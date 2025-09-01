H στιγμή της ηρωικής διάσωσης σε πάρκο - Αγοράκι περπατούσε σε σιδηροδρομική γραμμή ύψους 30 μέτρων

Τα γρήγορα αντανακλαστικά ενός άνδρα έσωσαν ένα παιδί από βέβαιο θάνατο, το οποίο είχε εξαφανιστεί λίγο νωρίτερα, και βρέθηκε να περπατάει στον αέρα σε μονή σιδηροδρομική γραμμή

Η στιγμή που ένα αγνοούμενο παιδί περιπλανιόταν κατά μήκος του σιδηροδρόμου στο δημοφιλές θεματικό πάρκο, Hersheypark της Πενσυλβάνια, καταγράφηκε σε βίντεο.

Σε συγκλονιστικά πλάνα, το νεαρό αγόρι περιπλανιόταν μόνο του κατά μήκος των διαδρομών, σύμφωνα με πληροφορίες πάνω από 100 πόδια (30 μ) από το έδαφος.

This is America at its best! John Samson Is a Hersheypark Hero A young boy got out of onto the Monorail ? and this Gentleman without hesitation Climbed the roof of the simply Chocolate shack! The little boy was discovered Everybody was screaming for him to stop and people were… pic.twitter.com/K5lW7aFdfE — Mr Commonsense (@fopminui) September 1, 2025

Ένας άγνωστος έχει πλέον χαρακτηριστεί ήρωας αφού ανέβηκε για να βοηθήσει στη διάσωση του αγοριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός βρισκόταν στο σταθμό του μονόδρομου περίπου 20 λεπτά πριν περπατήσει στις γραμμές.

Η διαδρομή με μονόδρομο, η οποία μεταφέρει τους επισκέπτες γύρω από το πάρκο, επιβεβαιώθηκε ότι ήταν κλειστή τη στιγμή του συμβάντος.

Καθώς περπατούσε κατά μήκος του μονόδρομου, το αγόρι φαινόταν εμφανώς στενοχωρημένο με τον κόσμο από κάτω να του φωνάζει - είτε να σταματήσει να περπατά, είτε να συνεχίσει.

Ένας άνδρας ανέβηκε στην οροφή ενός καταστήματος παγωτού, βοηθώντας το αγόρι να επιστρέψει στην ασφάλεια.

Σε δήλωσή του, το Hersheypark ανέφερε: «Τα μέλη της ομάδας μας ανταποκρίθηκαν αμέσως αφού εντοπίστηκε στις πίστες και περίπου στις 5:28 μ.μ. το παιδί επανενώθηκε με ασφάλεια με την οικογένειά του. Ήταν σώος.

"Είμαστε ευγνώμονες για την επαγρύπνηση των επισκεπτών μας και την ταχεία ανταπόκριση της ομάδας μας και παραμένουμε αφοσιωμένοι στη διατήρηση των υψηλότερων επιπέδων ασφάλειας των επισκεπτών σε όλο το Hersheypark".

Το περιστατικό έρχεται λίγο περισσότερο από ένα μήνα μετά την τραγωδία που έπληξε το πάρκο, όταν ένα εννιάχρονο κορίτσι πνίγηκε στην πισίνα με τα κύματα.

Η αστυνομία αργότερα αποφάνθηκε ότι ο θάνατος ήταν τυχαίος, σημειώνοντας ότι το Hersheypark είχε ακολουθήσει τα πρότυπα ασφαλείας.

Το πάρκο δημιουργήθηκε αρχικά το 1906 από τον κατασκευαστή σοκολάτας Milton S. Hershey ως πάρκο αναψυχής για τους υπαλλήλους του.

Σήμερα, εκτείνεται σε περισσότερα από 120 στρέμματα και διαθέτει πάνω από 70 βόλτες και αξιοθέατα, όπως τρενάκια, υδάτινο πάρκο και τη διάσημη εμπειρία Chocolate World.