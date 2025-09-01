2 Σεπτεμβρίου: Χιλιάδες χώροι ανοικτοί στο κοινό για τις ημέρες ευρωπαϊκής κληρονομιάς 2025

Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που αναπτύχθηκαν από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1989 και ενώθηκαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1999, είναι μια κοινή πρωτοβουλία που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της ΕΕ

Χιλιάδες κτίρια και πολιτιστικοί χώροι σε ολόκληρη την Ευρώπη θα ανοίξουν τις πόρτες τους, αύριο 2 Σεπτεμβρίου, για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2025.

«Με περισσότερους από 20 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, είναι μία από τις πιο διάσημες πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Ευρώπη», τονίζει σε ανακοίνωση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η φετινή χρονιά επικεντρώνεται στην αρχιτεκτονική, όχι μόνο ως κληρονομιά που πρέπει να διατηρηθεί, αλλά ως ζωντανό αρχείο του τρόπου με τον οποίο οι κοινότητες ζουν, προσαρμόζονται μεταξύ των γενεών και διαμορφώνουν ένα πιο βιώσιμο μέλλον. 'Ατομα όλων των ηλικιών καλούνται να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων ξεναγήσεων, εκθέσεων, εργαστηρίων, παραστάσεων και ψηφιακών εμπειριών.

«Ο τρόπος με τον οποίο προστατεύουμε και εκτιμούμε την αρχιτεκτονική μας κληρονομιά αντικατοπτρίζει το είδος της Ευρώπης που θέλουμε να μεταδώσουμε στις μελλοντικές γενιές. Η διατήρηση αυτής της κληρονομιάς αφορά την τιμή του παρελθόντος μας, με παράλληλη οικοδόμηση ενός πιο συμπεριληπτικού πολιτιστικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού μέλλοντος», δήλωσε ο Γκλεν Μικάλεφ, Επίτροπος αρμόδιος για τη δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών, τη νεολαία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που αναπτύχθηκαν από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1989 και ενώθηκαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1999, είναι μια κοινή πρωτοβουλία που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της ΕΕ. Η ετήσια συνεισφορά της Επιτροπής ανέρχεται σε 400.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο ήμισυ του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού λειτουργίας.

Εκτός από τις εκδηλώσεις, κάθε χρόνο, τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς / Βραβεία Europa Nostra τιμούν αξιόλογα επιτεύγματα, προωθούν βέλτιστες πρακτικές και θέτουν νέα πρότυπα για τη διατήρηση και την προώθηση της υλικής και άυλης κληρονομιάς της Ευρώπης. Το 2025, 30 νικητές από 24 χώρες θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς στις 13 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

