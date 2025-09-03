Μυστήριο με τις μαύρες σακούλες που πετιούνται από παράθυρο του Λευκού Οίκου

Ένα ασυνήθιστο βίντεο που δείχνει μαύρες σακούλες να εκτοξεύονται από παράθυρο του Λευκού Οίκου έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στα social media.

Το υλικό, που κυκλοφορεί διεθνώς, έχει μπερδέψει τους χρήστες του διαδικτύου. Σε σχόλια στο Reddit, κάποιοι εξέφρασαν την απορία τους, με έναν να επισημαίνει ότι «ο Λευκός Οίκος διαθέτει αγωγούς και ανελκυστήρες, δεν υπάρχει λόγος να πετάνε πράγματα από το παράθυρο». Άλλοι τόνισαν πόσο παράξενη είναι η εικόνα ή ακόμα και ότι το άνοιγμα παραθύρων σε ένα τόσο καλά φυλασσόμενο κτήριο μπορεί να θεωρηθεί σοβαρό ζήτημα ασφαλείας.

Nothing to see here just black bags being tossed out of a second story window at the white house.. .



#publicfreakout #public #freakout #viral pic.twitter.com/yzXrAzt1ew — Public Freakouts (@publicfreakoutx) September 1, 2025

Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει, το προσωπικό φαίνεται να απορρίπτει σακούλες που πιθανότατα περιέχουν μπάζα ή απορρίμματα από ανακαινίσεις. Μάλιστα, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει στις 22 Αυγούστου ότι γίνονται εργασίες στο μπάνιο του Λίνκολν, τονίζοντας πως «το φτιάχνουμε να είναι πραγματικά εντυπωσιακό».