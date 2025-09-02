Επιστολή Φαραντούρη στην UNESCO για Ιερά Μονή Σινά και υποψηφιότητα Αιγύπτου

Ο Ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού και Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Καθηγητής Νικόλας Φαραντούρης, απέστειλε σήμερα επιστολή προς το Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την υποψηφιότητα του Αιγυπτίου κ. Khaled Ahmed El-Enany Ali για τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Οργάνωσης, όψει των εκλογών του Οκτωβρίου, εξαιτίας της αμφισβήτησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Ι.Μονής Αγ. Αικατερίνης Σινά απ' τις Αιγυπτιακές Αρχές.

Η επιστολή καλεί το Συμβούλιο της UNESCO να εξετάσει την αιγυπτιακή υποψηφιότητα με πλήρη επίγνωση των ανωτέρω, τονίζοντας ότι «η ηγεσία του Οργανισμού οφείλει να παραμείνει πιστή στην καθολική αποστολή της: την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προώθηση της δικαιοσύνης».

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής εστιάζει στην κρίσιμη κατάσταση που αντιμετωπίζει η Ι. Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά — το αρχαιότερο σε λειτουργία μοναστήρι στον κόσμο, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και ιερό σύμβολο του Χριστιανισμού, το οποίο είχε σεβαστεί ακόμη και ο ίδιος ο Μωάμεθ με το περίφημο «έγγραφο προστασίας» προς τους μοναχούς.

Όπως τονίζει ο Νικόλας Φαραντούρης «η παρελκυστική πολιτική της αιγυπτιακής κυβέρνησης και οι πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις στην Αίγυπτο, σε συνδυασμό με τα σχέδια εκτεταμένης τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή του Σινά, βάλλουν κατά των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων της Μονής και, κατ’ επέκταση, της ίδιας της υπερχιλιετούς παρουσίας της».

«Χωρίς κατοχυρωμένη ιδιοκτησία γης και κτιρίων, η Αγία Αικατερίνη κινδυνεύει να μετατραπεί από σε ζώσα μοναστική κοινότητα, σε άδειο τουριστικό περίβλημα», τονίζεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Ο κ. Φαραντούρης επισημαίνει ότι «η Ευρώπη δεν μπορεί να μένει σιωπηλή, όταν ένα μνημείο 1.500 ετών, φάρος συνύπαρξης και θεμέλιο του κοινού μας πολιτισμού, τίθεται σε κίνδυνο. Η UNESCO ιδρύθηκε για να προστατεύει την κληρονομιά, όχι για να παρακολουθεί αδρανής την αποδόμησή της στο όνομα της σκοπιμότητας. Η Αίγυπτος θα μπορούσε να διεκδικήσει αξιόπιστα την ηγεσία της UNESCΟ, μόνο εάν διασφαλίζει την προστασία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και των ανά τους αιώνες κεκτημένων της Ι.Μονής.»

Στην επιστολή σημειώνεται ο σπουδαίος ρόλος της Αιγύπτου στην παγκόσμια κληρονομιά, από τις Πυραμίδες έως το Άμπου Σιμπέλ, αλλά τονίζεται επίσης ότι «η αξιοπιστία απαιτεί συνέπεια». Η αποστολή της UNESCO δεν περιορίζεται στην προστασία των μνημείων καθεαυτών («από πέτρα»), αλλά εκτείνεται και στην υπεράσπιση των ζωντανών κοινοτήτων, των θρησκευτικών δικαιωμάτων και των παραδόσεων.

Όπως υπογραμμίζει ο Ευρωβουλευτής, «πρόκειται για πίστη στις αξίες της UNESCO που ως Ευρωπαίοι και ως ενεργά μέλη της διεθνούς κοινότητας, οφείλουμε να προστατεύσουμε χάριν της Ιστορίας, της Δικαιοσύνης και των επόμενων γενεών».

Απέστειλα σήμερα Επιστολή στην #UNESCO για την Ι.Μονή #Σινά εν όψει των εκλογών του Οκτωβρίου και της Αιγυπτιακής ?? υποψηφιότητας για την ηγεσία του Οργανισμού, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για την αμφισβήτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Ι.Μονής απ' τις Αιγυπτιακές Αρχές. pic.twitter.com/91gyKepxF5

