα ηθικής που απαιτούνται από το αξίωμά της.

Το δικαστήριο δήλωσε ότι η Paetongtarn είχε μια «προσωπική σχέση» που «φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με την Καμπότζη» και απέρριψε τους ισχυρισμούς της ότι η κλήση ήταν μια «προσωπική διαπραγμάτευση για την αποκατάσταση της ειρήνης χωρίς τη χρήση βίας».

Η απόφαση ανέφερε ότι η πρωθυπουργός «προκάλεσε αμφιβολίες» σχετικά με το αν οι ενέργειές της «θα ωφελούσαν την Καμπότζη περισσότερο από το εθνικό συμφέρον της Ταϊλάνδης».

Η Paetongtarn αναγνώρισε την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά επέμεινε ότι προσπαθούσε να σώσει ζωές.

Η κλήση της προς τον Hun Sen, που κάποτε ήταν στενός φίλος του πατέρα της, έγινε σε μια περίοδο έντασης στα σύνορα μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης, η οποία λίγες εβδομάδες αργότερα εξελίχθηκε σε γενικευμένη σύγκρουση πέντε ημερών, κατά την οποία δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες χιλιάδες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους.

Κάτοικοι στην Ταϊλάνδη απομακρύνονται από τα σπίτια τους μετά από συγκρούσεις με την Καμπότζη στην επαρχία Sisaket, Ταϊλάνδη, Παρασκευή 25 Ιουλίου 2025. (AP Photo/Sakchai Lalit) AP

Η τρίτη Shinawatra που καθαιρείται από την πρωθυπουργία

Η 39χρονη Paetongtarn είχε ενταχθεί στο κόμμα Pheu Thai μόλις το 2021 και ανέβηκε στην εξουσία μετά την καθαίρεση του προκατόχου της, Srettha Thavisin, από το Συνταγματικό Δικαστήριο, επειδή διόρισε στο υπουργικό του συμβούλιο έναν σύμμαχό του που είχε φυλακιστεί για απόπειρα δωροδοκίας δικαστή.

Λίγες ώρες μετά την καθαίρεσή της, ο πρώην συνεργάτης της, το συντηρητικό κόμμα Bhumjaithai, ανακοίνωσε ότι είχε εξασφαλίσει επαρκή υποστήριξη από άλλα κόμματα για τη συγκρότηση νέας κυβέρνησης υπό την ηγεσία του Anutin Charnvirakul.

Το κόμμα είχε προηγουμένως περιγράψει τις προτεραιότητές του, μεταξύ των οποίων η επίλυση της συνοριακής διαμάχης με την Καμπότζη και η διάλυση του κοινοβουλίου εντός των επόμενων τεσσάρων μηνών.

Η ισχυρή πολιτική οικογένεια Shinawatra έχει ηγηθεί αρκετών κυβερνήσεων και η καθαίρεση της Paetongtarn αποτελεί πλήγμα για την πολιτική δυναστεία τους.

Είναι το τρίτο μέλος της οικογένειας Shinawatra που καθαιρείται από την πρωθυπουργία: ο πατέρας της, Thaksin, ανατράπηκε από στρατιωτικό πραξικόπημα το 2006 και η θεία της, Yingluck, καθαιρέθηκε επίσης από το Συνταγματικό Δικαστήριο το 2014.

Παρά την αποχώρησή του από την επίσημη πολιτική πριν από χρόνια, ο Thaksin παρέμεινε δημοφιλής και με μεγάλη επιρροή - αν και πλέον δεν είναι σαφές πόσο σημαντικό θα συνεχίσει να είναι το όνομα Shinawatra.

