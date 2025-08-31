Ο Νετανιάχου διαψεύδει προσάρτηση της Δυτικής Όχθης - Η απάντησή του στους «εχθρικούς» συμμάχους

«Το Ισραήλ δεν έχει εδαφικές διεκδικήσεις έναντι των γειτονικών χωρών. Στόχος μας είναι η ειρήνη και η ασφάλεια.»

Newsbomb

Ο Νετανιάχου διαψεύδει προσάρτηση της Δυτικής Όχθης - Η απάντησή του στους «εχθρικούς» συμμάχους
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πληροφορίες από διεθνή δίκτυα κάνουν λόγο για σχέδιο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, πράγμα που διαψεύδει το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τα σενάρια που είδαν το φως της δημοσιότητας αποδίδονται στο σχεδιασμό της ισραηλινής κυβέρνησης, να απαντήσει στους συμμάχους της, που έχουν δηλώσει ότι είναι έτοιμοι να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται τις δηλώσεις τριών ισραηλινών αξιωματούχων, το ενδεχόμενο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης θα συζητηθεί εκτενέστερα, σήμερα, Κυριακή, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας της χώρας.

Την ίδια ώρα το Γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού διαψεύδει, όλα τα παραπάνω, τονίζοντας:

«Το Ισραήλ δεν έχει εδαφικές διεκδικήσεις έναντι των γειτονικών χωρών. Στόχος μας είναι η ειρήνη και η ασφάλεια.»

Εν αναμονή των λεπτομερειών του σχεδίου

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Reuters, δεν είναι σαφές πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί οποιοδήποτε τέτοιο μέτρο και πότε, δηλαδή εάν θα αφορά μόνο τους ισραηλινούς οικισμούς ή ορισμένους από αυτούς, ή εάν θα αφορά συγκεκριμένες περιοχές της Δυτικής Όχθης όπως η Κοιλάδα του Ιορδάνη. Δεν είναι επίσης σαφές εάν τις όποιες συζητήσεις θα ακολουθήσουν συγκεκριμένες κινήσεις, οι οποίες πιθανότατα θα απαιτούν μια μακρά νομοθετική διαδικασία.

Οποιοδήποτε βήμα προς την κατεύθυνση της προσάρτησης της Δυτικής Όχθης θα προκαλέσει πιθανότατα ευρεία καταδίκη από τους Παλαιστινίους, οι οποίοι επιδιώκουν την απόκτηση του εδάφους για ένα μελλοντικό κράτος, καθώς και από τις αραβικές και δυτικές χώρες. Παραμένει ασαφής η θέση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το θέμα. Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Περί αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους

Υπενθυμίζεται ότι η Γαλλία, η Βρετανία, η Αυστραλία και ο Καναδάς έχουν δεσμευθεί να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος στη σύνοδο κορυφής κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, γεγονός που έχει εξοργίσει το Ισραήλ.

Σημειώνεται ότι το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών το 2024 δήλωσε ότι η κατοχή παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής Όχθης, και οι εποικισμοί του εκεί είναι παράνομοι και πρέπει να αποσυρθεί το συντομότερο δυνατό.

Netaniaxou Netanyahu

Η πιθανή προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ σημαίνει ότι η περιοχή, η οποία από το 1967 βρίσκεται υπό στρατιωτικό έλεγχο, θα θεωρηθεί πλέον επίσημο τμήμα του ισραηλινού κράτους. Αυτό θα σήμαινε την πλήρη εφαρμογή του ισραηλινού δικαίου σε εδάφη όπου κατοικούν κυρίως Παλαιστίνιοι, ενώ ήδη υπάρχουν χιλιάδες Ισραηλινοί έποικοι. Σε αντίθεση με το καθεστώς της κατοχής, που υποδηλώνει προσωρινό έλεγχο, η προσάρτηση αποτελεί νομική και πολιτική πράξη που ενσωματώνει μόνιμα τη γη στο κράτος.

Οι επιπτώσεις μιας τέτοιας κίνησης θα ήταν πολλαπλές. Σε διεθνές επίπεδο θα θεωρούνταν παραβίαση του διεθνούς δικαίου, προκαλώντας έντονη αντίδραση από οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, θα υπονόμευε κάθε προοπτική δημιουργίας ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, καθώς τα προσαρτημένα εδάφη αποτελούν βασικό τμήμα της μελλοντικής του επικράτειας. Για τους κατοίκους, ιδιαίτερα τους Παλαιστινίους, θα προέκυπταν ζητήματα πολιτικών δικαιωμάτων και ισότιμης μεταχείρισης, γεγονός που θα μπορούσε να εντείνει την αστάθεια και τη σύγκρουση στην περιοχή.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:19ΕΛΛΑΔΑ

Τελευταία ημέρα καλοκαιριού και οι παράλιες «πλημμύρισαν» από κόσμο

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Προσποιήθηκε τον λογιστή και απέσπασε από γυναίκα πάνω από 200.000 ευρώ

21:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός: Με Καλάμπρια και Λαφόν η ενδεκάδα του Βιτόρια

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Αντετοκούνμπο: Επιστροφή στο Μιλγουόκι για τον Θανάση- «Μένει και ο Γιάννης στους Μπακς»

21:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR: Ο Πιερό σκόραρε ξανά μετά από 6 μήνες κόντρα στον ίδιο αντίπαλο! (Βίντεο)

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη περιπέτεια για 8 Έλληνες θύματα τροχαίου στην Αφρική: Αντιμέτωποι με τη χειρότερη φύση του ανθρώπου – Έκκληση για επαναπατρισμό των τραυματιών

20:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Μάγος του Κρεμλίνου» - Η μεταμόρφωση του Τζουντ Λο σε Βλάντιμιρ Πούτιν

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που ο Τούρκος κρατούμενος πέφτει στη θάλασσα από πλοίο μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης - Βίντεο

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου διαψεύδει προσάρτηση της Δυτικής Όχθης - Η απάντησή του στους «εχθρικούς» συμμάχους

20:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR 1-0: Ο Πιερό σκόραρε μετά από 6 μήνες!

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Η μαφία της Κρήτης: Δύο αδέρφια οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης - Η βόμβα σε σπίτι αστυνομικού ήταν η αρχή του τέλους

20:26TRAVEL

Αυτές είναι οι ασφαλέστερες χώρες του κόσμου για το 2025

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σερβιτόρος έσωσε πελάτισσα από πνιγμό με τη σωτήρια τεχνική «Heimlich» - Δείτε βίντεο

20:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η Ισπανία κυριάρχησε κόντρα στην Κύπρο, το Ισραήλ σόκαρε την Γαλλία

20:05ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σάλος στο US Open: Ο εκατομμυριούχος CEO που έκλεψε καπέλο από παιδί - Βίντεο

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Μάλια: Συνελήφθη άνδρας για εμπρησμό - Οδηγήθηκε στο αυτόφωρο

19:59WHAT THE FACT

Πού πηγαίνουν όλες οι κάλτσες; Τα 7 μυστήρια των πλυντηρίων

19:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR: Το όμορφο βίντεο που έπαιξε στην «OPAP Arena» για τον Πέτρο Μάνταλο

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Τρεις συλλήψεις για εξαπάτηση ηλικιωμένου - Του απέσπασαν μετρητά, χρυσαφικά και λίρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:00ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη περιπέτεια για 8 Έλληνες θύματα τροχαίου στην Αφρική: Αντιμέτωποι με τη χειρότερη φύση του ανθρώπου – Έκκληση για επαναπατρισμό των τραυματιών

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Η μαφία της Κρήτης: Δύο αδέρφια οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης - Η βόμβα σε σπίτι αστυνομικού ήταν η αρχή του τέλους

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνα Ζαχαράκη: Πέθανε η δημοσιογράφος από τη Θεσσαλονίκη σε ηλικία 53 ετών

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Από πού πήραν το όνομά τους οι 13 διάσημες πλατείες της Αθήνας - Σε ποιες ιστορίες «περπατούμε» καθημερινά

19:36LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: «Αντίο Αύγουστε, σε ευχαριστούμε» - Τα φιλιά στον Μπρούνο Τσερέλα στην Κίμωλο

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Η κορυφαία ελληνική πινακίδα του καλοκαιριού που χάθηκε στη... μετάφραση: Τι έγραφε και έγινε viral

23:14WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

18:08LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τη Ζόζεφιν - Πνίγηκε η γιαγιά της σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έλληνας που «χτίζει» επιχειρήσεις στην Αφρική: Οι δυσκολίες, η ανταμοιβή και οι δουλειές του μέλλοντος

17:14ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ώρα είναι ο αγιασμός - Αλλάζει η ώρα στο σχόλασμα των μαθητών

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που ο Τούρκος κρατούμενος πέφτει στη θάλασσα από πλοίο μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης - Βίντεο

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες ώρες της Λαίδης Ντι με τον Ντόντι Αλ Φαγέντ - 28 χρόνια από τη βασιλική τραγωδία

20:57WHAT THE FACT

Η Κίνα αποκαλύπτει μηχανή που φτάνει τα εκπληκτικά 20.000 χλμ/ώρα και μπορεί να γυρίσει τον πλανήτη σε μόλις 2 ώρες

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα: Πώς θα γίνει η «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» - Εκτοπισμός ή «περιορισμένη πρόσβαση» για τους Παλαιστίνιους

17:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα - Ανάλυση Χατζηγρίβα για τις επόμενες ημέρες

19:59WHAT THE FACT

Πού πηγαίνουν όλες οι κάλτσες; Τα 7 μυστήρια των πλυντηρίων

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση στην Πάτρα: «Μπαμπά ζω όνειρο, θέλω να ξυπνήσω» - Συγκλονίζουν τα λόγια της 8χρονης στον πατέρα της - «Ψυχρό δολοφόνο» χαρακτηρίζει ο ίδιος τον οδηγό της μηχανής

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου διαψεύδει προσάρτηση της Δυτικής Όχθης - Η απάντησή του στους «εχθρικούς» συμμάχους

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σερβιτόρος έσωσε πελάτισσα από πνιγμό με τη σωτήρια τεχνική «Heimlich» - Δείτε βίντεο

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ σκοπεύει να συλλάβει τη Γκρέτα Τούνμπεργκ και να τη βάλει σε φυλακή για τρομοκράτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ