Γιατί όλο και περισσότεροι λένε ψέματα για το πώς πέρασαν το καλοκαίρι τους

Υπάρχει κάτι μαγικό στις διακοπές. Όσο κι αν μας αγχώνουν πριν φύγουμε, όσο κι αν βρίζουμε στις ουρές των αεροδρομίων ή στο μποτιλιάρισμα της Εθνικής, πάντα επιστρέφουμε με τις πιο υπέροχες ιστορίες. Κι αν δεν είναι ακριβώς έτσι στην πραγματικότητα; Ε, τότε φροντίζουμε να τις κάνουμε να ακούγονται έτσι. Γιατί κανείς δεν θέλει να παραδεχτεί ότι το ξενοδοχείο είχε χαλασμένο κλιματιστικό ή ότι το «παραδοσιακό ταβερνάκι» σέρβιρε κατεψυγμένες πατάτες.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε το TF1 Info, το 54% των Γάλλων ομολογούν ότι λένε ψέματα για τις διακοπές τους. Όχι μεγάλα, επικίνδυνα ψέματα· μικρά, καθημερινά ψεματάκια που «στολίζουν» λίγο την πραγματικότητα.

